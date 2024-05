INGU ชูจุดขาย จัดอีเว้นท์ใหญ่ต่อยอดแบรนด์ ผ่านแคมเปญ Stop Skincare Overdose Art Installation แสดงวิสัยทัศน์ ยกระดับคุณภาพตลาดสกินแคร์ไทย

เรียกได้ว่ากระแสในโซเชียลแรงสุดๆ เมื่อ “INGU” แบรนด์ที่พัฒนาสกินแคร์มาจากงานวิจัยและความต้องการขั้นพื้นฐานของผิว ได้เปิดตัวแคมเปญ “STOP SKINCARE OVERDOSE” เพื่อให้ทุกคนหยุดใช้สกินแคร์มากเกินความจำเป็น ผ่านหนังโฆษณาที่มีชื่อว่า “Seven Moms” ป้าย OOH ที่กระจายไปตามสถานีรถไฟฟ้า BTS, MRT หรือจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ ที่สื่อสารเรื่องการดูแลผิวหน้าอย่างถูกต้อง เพื่อมาล้มล้างความเชื่อเดิมๆ ที่ว่า ‘อยากผิวดีต้องประโคมสกินแคร์’ ด้วยการกระตุกความแรงเพื่อเตือนคนไทยแบบตรงไปตรงมาให้ใช้สกินแคร์เท่าที่จำเป็น ซึ่งเป็นแคมเปญที่สร้างความฮือฮาในวงการสกินแคร์ล่าสุด 2 ผู้บริหาร อิ๊ง - ชยธร กิติยาดิศัย ยูทูปเบอร์หนุ่มชื่อดัง เจ้าของช่องยูทูป Ingck ที่รีวิวเจาะลึกสกินแคร์บอกความลับส่วนผสมที่อยู่ข้างกล่องผลิตภัณฑ์ จนมีแฮชแท็กดัง #พลิกหลังกล่อง และมีผู้ติดตามในช่องยูทูปกว่า 3.9 แสนคน ร่วมกับพี่ชาย ธัช - กีรธัช กิติยาดิศัย ต่อยอดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ผ่านแคมเปญ Stop Skincare Overdose Art Installation นำเสนอไอเดียตีความผ่านผลงานศิลปะที่เล่าค่าเฉลี่ยการใช้สกินแคร์ในช่วงชีวิตของคน ‘Art Installation Ms.Overdose’ เพื่อชวนคนให้เลิกเสพติดการใช้สกินแคร์เยอะเกินความจำเป็น และกลับมา Back to basics กับ INGU Core Routine ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย คุณเป๋ - ธนวัต มณีนาวา ศิลปินผู้คร่ำหวอดในวงการ Upcycle หรือที่รู้จักกันดีในนาม TAM:DA ได้นำวัสดุชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกรีไซเคิล หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นใหม่ที่แฝงไปด้วยความหมายต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดเต็มกิจกรรมร่วมสนุกภายในงาน เพื่อ #StopSkincareOverdoseอิ๊ง - ชยธร กิติยาดิศัย กรรมการบริหารบริษัท อิ๊ง ซีเค จำกัด (Co-Founder) เปิดเผยว่า “งานนี้เป็นส่วนหนึ่งแคมเปญ Stop Skincare Overdose ที่ทางแบรนด์อยากจะบอกคนไทยว่า การใช้สกินแคร์มากเกินไป ไม่ใช่เรื่องดี เคยไหมซื้อ สกินแคร์มาแพงแต่สุดท้ายปัญหาผิวก็ไม่หายไป เพราะจริง ๆ แล้ว ปัญหาผิวที่เจออยู่ ดีขึ้นได้โดยใช้สกินแคร์แบบพอดี ไม่ Overdose เพียง 3 สเต็ป “ล้าง-บำรุง-ปกป้อง” ก็จบได้ทุกปัญหาผิว ผ่านป้ายบิลบอร์ด, สื่อ Out Of Home และ ผ่านหนังโฆษณาที่มีชื่อว่า “Seven Moms” สำหรับการจัดงาน Stop Skincare Overdose Art Installation การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ทาง อิงกุ ต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ที่มีปัญหาผิว และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการหยุดการใช้สกินแคร์มากจนเกินความจำเป็นกับผิวของตนเอง และหันกลับมาดูแลผิวด้วยสกินแคร์พื้นฐาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ล้าง บำรุง และปกป้องก็เพียงพอแล้ว ทางแบรนด์อยากที่จะสื่อสารเรื่อง Stop Skincare Overdose ให้เข้าได้ถึงง่ายมากขึ้นผ่านตัว Art Installation Ms.Overdose ที่ถูกสร้างจากขวดสกินแคร์จำนวนกว่า 