เอสซีจี คว้า SET AWARDS 2025 ด้านความยั่งยืน “Sustainability Excellence” 8 ปีซ้อน

เอสซีจีได้รับรางวัลเกียรติยศ “Sustainability Excellence” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในงาน SET AWARDS 2025 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร พร้อมบริษัทในเครือ ได้แก่ SCGP, SCGD และ SCGJWD รวม 5 รางวัลใหญ่ ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence และกลุ่มรางวัล Business Excellence สะท้อนความมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม และความเข้มแข็งด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
เอสซีจี โดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Deputy Chief Sustainability Officer เอสซีจี รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้บริษัทที่ได้รับรางวัล ด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยเอสซีจีเป็นเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในโอกาสที่รางวัลด้านความยั่งยืนจัดครบ 10 ปี ทั้งยังเป็นองค์กรที่เข้าร่วมตั้งแต่ปีแรกและได้รับรางวัล Best Sustainability มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ขณะที่ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGJWD ได้รับรางวัล Sustainability Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในกลุ่มบริษัท จดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
ด้าน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Sustainability Awards จากการดำเนินงานตามกรอบ ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร การขยายความร่วมมือด้านความยั่งยืนกับลูกค้าและสังคม ตลอดจนการกำกับกิจการที่ดี รางวัล SET Awards of Honor จากรางวัล Best Innovative Company Awards 4 ปีต่อเนื่อง จาก “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกอย่างยั่งยืน” ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุทดแทน และพัฒนาให้ออกแบบใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards
ส่วน บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards จากความโดดเด่นด้านการให้ข้อมูลแก่นัก ลงทุนอย่างโปร่งใส สม่ำเสมอ และการมีวินัยทางการเงินที่รอบคอบ ส่งผลให้ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง รางวัลทั้งหมดเป็นภาพสะท้อนวิสัยทัศน์องค์กรที่ดำเนินงานด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เอสซีจีขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง Inclusive Green Growth เพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ Regenerative Transformation ที่มุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ Net Zero 2050 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, Nature Positive การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ Inclusive Society การส่งเสริมความเท่าเทียมและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISSB โดยผสานข้อมูล ESG เข้ากับแผนธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง พร้อมพัฒนา ESG Data Platform เพื่อเสริมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน ซึ่งได้รับการยอมรับจากสถาบันระดับสากล อาทิ Morningstar Sustainalytics ระดับ Medium Risk, MSCI ESG Rating ระดับ AA (Leader) และการได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนี FTSE4Good