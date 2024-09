ทรูส่งมอบ iPhone 16 ภายใต้คอนเซ็ปต์ JOY TO THE FUTURE

ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดประสบการณ์ใหม่ส่งมอบ iPhone 16 ด้วยคอนเซ็ปต์ JOY TO THE FUTURE เนรมิตชั้น 2 ทรูช็อป สยามสแควร์ซอย 2 ให้เป็นดินแดนแห่งอนาคต แสนสนุก สุดล้ำ ไปกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้สาวกไอโฟนกลุ่มแรกของไทย Tier แรกของโลก ได้มาแกะกล่องชื่นชม iPhone 16 บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดจากทรูและดีแทคพร้อม “โปรข้ามเวลา” สุดฮิตมอบความคุ้มค่าแบบข้ามปี ซื้อ iPhone16 รุ่นใดก็ได้ปีนี้ แลก iPhone รุ่นใหม่ ฟรีปีหน้า สร้างปรากฏการณ์ยอดจองถล่มทลาย ทั้งยังได้เต็มอิ่มไปกับกิจกรรมหลากหลาย ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็น Lucky Machine (ตู้จุ่ม) ลุ้นรับคูปองส่วนลดฉ่ำๆ จาก CASETiFY มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท พาเหรดส่วนลดจาก Apple Accessories มาให้เลือกสรรอีกมากมาย พร้อมเอ็กซ์คลูซีฟงานแฟนมีต กระทบไหล่ใกล้ชิดคู่จิ้นสุดฮอตอย่าง "ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง" และ “บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล” ในบรรยากาศอบอุ่น ฟินเกินบรรยายนายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส ครอบคลุมทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพเครือข่าย 5G ตลอดจนแพกเกจบริการและสิทธิพิเศษที่ออกแบบคัดสรรเฉพาะให้ตรงไลฟ์สไตล์ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งการเปิดตัว iPhone 16 นี้เป็นอีกครั้งที่ตอกย้ำการผสมผสานที่ลงตัวของแบรนด์ที่เป็น Global Tech ด้วยความฉลาดสุดล้ำของ iPhone16 ซีรีส์กับ เครือข่าย 5G ทรงพลังของทรูและดีแทค ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในประเทศไทย ในบ้าน หรือนอกบ้าน ก็มีสัญญาณ ทั้งโทร. ทั้งเล่นเน็ตได้แบบเร็ว แรง การันตีด้วยรางวัลเครือข่ายที่ดีที่สุดในไทย 8 ปีซ้อน จากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf ประเทศฝรั่งเศส ลูกค้าจึงมั่นใจในการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกความต้องการในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังคุ้มค่าสูงสุด กับ “โปรข้ามเวลา” เมื่อซื้อ iPhone 16 รุ่นใดก็ได้ปีนี้ สามารถแลก iPhone รุ่นใหม่ ฟรีปีหน้า นับเป็นโปรโมชันที่ดีที่สุดครั้งแรกในไทย ที่ทรูและดีแทค ตั้งใจมอบความคุ้มค่า และยังการันตีราคาดีที่สุด พร้อมส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าทรูและดีแทคอย่างแท้จริง สำหรับรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนี้คือ iPhone 16 Pro Max สี Desert Titanium ที่หมดอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า ถือได้ว่า iPhone 16 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยราคาเครื่องที่จับต้องได้มากขึ้น รวมถึงดีไซน์ที่สวยงาม และฟีเจอร์ใหม่ที่ตรงใจหลายคน สอดคล้องกับข้อมูลจากรายงาน GSM Arena ที่ iPhone ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในชาร์ตสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมที่ขายดีที่สุด”พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรม JOY TO THE FUTURE แสดงความยินดีกับลูกค้าทรู และดีแทค เจ้าของ iPhone 16 วันนี้ และว่าที่เจ้าของ iPhone รุ่นใหม่ปีหน้ากับ “โปรข้ามเวลา” บนเครือข่าย 5G เร็วแรงที่สุด มาแกะกล่องชมโฉม iPhone 16 ไปพร้อมๆ มีเซเลบคนดังร่วมงานอย่างคับคั่ง เช่นช่ช หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย ซี-ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ไมค์-ปฎิวัติ คำไหม เชน-สุพรรณ ทองสงค์ จัดเต็มความสนุกมากมาย เช่น Lucky Machine จุ่มเลือกส่วนลดไปกับ CASETiFY มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท รวมถึงยังกิจกรรมแฟนมีตจากคู่จิ้นสุดฮอตอย่าง "ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง" และ “บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล” เอาใจแฟนด้อมลูกค้าทรู และดีแทค ที่เป็นสาวก iPhone อีกด้วย