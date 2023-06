“สิงหาฟู้ด” ปั้น “April’s Bakery” ติดตลาด เดินเกมต่อเนื่องมุ่งสู่ตลาดโลก

กนกกัญจน์ มธุรพร หรือ อรเอพริล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงหาฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และประธานบริหารแบรนด์ April's Bakery เปิดเผยว่า ในปีนี้ April’s Bakery ภายใต้การบริหารงานของ สิงหาฟู้ด อินดัสทรีส์ ได้เดินทางมาสู่ปีที่ 13 แล้ว ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรไส้ต่าง ๆ จนมีถึง 26 ไส้ และมีสาขามากกว่า 40 สาขา โซน Take home ในห้างชั้นนำ ตลอดจนร้านกาแฟกว่า 150 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนั้น April's Bakery ยังได้ขยายธุรกิจและสินค้าเข้าสู่ร้านสะดวกซื้ออย่าง 7/11 ทั่วประเทศ มากกว่า 13,500 สาขา และมียอดสั่งซื้อมากกว่า 100,000 กล่องต่อวัน มากถึง 400,000 ชิ้นต่อวัน โดนสินค้าที่จัดจำหน่าย ได้แก่ เปี๊ยะโมจิลาวาไข่เค็ม เปี๊ยะโมจิลาวาโอวัลติน เปี๊ยะหมูแดง เปี๊ยะจิ๋วไส้ถั่ว ฯลฯ

บริษัท สิงหาฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเปี๊ยะและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ “April’s Bakery” (เอพริล เบเกอรี่) เจ้าแรกในประเทศไทยที่ขายพายหมูแดงสูตรฮ่องกง ประกาศความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ 13 ชูยอดขายกว่า 400,000 ชิ้นต่อวัน ด้วยกลยุทธ์ขยายไลน์สินค้าหลากหลาย และช่องทางจำหน่ายที่แข็งแกร่ง กางแผนลุยตลาดเบเกอรี่ต่อเนื่องแบบครบวงจร พร้อมตั้งเป้ารุกตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียจากความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการดำเนินงานของสิงหาฟู้ด ในการปั้น April’s Bakery ให้ติดตลาด และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างยอดขายล้นหลามด้วยความแตกต่างของ April's Bakery ในตลาด จากจุดขายของแบรนด์ที่เป็นเจ้าแรกในประเทศที่จำหน่ายพายสูตรฮ่องกง แต่ใช้กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าแบบรสชาติคนไทย โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ภายใต้การผลิตที่มีคุณภาพสูงสะอาด ปลอดภัย สินค้าทุกชิ้นมีขั้นตอนการคัดสรร (QC) ที่เข้มงวด และควบคุมสูตรการผลิตทุกสูตรให้ออกมาเป็นสินค้าที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการขยายสินค้าที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเปี๊ยะหรือพาย แต่ยังมีโรงงานผลิตเบเกอรี่ที่ผลิตเค้ก ขนมปัง และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้แบรนด์ April's Bakery เป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ที่ครบวงจร นอกจากนั้น ยังผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตนเอง และรับทำ OEM ให้กับลูกค้าหลาย ๆ เจ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้แบรนด์สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ นำเสนอคุณภาพของสินค้า วางแผนทางการตลาดในหมวดหมู่สินค้า เพิ่มรสชาติใหม่ ๆ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมการค้าและการขยายฐานลูกค้าทั้งนี้ ในปี 2566 นี้ April's Bakery ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “เปี๊ยะโมจิลาวาโอวัลติน” ที่มียอดขายทั่วประเทศถึง 50,000 กล่อง ต่อวัน รวม ๆ แล้ว April's Bakery มียอดขายสินค้าเพื่อส่งขายให้แก่ 7/11 มากกว่า 100,000 กล่องต่อวัน (400,000 ชิ้น)“April's Bakery เราทำงานและผลิตสินค้าโดยยึดถือนโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน มีความตั้งใจและพยายามทำทุกอย่างให้ออกมาให้ดีที่สุด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้ และตั้งใจจะคืนกำไรสู่สังคม เรามุ่งเน้นและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานระบบ Good Hygiene Practices (GHPs) & Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) และเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเบเกอรี่ภายในประเทศและต่างประเทศ” อรเอพริล กล่าวสำหรับแผนการขยายตัวในปี 2566 และปี 2567 April’s Bakery เล็งเปิดตลาดการขายภายในประเทศ สู่ฐานลูกค้ากลุ่มชาวมุสลิมที่มีมากกว่า 4 ล้านคนในประเทศ โดยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้ผ่านมาตรฐาน HALAL นอกจากนั้น ยังได้เริ่มดำเนินการวางแผนการส่งออกไปยังฐานลูกค้าที่ให้ความสนใจในสินค้าภายใต้แบรนด์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพูดคุยและดำเนินการ รวมไปถึงทดลองส่งสินค้าบางส่วนไปยังลูกค้า อาทิ ออสเตรเลีย เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนามพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงงานเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO), British Retail Consortium (BRC) เพื่อยกระดับสินค้าไทยไปสู่ระดับสากล สอดคล้องกับแผนพัฒนาสินค้าและขยายตลาดการส่งออกแบบขายตรง และ OEM อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ระหว่าการพัฒนาสินค้าให้ออกมาดีที่สุด เพื่อลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุด และแบรนด์ยังเปิดรับลูกค้าเฟรนไชส์เพื่อร่วมขยายสาขาและร่วมมือทางธุรกิจ โดยเปิดรับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ April's Bakery ภายใต้วิสัยทัศน์ “เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล”“เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ ทางบริษัทฯ ขอแสดงเจตนาการจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพ ได้แก่ ระบบการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน หรือ Good Hygiene Practices (GHPs) และ ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมระบบ GHPs & HACCP ให้แก่พนักงานเพิ่มเติมโดยการให้เข้าร่วมสัมมนาและปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอก และยังได้จัดตั้งทีมสำหรับการตรวจสอบระบบ GHPs & HACCP และปรับปรุงและพัฒนาระบบอยู่เสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางบริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกด้านที่จำเป็น เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยจำหน่ายแก่ผู้บริโภค” อรเอพริล กล่าวปิดท้าย.