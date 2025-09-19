คนไทยเข้าครัวทำอาหารมากขึ้น เหตุศก.ชะลอดันโกรเซอรี่โตพุ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - The 1 Insight ชี้เทรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค Grocery เติบโตปีนี้ คนไทยกลับเข้าครัว จากเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generation
The 1 Insight เผยเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคปี 2025 ใช้จ่ายสินค้า Grocery เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเกือบทุกช่วงวัยหันมาทำอาหารเองหรือเลือกซื้ออาหารเพื่อรับประทานในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้การใช้จ่ายในกลุ่มสินค้า Grocery ขยายทั้งในด้าน “ปริมาณ” และ “ความถี่” สะท้อนเทรนด์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคเลือกใช้จ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้น และลดการรับประทานอาหารนอกบ้านตามร้านอาหารลงอย่างชัดเจน ดังที่สื่อต่างๆ รายงานอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา
เจาะลึกพฤติกรรมแต่ละ Generation
ด้วยเทรนด์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป คนไทยทุกช่วงวัยนิยมทำอาหารเองมากขึ้น ความนิยมในกลุ่มสินค้าวัตถุดิบทำอาหาร (Cooking Ingredients) จึงเพิ่มสูงขึ้นและเติบโตถึง 2 เท่าในปีนี้ โดยการทำอาหารเองไม่ได้เป็นเพียงเพื่อการควบคุมค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นการลงทุนในคุณภาพชีวิตที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย
กลุ่ม Silver Spenders แม้จะเป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่กลับใช้จ่ายต่อคนสูงที่สุด โดยสูงกว่าภาพรวมถึง 3 เท่า และนิยมเลือกเนื้อสัตว์คุณภาพสูงและผักออร์แกนิกเป็นหลัก ส่วนกลุ่ม Gen X และ Millennial Family คือผู้ขับเคลื่อนหลัก ใช้จ่ายสูงสุดในกลุ่มสินค้า Grocery โดย สินค้ายอดนิยม ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผักสด และเครื่องปรุงอาหารพื้นฐาน สะท้อนการทำอาหารที่บ้านเป็นกิจวัตร แต่เน้นไปที่ความหลากหลายและคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพและรสชาติ
ขณะที่ กลุ่ม Gen Y และ Gen Z ยังคงใช้ชีวิตที่เร่งรีบ จึงเลือกผสมผสานการทำอาหารเองเข้ากับสินค้าสะดวกทาน สินค้ายอดนิยม ได้แก่ โยเกิร์ต อาหารแช่แข็ง ขนมปัง ควบคู่กับการบริโภคสินค้าสุขภาพ อาทิ เครื่องดื่มโปรตีน หรือนมทางเลือก ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น
จับจ่ายวันธรรมดามากขึ้น - ต่างจังหวัดเติบโตสูง
เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมโดยละเอียด ผู้บริโภคยังปรับจากการซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มาเป็นการซื้อในวันธรรมดามากขึ้น สะท้อนแนวโน้ม “ซื้อรายวัน” แทน “ซื้อรายสัปดาห์” อย่างเด่นชัด อีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจคือ การเติบโตของการใช้จ่ายในหมวด Grocery ในต่างจังหวัด ที่สูงกว่ากรุงเทพฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้จ่ายต่อครั้งเติบโตสูงกว่าในกรุงเทพ 2 เท่า ส่งผลให้พื้นที่นอกเขตเมืองและหัวเมืองใหญ่กลายเป็นตลาดสำคัญของกลุ่มสินค้า Grocery ในปีนี้
โอกาสในวิกฤต: Grocery–Delivery–Health Trend
ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ได้หยุดนิ่ง หากแต่ปรับตัวอย่างยืดหยุ่น รอบคอบ และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการเองจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับบริการ Delivery และ Omnichannel Experience ที่ตอบโจทย์ความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ทำงานตั้งแต่เช้าถึงดึก
ขณะเดียวกัน การเสริมศักยภาพของ Online Platform ให้มอบประสบการณ์ไม่ต่างจากหน้าร้านก็เป็นสิ่งจำเป็น ตัวอย่างเช่น การร่วมมือระหว่าง Tops และ GrabMart ที่เปิดโอกาสให้สมาชิก The 1 สามารถสะสมคะแนนได้ทุกการสั่งซื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ อีกทั้ง เทรนด์ อาหารเพื่อสุขภาพที่มาพร้อมความสะดวก เช่น นมโปรตีนสูง (High-protein Milk) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา เพื่อสร้างการเติบโตท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