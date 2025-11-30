“ไมย์เออร์”ปั้น Prestige ลุยตลาดแมส โชว์ฐานผลิตเครื่องครัวใหญ่สุดในโลก

MEYER Group (ไมย์เออร์ กรุ๊ป), TOP 2 ผู้นำธุรกิจเครื่องครัวระดับโลก ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 35 ปี ภายใต้ บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โชว์ความแข็งแกร่ง เปิดอาณาจักรฐานการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเครื่องครัวของเครือ MEYER Group ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก บนเนื้อที่กว่า 103 ไร่ มูลค่ารวมกว่า 7,000 ล้านบาท ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมเปิดตัวเครื่องครัวและอุปกรณ์ในครัว ภายใต้แบรนด์ Prestige คอลเลกชัน Made to Last Stainless Steel เจาะกลุ่ม Mass Market ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Everything for Your Kitchen : ครบทุกสิ่งเพื่อห้องครัวของคุณ” ตั้งเป้าโกยยอดขายเพิ่ม 25% ภายในปี 2569 สอดรับผลสำรวจ “เศรษฐกิจไม่แน่นอน” ดัน “คนไทยกลับเข้าครัว”
นายโจเซฟ โล ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้อำนวยการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และบริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ไมย์เออร์ กรุ๊ป เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Cookware and Bakeware ระดับท็อปของโลก มีศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตสินค้ามาตรฐานระดับสากล ซึ่งภายใน บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด มีพื้นที่รวมกว่า 103 ไร่ มูลค่าการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตรวมกว่า 7,000 ล้านบาท สามารถผลิตสินค้าได้มากกว่า 120,000 ชิ้นต่อวัน โดย 97% ส่งออกไปยังตลาดสำคัญทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก โคลอมเบีย สหราชอาณาจักร ฮ่องกง ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง สร้างรายได้รวมในปี 2567 กว่า 4,000 ล้านบาท และสำหรับประเทศไทย จัดจำหน่ายเครื่องครัวแบรนด์ MEYER, CIRCULON, Essteele, ANOLON และ Prestige ภายใต้ บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าชมฐานการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเครื่องครัวของเครือ ไมย์เออร์ กรุ๊ป ครั้งสำคัญนี้ จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับกลุ่มลูกค้าทุกเจเนอเรชั่นได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “If you cook, you’re chef”
นายคมกฤษณ์ วงษ์กวีวัฒนกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด เผยว่า “บนเนื้อที่กว่า 103 ไร่ ภายใน บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด ได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับรองมาตฐานระดับสากล มาใช้ควบคู่กับทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารออกแบบและผลิตแพคเกจจิ้ง, อาคารผลิตเครื่องครัว ได้แก่ กลุ่มสแตนเลสสตีล, กลุ่มอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมชุบแข็ง, กลุ่มเคลือบผิวลื่น, ซึ่งทุกขั้นตอนถูกควบคุมรายละเอียดอย่างเข้มงวด เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสูงสุด ส่งผลให้ ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ ได้รับรางวัลและมาตรฐานระดับโลกมากมาย
ล่าสุดได้รับรางวัล Excellence in Cookware จาก UK Excellence in Housewares Awards 2025 ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Circulon Scratch Defense Clad และรางวัล Sustainability Product Quality Award จากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศไทย ยืนยันคุณภาพและความยั่งยืนของสินค้ากลุ่มเครื่องครัว รวมไปถึงมุ่งมั่นดำเนินการผลิตแบบ Net Zero อย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตามแนวทาง Reduce GHG emission, Reduce waste to landfill และ Corporate Social Responsibility(CSR)”
นายธนวัฒน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายผลิตและพัฒนา บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด บอกว่า “เครื่องครัว Prestige Made to Last จะเข้ามาตอบโจทย์การเข้าครัวสำหรับทุกคน ซึ่งสินค้าผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ทนทานต่อรอยขีดข่วน พร้อมเสริมด้วยฐานเหนี่ยวนำ ช่วยกระจายความร้อนได้ทั่วถึง ป้องกันความร้อนสะสมเป็นจุด สามารถใช้งานได้ดีกับเตาทุกประเภท รวมถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) พื้นผิวสัมผัสอาหารด้านในไม่มีการเคลือบ มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตราย ด้ามจับฟีนอลิค แข็งแรง จับถนัด ไม่ร้อนมือ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เครื่องครัวครบทุกประเภท รวมไปถึงสายรักการทำขนม เบเกอรี่ ต่างๆ พร้อมสร้างโมเมนต์แห่งความสุข สำหรับคนรักการเข้าครัวรุ่นใหม่
นายโจเซฟ โล ยังกล่าวว่า “การเปิดตัวเครื่องครัวและอุปกรณ์ในครัวภายใต้แบรนด์ Prestige คอลเลคชั่น Made to Last โดย บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาเจาะกลุ่มแมส (Mass Market) ในประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ด้วยแบรนด์เครื่องครัวระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือ ในราคาเริ่มต้นหลักร้อย ครอบคลุมสินค้าทุกอย่างในครัว พร้อมชูเทคโนโลยีการผลิตและความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง ผ่าน 4 กลยุทธ์การตลาด ได้แก่ 1.Branding & Communication : สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจผ่าน Mass Media และเลือกกลุ่มผู้มีอิทธิพลใน Social Media ผลักดันกระแสผู้นำ Home Cooking อย่างต่อเนื่อง 2.Product & Consumer Insight : ใช้ข้อมูลเชิงลึกพัฒนาสินค้าให้ตรงใจและทันต่อพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3.Channel & Accessibility : สร้างประสบการณ์แบบ Omnichannel เชื่อมต่อทุกช่องทาง ตอบโจทย์ความสะดวกสบายของไลฟ์สไตล์คนเมือง ทั้งในห้างฯ โซเชียลมีเดีย รวมถึงเว็บไซต์ potsandpans.in.th และ 4.Collaboration & Campaign : จัดแคมเปญร่วมกับห้างสรรพสินค้าและแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ชั้นนำ โดยมั่นใจว่าจะสามารถสร้างยอดขายเพิ่ม 25% ภายในปี 69
อย่างไรก็ตาม นายโจเซฟ โล กล่าวว่า แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีความไม่แน่นอนสูง แต่บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสสำคัญ จากผลสำรวจเชิงลึก(Consumer Insight)ของบริษัทฯ ที่พบว่า คนไทยยุคใหม่อายุระหว่าง 18 – 45 ปี อาศัยอยู่ในคอนโดและบ้านพัก มีแนวโน้มเข้าครัวทำอาหารรับประทานเองเพิ่มขึ้น 10-15% จากปัจจัยบวกด้านการดูแลสุขภาพและรูปร่าง, ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนยังสอดคล้องกับข้อมูล The1 Insight : Sep, 2025 ที่ออกมาเปิดข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้คนไทยกลับเข้าครัวทำอาหารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าตลาดเครื่องครัวจะมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 5 %
พบกับเครื่องครัว Prestige : Made to Last ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Everything for Your Kitchen : ครบทุกสิ่งเพื่อห้องครัวของคุณ” ได้แล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และ ทุกช่องทางออนไลน์