7,000 ชิ้น ที่เป็น hidden waste หรือขยะจากอุตสาหกรรมการผลิต ที่ผู้บริโภคหลายๆ คนไม่ได้ตระหนักถึง เราได้นำขยะเหล่านี้มา upcycled สร้างประโยชน์ใหม่เป็น Installation แสดงให้เห็นถึงการก่อตัวกันเป็นใบหน้าของหญิงสาว เพื่อตอกย้ำถึงพฤติกรรมการใช้สกินแคร์เกินขนาดของคนทั่วไป จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยการใช้สกินแคร์ตลอดชีวิตของคนทั่วไปมีมากถึง 5,846 ชิ้น (Bianca, 2014) และในความเป็นจริงแล้ว ผิวหน้าเป็นอวัยวะที่ฉลาด จึงไม่ต้องการสกินแคร์จำนวนมากเกินไปมาทำหน้าที่แทนArt installation ของทางแบรนด์ครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นอีเว้นท์ที่ยิ่งใหญ่ของทางแบรนด์เลยก็ว่าได้ สำหรับแบรนด์ SME เราต้องการที่จะให้ msg ของเราไปถึงผู้บริโภคจริงๆ เพราะเราไม่เคยนำแคมเปญที่เราคิดขึ้นมานั้น มาส่งต่อเป็นอีเว้นท์ ที่ผสมผสานไปกับศิลปะแบบนี้มาก่อน และที่สำคัญอีเว้นท์ครั้งนี้ เราไม่ได้มีความตั้งใจจะขายสินค้า แต่จะเป็นการชี้แนะให้เลือกใช้สกินแคร์ที่น้อยลง ใช้เท่าที่จำเป็น และตรงจุดเสียมากกว่า เพื่อตอกย้ำกลยุทธ์ของแบรนด์ผ่าน ความสำเร็จ จุดแข็งของอิงกุ ธัช - กีรธัช กิติยาดิศัย กรรมการบริหารบริษัท อิ๊ง ซีเค จำกัด (Co-Founder) เล่าเพิ่มเติมว่า “เราเริ่มต้นจากการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและเข้าใจความต้องการหรือ Insight ที่แท้จริงของลูกค้าก่อน และผลิตภัณฑ์ ผ่าน Business Core Values ของแบรนด์ ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ 1. Simplicity สกินแคร์ที่ดีจะต้องมีความเรียบง่าย และมีส่วนผสมจำเป็นต่อผิวเท่านั้น 2. Transparent Science การพัฒนาสูตรโดยใช้งานวิจัยคุณภาพและวิทยาศาสตร์ที่ดีเป็นตัวตั้งต้นเสมอ 3. Empower Local Producers เลือกใช้สารสกัดท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนผสม และการให้ลูกค้าได้ใช้สารสกัดที่ดี 4. Realistically Sustainable ทุกบรรจุภัณฑ์ของ อิงกุจะใช้วัสดุรีไซเคิล รังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด PCR (Post-Consumer Recycled) เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการสร้างพลาสติกใหม่และใช้ซ้ำอย่างยั่งยืน 5. Facts without Fear การสื่อถึงความจริงใจ สิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์เราเติบโตได้ เชื่อว่ายังมีคนที่เผชิญปัญหานี้อยู่มาก แต่ยังไม่รู้จักแบรนด์เรา ไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางใดก็ตาม จุดขายที่แบรนด์นำเสนอและคุณค่าของแบรนด์ที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าต้องชัดเจน ต้องเข้าใจ Insight พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา และนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแบบที่เราเคยมีมาก่อน เราที่เคยสับสน หาทางออกไม่เจอ ตกเป็นเหยื่อของการตลาดในเรื่องของการใช้สกินแคร์ เราเลยนำปัญหาเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันในการผลิต และสร้างเป็นแบรนด์อิงกุขึ้นมา”สามารถเข้าร่วมงาน Stop Skincare Overdose Art Installation พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม #StopSkincareOverdose สนับสนุนแนวคิดหยุดการใช้สกินแคร์เยอะเกินความจำเป็น ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2567 ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์