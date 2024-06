“อีฟแอนด์บอย” เร่งเพิ่มเอ็กซ์คลูซีฟ คว้า Kylie Cosmetic-ชิงตลาด 2.5 แสนล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - EVEANDBOY เดินเกมรุก โหมกลยุทธ์การตลาดแบบจัดหนัก เร่งเครื่องหาสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟทั้งแบรนด์ทั้งไอเท็ม ล่าสุดคว้าแบรนด์ดัง Kylie Cosmetic เข้ามาเสริมทัพ พร้อมขยายฐานกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น เตรียมเปิดแฟลกชิบสโตร์อีกแห่งที่สยามสแควร์ ชี้ตลาดรวมบิวตี้ในปี 2566 ของไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 258,275 ล้านบาท เติบโตข 11.6% ล่าสุดจัดกิจกรรม EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2023 THE CITYนายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด (ร้านEVEANDBOY) เปิดเผยว่า ในปี 2566 ตลาดความงามไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 258,275 ล้านบาท เติบโตขึ้น 11.6% (ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ไทย) โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด 11% จากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปิดรับเทรนด์การแต่งหน้าและสีสันใหม่ๆ มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม อีฟแอนด์บอย ได้มีการปรับกลยุทธ์ทำการตลาดเข้มข้นขึ้นในหลายมิติ จึงยังคงมีการเติบโตที่ดีในภาพรวม ปัจจุบันอีฟแอนด์บอยมีสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นกลุ่มสกินแคร์ 35%, กลุ่มเมคอัพ 33% ซึ่งเติบโตมากถึง 30% , น้ำหอม 14% และอื่นๆ 18% และสัดส่วนจากช่องทางการขายมาจาก ออฟไลน์ 87% มาจากออนไลน์ 13% โดยมีฐานสมาชิกประมาณ 2 ล้านราย และมีปริมาณทรานแซคชั่นของสมาชิกมากกว่า 5 ล้านครั้งต่อปีสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เข้าร้านอีฟแอนด์บอยส่วนใหญ่พบว่า จะเป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปีมากกว่า 50% โดยมีความถี่ในการเข้าร้านมากกว่า 5 ครั้งต่อปี และมีปริมาณการซื้อแต่ละครั้งค่อนข้างสูง กลุ่มอายุ 18-24 ปี ประมาณ 10% ซึ่งกลุ่มนี้ยังน้อย บริษัทฯจึงมีแผนที่ขยายฐานกลุ่มนี้ให้มากขึ้นด้วยโดยมีแผนที่จะขยายไลน์กลุ่มสินค้ารวมทั้ืงแบรนด์สินค้าให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในทุกกลุ่ม ซึ่งในร้านอีฟแอนด์บอยจะมีทั้งสินค้าที่เป็นแบรนด์ทั่วไป และแบรนด์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟ ขณะนี้มีประมารณ 15% ของยอดสินค้าทั้งหมด หรือประมาณ 30 กว่าแบรนด์ รวมทั้งมีสินค้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟไอเทมบางรายการด้วย มากกว่า 3,000 รายการต่อปี ขณะเดียวกันจะพยายามาหาแบรนด์ใหม่ๆที่่ไม่เคยเข้ามาทำตลาดเมืองไทยเลยเข้ามาจำหน่ายด้วย ล่าสุดได้รับสิทธิ์แบรนด์ใหม่คือ Kylie Cosmetic ซึ่งเป็นแบรนด์เมคอัพและน้ำหอมชื่อดังจาก Kylie Jenner เข้ามาเป็นสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ขายที่อีฟแอนด์บอยเท่านั้น โดยใช้เวลาเจรจากว่า 3 ปี ทั้งลิปสติก, แป้ง, รองพื้น, คอนซีลเลอร์, อายไลเนอร์, มาสคาร่า รวมทั้งน้ำหอมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่และได้รับกระแสความนิยมไปทั่วโลกส่วนแผนการขยายสาขานั้น ในปีนี้เปิดไปแล้วประมาณ 8 แห่ง ล่าสุดจะเปิดสาขาแฟลกชิบใหม่อีกแห่งที่สยามสแควร์ ช่วงเดือนมิถุนายน พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “Mix Brand Category” ที่รวบรวมสินค้าหลากหลายแบรนด์เพื่อตอบโจทย์เทรนด์การช้อปปิ้งเครื่องสำอางในปัจจุบัน ปัจจุบันมีสาขารวมมมากว่าปัจจุบัน อีฟแอนด์บอยมีสาขาทั้งหมด 29 สาขาทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัดจะมีประมาณ 25% อาทิ พัทยา ขอนแก่น โคราช หาดใหญ่ มหาสารคาม