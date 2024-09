กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล SMEs สร้างอาชีพ ให้ “น้ำหวาน-น้องฉัตร-เคลลี่ -ป่าน กัญภัส-พลอย อัยดา” ในสาขา Star Business

เปิดเผยว่า “ในปี 2567 นับเป็นปีที่ก้าว 9 เตรียมสู่ปีที่ 10 สำหรับภาพรวมตลาดเอสเอ็มอีในไทยหลายๆ ท่านมองว่าภาพรวมตลาดตอนนี้เป็นปีที่หิน หรือปีเผาจริง แต่ SMEsสร้างอาชีพ กลับมองว่าปีนี้ SME เติบโตขึ้นอย่างมาก อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ ความงาม บริการ รวมไปถึงธุรกิจรับผลิต OEM และโดยเฉพาะกลุ่มให้ความรู้ สอนสร้างอาชีพ เป็นต้น ในฐานะผู้จัดงานรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก 35 ธุรกิจคุณภาพ ให้มีกำลังใจนอกจากนี้ได้รับเกียรติจากกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งตัวนายสถาพร ร่วมนาพะยา ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติมอบรางวัลให้กับธุรกิจที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 9 และได้แบ่งเป็น 13 ประเภทรางวัล อาทิ 1. บุคคลสร้างอาชีพดีเด่น 2. นักธุรกิจดาวรุ่งแห่งปี 3. อาชีพทำเงินแห่งปี4. Star Business จำนวน 5 ท่านได้แก่ลุยธุรกิจขนมเบเกอรี่ด้วยหัวใจภายใต้ชื่อ Waansbakery เอกลักษณ์เสน่ห์โฮมมี่ชูคุณภาพ วางโพสิชันนิ่งขยายไลน์ธุรกิจรับตัวแทนจำหน่าย ดีไซน์ BOX SET – Catering จัดเต็มเบเกอรี่เพื่อความสุขลูกค้าทุกช่วงความสุข สามารถสอบถามเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ สั่งขนมเบเกอรี่ ผ่าน Line : Itsme_waan Facebook : Waan’s Bekery Instragram : WaansbakeryหรือCEO และเจ้าของแบรนด์ ฉัตรคอสเมติก บริษัท น้องฉัตร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดรุกขึ้นมาทำแบรนด์สัญชาติไทยเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างประเทศ ปักหมุดตั้งใจสร้างแบรนด์ “CHAT หรือ ฉัตร” ด้วยการวางแผนกลยุทธ์การตลาดในปี 2025 ขยายโปรดักส์เครื่องสำอางให้มากขึ้น ไอเดียเครื่องสำอาง 1 ชิ้นตอบโจทย์การใช้งานง่ายในรูปแบบ 2in 1 หลากหลายมากขึ้น เตรียมโปรเจกต์และกิจกรรมดีดี สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสั่งสินค้าสามารถสั่งซื้อผ่าน FB : CHAT Cosmetics IG @chat_cosmetics Line@nongchatinterถัดมาหนึ่งในหุ้นส่วนแบรนด์ KUMIKO (คูมิโกะ) ทะยานสู่ปีที่ 6 ลุยการตลาดดิจิทัล ปี 2025 แนวโน้มภาพรวมตลาดสุขภาพ/ความงามยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แรงบันดาลใจในการทำผลิตภัณฑ์คอลลาเจน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค มองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผมจึงดื่มเองตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแบรนด์เติบโตด้วยความมั่นคง พิสูจน์ให้ลูกค้าไว้วางใจ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ผมและหุ้นส่วนทุกคนดื่มจริง ได้แก่ โม ปริณาห์ ศรีอินทร์ น้ำชา - ชีรณัฐ ยูสานนท์ และแซงค์ -ปฎิวัติ เรืองศรีจุดเด่นสารสกัดของแบรนด์คูมิโกะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นับเป็นเจ้าแรกๆ ในตลาดคอลาเจน ที่คัดสรรสารสกัดพิเศษนี้มาสู่ประเทศไทย เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่รสชาติอร่อย ดื่มง่าย มุมมองพฤติกรรมลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่ใช่แค่ความสวยแต่ทิศทางต้องการดูแลสุขภาพเชิงลึก ถึงภายในร่างกาย เพื่อชะลอวัย อาทิ การป้องกันริ้วรอย สุขภาพผิว ปัญหาสิว หรืออาการปวดข้อต่างๆ เป็นต้น ช่องทางการวางจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ Instagram, Facebook, Line, TikTok รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจำหน่ายส่วนเจ้าของธุรกิจเพื่อสุขภาพกลุ่มสินค้าออร์แกนิก ภายใต้ชื่อ Wenzel Organic Farm Khao Yai ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เกิดจากแรงบันดาลใจของป่านและสามี (แชมป์ - นพพล ชยานุวัฒน์)ช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงเกิดไอเดียเมื่อเราใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งสามีป่านเป็นหัวเรือใหญ่ลงแรง ศึกษาองค์ความรู้ด้านการปลูกอย่างจริงจัง และนำโนฮาวน์มาใช้ให้เหมาะสมในการปลูกแต่ละฤดูบริเวณที่ดินเขาใหญ่ ต้องการให้เกิดความยั่งยืนด้านสุขภาพจริงๆ สามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Wenzel Organic Farm Khao Yai หรือแอปพลิเคชั่น Line : @wenzelfarm และ IG : wenzel.organic.farmและตบท้ายด้วยหรือนักธุรกิจสาวภรรยาCEO Co-Founder บ. สลีพซาลอน ( Sleep Salon ) ไอเดียธุรกิจเพื่อสร้างความแตกต่างในกลุ่มธุรกิจร้านทำผมปัจจุบันครบวงจรด้านบริการเรื่องผม เล็บ ขนตา รวมถึงเน้นการบริการเทคนิคนวดศรีษะศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นจุดเด่นดึงดูดลูกค้า และบอกต่อปากต่อปาก รองรับลูกึค้าทั้งหมด 4 สาขาได้แก่ สาขาอารีย์ , สาขาราชพฤกษ์ , สาขากรุงเทพกรีฑา และสาขานาคนิวาส กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการตั้งแต่อายุ 25-50 ปี เตรียมวางแผนขยายสาขาและปักหมุดทำเลที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ยังคงเน้นบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลูกค้าจองบริการผ่านสังคมโซเซียล มีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ Line : @sleepsalon.ari สาขาอารีย์ CALL : 062-643-2311 Line : @sleepsalon.circle สาขาราชพฤกษ์ CALL : 082-465-6619 Line : @sleep.nakniwat สาขานาคนิวาส CALL : 094-670-8181 Line : @Sleepsalon.littew สาขากรุงเทพกรีฑา CALL : 093-979-26635. SME Idol 6. CEO Vision 7. The Best of OEM 8. The Best of Wellness Service 9. The Best of Academy 10. The Best of Factory and innovation 11. The Best of Quality Franchise 12. The Best of Quality Product 13. The Most Popular Content Creator”นางสาวพรทิพย์ กล่าวต่อไปว่า “ในปี 2025 คาดว่าจะเติบโตทะยานกว่า 100% นับว่าเป็นปีแห่งการเรียนรู้ พัฒนา เฟ้นหา Solution ต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตธุรกิจ ทำให้ธุรกิจแกร่งขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ตามแน่นอนสื่อโซเซียลมีเดียยังมีอิทธิพลต่อการขายและการรับรู้เชิงแมส นับว่าเป็นเครื่องมือลำดับแรกที่เจ้าของธุรกิจเลือกใช้ในการขายและการสื่อสาร อีกทั้งในปัจจุบันแนวโน้มกลุ่ม Gen Y-Z มีผลต่อการขายมาก เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือจับจ่ายกลุ่มเลือกด้วยเห็นความคุ้มค่า ความเป็นเหตุและผลมากกว่าอารมณ์อีกด้วย”สามารถติดตามอ่านข้อมูลธุรกิจดีๆ SME สร้างอาชีพ https://www.sangarcheep.com/ และ https://www.facebook.com/sangarcheep/u