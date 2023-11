ซีพีเอ็น จัดแคมเปญ "The Unlimited Beauty"

เซ็นทรัลพัฒนา จับกระแส Beauty & Wellness จัดแคมเปญ "The Unlimited Beauty" จัดเต็มทั้งโปรโมชั่นส่วนลดต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข มอบเป็นของขวัญให้ตัวเองในช่วงส่งท้ายปี ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด Chief Marketing Officer บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า " เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำการเป็น Destination for All ที่ให้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน ทุกเจนฯ โดยแคมเปญ Beauty ปีนี้ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล คือผู้นำ Beauty Destination ที่ดีรวมคลินิกเสริมความงาม และสถาบันความงามไว้ มากที่สุด ตอบโจทย์ความงามให้กับทุกเพศทุกวัย พร้อมกับมีดีลสุดคุ้มจากทั้งร้านค้า และคะแนน The 1 พร้อมลุ้นรับของขวัญพิเศษอีกมากมาย ยิ่งใกล้ถึงเทศกาลแห่งความสุขส่ง ท้ายปี เป็นจังหวะที่ดีในการให้รางวัลตัวเอง เพื่อเป็นการขอบคุณตัวเองที่เหน็ดเหนื่อยมา ตลอดทั้งปีโดยการดูแลตัวเองให้กลับมาผิวสวย สุขภาพดี เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด พร้อมเริ่มต้นปีใหม่อย่าง สวยงาม"จับ Insight กระแส Beauty trend ทั่วโลก ดึงมาเป็นจุด แข็งในแคมเปญ "The Unlimited Beauty"ข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่า อุตสาหกรรม ความงามมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทุกปี โดยเฉพาะตลาดเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ ดูแลร่างกายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครองสัดส่วนถึง 67% ของตลาดโลก หรือคาดว่าจะมี มูลค่ากว่า 13 ล้านล้านบาทภายในปี 2570 สำหรับ ตลาดในประเทศไทยยังคงมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าตลาดสุขภาพ และความ งามในปี 2566 จะเติบโตที่ 10.4% หรือมีมูลค่า 28,000 ล้านบาททั้งนี้เทรนด์ความงาม และสุขภาพของคนไทยในช่วงหลาย ปีที่ผ่านมานี้ ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องสกินแคร์ เครื่องสำอาง หรือการศัลยกรรม ความงามเพียง อย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็นเทรนด์เรื่องของ “self-care” การดูแลสุขภาพความงาม จากทั้ง ภายใน และภายนอก หรือเป็นการปรนเปรอตัวเอง เช่น การทำสปา ทำเล็บ ทำผม ต่อขนตา นวดหน้า เป็นต้น พบว่ามีคนค้นหาเทรนด์นี้มากขึ้นจากปี 2561 ถึง 4 เท่าอีกทั้งค่านิยมเกี่ยวกับความงามของคนไทยก็มีการเปลี่ยนไป จากงานวิจัยพบว่า ผิวในอุดม คติของ คนไทย อันดับหนึ่งคือ ผิวที่แข็งแรงและดูมีสุขภาพดีจากภายใน สไตล์การแต่งหน้าที่ นิยม คือ การแต่งหน้าแบบธรรมชาติด้วยโทนสีนู้ด และสีอ่อน เน้นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวเปล่ง ประกายตลอดวัน สรุปได้ว่า ความงามของคนไทยยุคนี้ คือ การมีความงามในแบบของตัวเอง เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดี ที่สุด ไม่ได้ต้องการอยากสวยเหมือนดาราคนดัง ความงามไม่มี beauty standard อีกต่อไปแต่อีกหนึ่งสิ่งที่กำลังเป็นเทรนด์มาแรงของโลก คือ Prejuvenetion มาจากคำว่า Pre- prevention มาบวกกับ juvenation-Rejuvenation คือ การปกป้องก่อนเกิดการเสื่อมของวัย ผู้คนต้องการที่จะดูแลรักษาในเรื่องของผิวพรรณโครงหน้าตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นการ ดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้แย่ลงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ หรือ ปรับรูปหน้าต่างๆ ล้วนเป็นการดูแลก่อนเกิดริ้วรอยแห่งวัย ซึ่งได้เริ่มเห็นเทรนด์นี้ในไทยด้วย เช่นกันยิ่งเปย์ ยิ่งสวย ยิ่งรับ The 1 Points• รับคะแนน The 1 สูงสุด 10,000 คะแนน เมื่อช้อปตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน 2,500 คะแนน เมื่อช้อปตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป และรับคะแนน 1,000 คะแนน เมื่อช้อปตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป(รับได้ที่จุดแลกของสมนาคุณประจำศูนย์การค้า)• สะสม และแลกคะแนนได้ทันที เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วยรายการ รับคะแนน X3 โดยช้อปทุก 50 บาท = 1 คะแนน สามารถแลก 1,000 คะแนน = 100 บาทพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ รับสิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ• สวยแบบแบ่งจ่ายผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด) พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 35,000 บาท- Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายสูงที่สุด จำนวน 1ท่าน รับแหวนเพชร Regent Diamond มูลค่า34,500 บาท