ทำให้แบรนด์ไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ผลักดันยอดขายแบรนด์ไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันอยู่ที่ 30% จากยอดขายสินค้าทั้งหมด”นายหิรัญ กล่าวว่า ในปี2567 นี้ จะได้เห็นมูฟเมนท์ใหม่ๆ ของอีฟแอนด์บอยที่จะสร้างความตื่นเต้นอย่างแน่นอน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งต่อยอดสู่การขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ทั่วประเทศ ล่าสุดคือการจัด EVEANDBOY BEST SELLING AWARD 2023 งานประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ความงาม การันตีด้วยยอดขายสูงสุดแห่งปีจากอีฟแอนด์บอยทั่วประเทศถึง 30 สาขาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ถือเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ประจำปีของ EVEANDBOY ที่ใช้กลยุทธ์ Award Marketing สร้างการรับรู้ตอกย้ำภาพจำบิวตี้สไตร์อันดับ 1 ของไทย และ Beauty Trend Setter พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์คู่ค้า ตลอดจนเพื่อสร้างความภูมิใจและความสัมพันธ์อันดีกับพาร์ทเนอร์แบรนด์ มั่นใจดันยอดขายสินค้าที่ได้รับรางวัลโตเพิ่ม 30%โดยปีนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท รวม 108 รางวัล ได้แก่ น้ำหอม (FRAGRANCE), เครื่องสำอาง (Makeup), ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (SKINCARE), ผลิตภัณฑ์ของใช้ / ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายและอาหารเสริม (PERSONAL CARE / BODY AND SUPPLEMENTS) และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและอุปกรณ์ต่างๆ (HAIR AND ACCESSORIES) จากผลิตภัณฑ์กว่า 100,000 บิวตี้ไอเทมชั้นนำทั่วโลกหลังจากประกาศสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2023 แล้ว ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด EVEANDBOY BEAUTY AND THE BEST ต่อเนื่อง โปรโมชันสุดพิเศษเอาใจเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างกระแสความยิ่งใหญ่และกระตุ้นยอดขายให้กับบิวตี้ไอเทมที่ได้รับรางวัล และสมาชิก EVEANDBOY ซึ่งปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 2 ล้านคนจะได้รับคะแนนเพิ่ม 10 คะแนน ต่อ 1 สินค้า สำหรับการซื้อสินค้าในกลุ่มที่ได้รับรางวัล BEST SELLING AWARDS 2023 ทั้งการช้อปปิ้งผ่านช่องทางหน้าสาขาทั้ง 30 สาขา, เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน EVEANDBOY เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 20 มิ.ย. นี้นอกจากนี้ EVEANDBOY แฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ใจกลางสยามสแควร์ จะเป็นจุดเริ่มต้นของ “Beauty Inspiration” ของทุกคน ได้สัมผัส Beauty Experience ในแบบฉบับที่ต้องการด้วยกลยุทธ์ Disruptive Customer Experience เปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สนุกไม่ซ้ำเดิม มอบความสะดวกสบาย เข้าถึงง่ายแบบ Friendly Access ให้ลูกค้าได้ลองเล่นบิวตี้ไอเทมอย่างสนุกสนานจุใจและครบครันด้วยสินค้าคุณภาพหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยการจัดวางและนำเสนอสินค้าแบบ Mix Brand Category สอดรับเทรนด์การช้อปปิ้งในปัจจุบันของลูกค้าที่นิยมช้อปปิ้งเครื่องสำอางแบบมิกซ์แอนด์แมตช์ มาพร้อมรูปแบบดีไซน์ร้านกับ Innovative Multi Media ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอีกสิ่งหนึ่งที่ EVEANDBOY มั่นใจและภูมิใจคือได้เป็น Beauty Retailer อันดับหนึ่งที่มี Exclusive แบรนด์มากที่สุดในประเทศไทย และล่าสุดได้เปิดตัว Kylie Cosmetics เป็น Exclusive แบรนด์ล่าสุดของอีฟแอนด์บอย หนึ่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันอีฟแอนด์บอยมีสินค้า Exclusive กว่า 1,000 รายการ ซึ่งเป็นสิ่งที่การันตีความเป็นอันดับ 1 ของอีฟแอนด์บอยในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด