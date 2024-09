เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ฉลองครบรอบ 17 ปี ย้ำความเป็นเลิศด้านศิลปะการประกอบอาหาร

กรุงเทพฯ กันยายน 2567: โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ฉลองครบรอบ 17 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการศึกษาศิลปะการประกอบอาหารและขนมอบระดับเวิลด์คลาสในประเทศไทยอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นในการปั้นเชฟรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นเลิศในด้านการ ประกอบอาหาร ผ่านหลักสูตรระดับเวิลด์คลาสที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกมายาวนานกว่า 129 ปี ภายใต้บรรยากาศห้องเรียนที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางย่านธุรกิจสำคัญ ใจกลางกรุงเทพฯ มีหลักสูตรครอบคลุมทุก แขนงของการประกอบอาหารและขนมอบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวฝรั่งเศส ขนมอบ อาหารไทย และ เบเกอรี่โดยตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้ปั้นเชฟรุ่นใหม่จากศิษย์เก่ากว่า 7,100 คน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรศิลปะการประกอบอาหารจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากถึง 71 สัญชาติ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของการเรียนการสอนหลักสูตรระดับโลกได้เป็นอย่างดีโรงเรียนสอนศิลปะการทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศิลปะการ ทำอาหารที่หลากหลายที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการเรียนการสอนตามแบบฉบับ เลอ กอร์ดอง เบลอ ซึ่งประกอบด้วยคลาสสาธิตการประกอบอาหาร (Demonstration Class) โดยเชฟระดับโลกที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ และคลาสปฏิบัติ (Practical Class) ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝน ทักษะด้วยตัวเองในห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเพื่อรับรองการศึกษาด้าน ศิลปะการทำอาหารระดับโลกที่ตรงตามมาตรฐานอันเข้มงวดของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ทั่วโลกสุชาดา สถาปิตานนท์ ผู้บริหาร (ครูใหญ่) เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 17 ปีแห่งการเดินทางของเรา เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การประกอบอาหารและขนมอบเท่านั้น แต่เรายังเป็นครอบครัวของผู้ที่หลงใหลในศิลปะการประกอบอาหาร ขนมอบ และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับวงการอาหาร ขนมอบ และเครื่องดื่มในประเทศไทย ซึ่งเราจะคงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ เพื่อปั้นเชฟรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสามารถ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการก้าวสู่การทำงาน ธุรกิจ หรือการแข่งขันในระดับสากล ความสำเร็จของเรานั้นพิสูจน์ได้จากนักเรียนกว่า 71 สัญชาติทั่วโลก ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเฉลิมฉลองการครบรอบ 17 ปีนี้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้จัดกิจกรรม “FROM FOOD WASTE TO GARDEN” เชิญชวนร่วมรับสารบำรุงดิน (soil conditioner) ที่ได้จากเศษผัก ผลไม้ และขยะอินทรีย์จากครัว บรรจุถุงขนาด 100 กรัม เพื่อใช้ผสมกับดินในอัตราส่วน 1:10 เป็นสารบำรุงและปรับสภาพดินชั้นเลิศ และยังได้ร่วมกันช่วยลดปริมาณขยะจากอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้ กลายเป็นสารปรับปรุงดิน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับได้ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ชั้น 17 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 กันยายนนี้ เป็นต้นไป”สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะการประกอบอาหาร ในห้องเรียนใจกลางกรุงเทพฯ ชั้น 17-18 ณ. อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. กับการเรียนการสอนหลักสูตรระดับเวิลด์คลาส ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ได้แก่ หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®) หลักสูตรการประกอบอาหารคาว (French Cuisine) หลักสูตรการประกอบขนมอบ (French Pastry) หลักสูตรวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine) และหลักสูตรศิลปะการทำขนมปัง (The Art of Bakery) ที่มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ในวันธรรมดา และวันเสาร์สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมนัดพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่โทรศัพท์: 02 237 8877 หรือ LINE: @lecordonbleudusitช่องทางการติดต่ออื่นๆ ได้ที่ https://linktr.ee/lecordonbleudusitดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.cordonbleu.edu/thailand/programmes/en