"ศรินทร์รา" หัวหน้าคณะผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ทรู คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล “ผู้นำหญิงแห่งเอเชีย” Asia’s Woman Leaders 2024

เพราะความเข้าใจความหลากหลายของพนักงานและพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนภายในองค์กร จึงทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงาน World Women Leadership Congress ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่มีความสำคัญ เป็นสัญลักษณ์แห่งการยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้นำหญิงที่มีความโดดเด่นและเป็นผู้บุกเบิกจากภูมิภาคต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งเป็นรางวัลที่สะท้อนความมุ่งมั่นของผู้นำที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศและการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน โดยภายใต้การผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของคุณศรินทร์รา ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับและสนับสนุนความหลากหลาย ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับเกิดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนมั่นใจในโอกาสที่ก้าวหน้าโดยไม่คำนึงถึงเพศหรือภูมิหลังน.ส.ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การได้รับรางวัล "ผู้นำหญิงแห่งเอเชีย" Asia’s Woman Leader ครั้งนี้ ในฐานะผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูง เพราะรางวัลนี้ไม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจให้สานต่อการสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรอันจะเป็นค่านิยมหลักที่จะกำหนดอนาคตขององค์กรต่อไป แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือรางวัลนี้เป็นความภูมิใจเปรียบเหมือนได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมงานที่มีความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการเคารพ และมีพลังในการพัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งภายหลังการควบรวมทรูและดีแทค ทำให้มีความหลากหลายของพนักงานมากขึ้น ทั้งเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม อายุ ความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งทรู คอร์ปอเรชั่นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุด และเราจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจนี้ต่อไปเพื่อให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นในการหลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างของคุณศรินทร์รา เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จของทรู คอร์ปอเรชั่น ให้เป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการสร้างวัฒนธรรมที่สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทำให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเติบโตและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนานวัตกรรมอันจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนภายในองค์กรทรู คอร์ปอเรชั่น ได้กำหนดนโยบายและสิทธิประโยชน์จากความคิดเห็นของพนักงานมาพิจารณาประกอบ โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ+ เช่น ลางานเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศ 30 วัน ลาแต่งงาน 6 วันทำงาน ลาดูแลบุตรแรกเกิด 7 วัน หรือลาเพื่อฌาปนกิจ 15 วันต่อปี ที่บริษัทมีการจัดทำห้องนำสำหรับทุกเพศ (all genders restroom) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Bring Your Best Club คลับที่ให้พนักงานส่งเสียงถึงความต้องการเพื่อนำไปสร้างความเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นนโยบายด้านบุคลากรใหม่ๆ ที่เข้าใจกลุ่มคนที่มีความหลากหลายได้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม