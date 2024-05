มัลตี้จับมือแบรนด์เกาหลีชื่อดัง Rom&nd (โรแมน) จัดโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ครั้งแรกในไทย ยกขบวนไอเทมยอดฮิตลัดฟ้ามาให้ช้อปอย่างจุใจ แบบไม่ต้องบินไปเกาหลี

กระแสความนิยมที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง และฮิตโดนใจสายอินฟลูเอนเซอร์ และสายบิวตี้ต้องยกให้ ร้านมัลตี้ บิวตี้ (Multy Beauty) ที่คัดสรรเครื่องสำอางคุณภาพดี ส่งตรงจากเกาหลีมาเสิร์ฟให้สาวไทยถึงที่ ทำให้ร้านมัลตี้ กลายเป็นหนึ่งในเจ้าตลาดที่มีเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีอย่างครบครัน จนสามารถเปิดสาขารวมแล้ว 8 แห่ง และยังจัดโปรเจกต์สุดพิเศษrom&nd × Multy เพื่อเอาใจสายเกาปักหมุดความสวยผนึกความฉ่ำ จัดงาน Workshop & Visit Pop-Up Store เปิดตัวแบรนด์ rom&nd (โรแมน) ในร้านมัลตี้ ณ ลานกิจกรรม Union Co-Event Space โซน A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ภายในงานบรรดาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ และสายบิวตี้ ยังได้กระทบไหล่ SAEROM MIN (เซรอม มิน) บิวตี้บล็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้ ที่โด่งดังมากในเรื่องของการสวอชสีลิปสติก เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษ ได้ปรากฏตัวพร้อมความสวย โชว์ผิวหน้าอิ่มฟู และริมฝีปากที่ฉ่ำวาว ร่วมกิจกรรม Workshop สอนเคล็ดลับสำหรับการแต่งหน้าสไตล์เกาหลี ทั้งผิวโทนร้อนและเย็น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความน่ารัก และสนุกสนานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในช่วงเย็นยังได้สนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษ เปิดตัวศิลปินคู่ Girl Lover “หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง” และ “ออม - กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” พร้อมร่วมกิจกรรมมีตแอนด์กรี๊ดบนเวทีอีกด้วยนางสาวไพลิน อึ๊งพลาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลตี้ บิวตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ร้านมัลตี้ บิวตี้ (Multy Beauty) ปัจจุบันเปิดให้บริการมาแล้ว 7 ปี ขณะนี้เรามีทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่ สยามสแควร์ ซอย 5, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมกาบางนา, แฟชั่นไอส์แลนด์, ยูเนี่ยนมอลล์, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, เดอะมอลล์ บางแค และสาขาน้องใหม่ สยามสแควร์ แฟล็กชิฟสโตร์ ที่มีพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร เราต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสนับสนุนสินค้าที่ร้านมัลตี้ด้วยดีเสมอมา โดยในปีที่ผ่านมา ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางเพิ่มความสดใส (Color Make Up) หรือเทรนด์แต่งหน้าในยุค 90’s ที่กลับมาเป็นที่นิยม และมีส่วนแบ่งยอดจำหน่ายเป็นอับดับ 1 หลังจากผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่วนสกินแคร์อื่น ๆ ที่มาแรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นงานผิวธรรมชาติ รวมถึงศาสตร์แห่งสี (Personal Color) เลือกสีลิปสติกตามสีเลือด เป็นเทรนด์ที่นิยมมากในปัจจุบัน อีกทั้ง แบรนด์คอสเมติกส์ต่าง ๆ มีการเปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันลูกค้าก็มีความต้องการและกำลังซื้อมากขึ้นนางสาวไพลิน อึ๊งพลาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลตี้ บิวตี้ จำกัด กล่าวอีกว่า การจัดงาน Workshop & Visit Pop-Up Store เปิดตัวแบรนด์ rom&nd (โรแมน) ในร้านมัลตี้ทุกสาขา หรือ rom&nd × Multy มีจุดประสงค์ให้บริการลูกค้าทุก ๆ ท่านที่เข้ามาเลือกช้อปที่ร้านมัลตี้ ได้ทดลองเมคอัพไอเทมเด็ดน่าใช้ ซึ่งได้รับการส่งตรงจากแบรนด์ rom&nd (โรแมน) เป็นแบรนด์เมคอัพอันดับต้น ๆ จากประเทศเกาหลีใต้ และเป็นแบรนด์ที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ครบทุกสีทุกรุ่น อีกทั้งมีกระแสการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า K-Beauty lover อายุระหว่าง 18-24 ปี รวมถึงฐานลูกค้าของร้านมัลตี้ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ ในประเทศไทย แบรนด์เครื่องสำอาง rom&nd (โรแมน) ได้กลายเป็นที่รู้จัก และได้รับความไว้ใจในเรื่องคุณภาพของแบรนด์ และมีสินค้าครบครันโดยเฉพาะสินค้าตัวดัง ลิปทินต์รุ่น Juicy Lasting Tint ที่มีให้เลือกมากถึง 40 สี ตามเฉดสีที่เหมาะกับผิว (Personal Color) เพื่อให้ทุกคนได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น Warm tone หรือ Cool tone รับรองสวยได้ทุกสีผิว ถูกใจนักช้อปสายเกาอย่างแน่นอน เพราะเนื้อน้ำบางเบาใช้ง่าย ลงปากแล้วไม่หนัก ดูเป็นธรรมชาติ แต่ให้สีชัดปากฉ่ำวาวระเรื่อดูแพง ใครที่เคยลองใช้แล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้ดีมาก และชื่นชอบแทบทุกคน“ในวันที่ 25 พฤษภาคม 67 แบรนด์ rom&nd (โรแมน) มาเปิด pop up store ครั้งแรกในประเทศไทย จุดประสงค์คือให้สาวกสายเกาคนไทย มั่นใจว่า rom&nd (โรแมน) เป็นแบรนด์อันดับต้น ๆ เรื่องลิปทินต์เกาหลีในไทย จึงอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่า หากเข้ามาที่ร้านมัลตี้ จะได้ลองและช้อปแบรนด์แท้ของ rom&nd (โรแมน) แบบ Official ในราคาที่จับต้องได้ Rom&Nd Juicy Lasting Tint ราคาปกติ 299 บาท โปรโมชั่น เหลือ 269 บาท วันนี้ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 รับรองสินค้ามีคุณภาพกลับไปใช้สวยฉ่ำอย่างแน่นอนค่ะ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลตี้ บิวตี้ จำกัด กล่าวทิ้งท้ายบริษัท มัลตี้ บิวตี้ จำกัด ร้านมัลติแบรนด์ (multi-brand) แหล่งรวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากต่างประเทศ อีกทั้งยังถูกยกให้เป็นร้านเครื่องสำอางที่ยืนหนึ่งในเรื่องแบรนด์เกาหลีที่เป็นกระแสและหายาก จากร้านเล็กๆ ใจกลางสยามสแควร์ พื้นที่เพียง 12 ตารางเมตร แต่ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนขยายถึง 8 สาขา ภายในระยะเวลาเพียง 7 ปี ที่เป็น Mid-Size Retail Store ขนาด 150-300 ตารางเมตร ครบครันด้วยไอเท็มความงามในทุกประเภทพร้อมปูพรมผุดสาขาครอบคลุมทั่วประเทศสำหรับท่านผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ และเครื่องสำอางแบรนด์ rom&nd (โรแมน) หรือแบรนด์เกาหลีอื่น ๆ สามารถเข้ามาเลือกช้อปที่ ร้านมัลตี้ บิวตี้ (Multy Beauty) ได้ทั้ง 8 สาขาใกล้บ้าน 1. สยามสแควร์ 2. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 3. MEGABANGNA 4. แฟชั่นไอส์แลนด์ 5. ยูเนียน มอลล์ 6. ซีคอนสแควร์ 7. เดอะมอลล์ บางแค และสาขาที่ 8 Flagship store เป็นอีกสาขาน้องใหม่ที่สยามสแควร์ หรือสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้แอปพลิเคชั่น : Multy Beauty เว็บไซต์ https://www.multybeauty.com/ เฟซบุ๊กแฟนเพจhttps://www.facebook.com/multybeauty/ อินสตาแกรม : multybeauty__ บัญชีไลน์ (LINE Official) : Multy Beauty เอกซ์(ทวิตเตอร์) @multyshopping ติ๊กต็อก : multybeauty