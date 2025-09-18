“EEC Select Best Service” เปิดทริปสุดว้าว 3 จังหวัดอีอีซี ชิม–ชิล–ช้อป ครบทุกอรรถรส

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เดินหน้าจัด แฟมทริปภายใต้โครงการ “EEC Select Best Service” เชิญชวนบริษัทเอกชน นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ออกเดินทางไปรู้จักเสน่ห์ท้องถิ่น 3 จังหวัดอีอีซี ฉะเชิงเทรา–ชลบุรี–ระยอง ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการคัดสรรจนเป็น “ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ หรือ EEC Select Best Service ประจำปี 2025” ที่พร้อมด้วยมาตรฐานการันตีระดับสากล แบบเที่ยวครั้งเดียว ครบทุกอารมณ์
ระยอง – Rayong Craft x Luxury Aroma
ล่องเรือพลังงานแสงอาทิตย์ ชิลท่ามกลางสวนพฤกษศาสตร์ ชมบึงกระจูดขนาดใหญ่ วัตถุดิบหลักในการนำไปทำจักสานกระจูดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอน ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่แปรรูปวัตถุดิบธรรมชาติให้กลายเป็นของใช้กว่า 100 แบบ เปิดประสบการณ์ลงมือทำจักสานกระจูด งานคราฟต์ระดับอินเตอร์ด้วยตนเอง
เปิดโลก กาแฟกฤษณา–ชาใบกฤษณา กลิ่นหอมละมุนไม่ซ้ำใคร ที่ “มีสุขฟาร์ม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับไม้กฤษณาของจังหวัดระยอง และยังได้ทำ Workshop บาล์มกฤษณา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรารับรอง EEC Select Best Service 2025 ตบท้ายด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษที่ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง ชิมเมนู “หมูชะมวง” เมนูที่แสดงอัตลักษณ์ของระยอง คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพ อร่อยล้ำทุกจาน
ชลบุรี – Local Vibes สุดคูล
พัทยาไม่ได้มีดีแค่ทะเล ที่นี่ซ่อนเสน่ห์วิถีชุมชนเอาไว้มากมาย โดยเฉพาะ “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพัทยาก็มีนา ตำบลหนองปลาไหล” ที่พร้อมพาคุณออกไปสัมผัสประสบการณ์แบบโลเคิลแท้ ๆ เดินลุยทุ่งนา เรียนรู้วิธีทำนาและปลูกข้าว (ตามฤดูกาล) เข้าครัวลองทำอาหารถิ่นรสแท้ นั่งแช่เท้าสมุนไพรกลางทุ่งนา สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ทดลองทำ “ขนมต้มโบราณ” หอมหวานในบรรยากาศอบอุ่น
และพิเศษสุด ได้เรียนรู้ศิลปะ ผ้าพิมพ์ ECO Print จากใบไม้จริง ถ่ายทอดโดย “กูเก้ สไตล์” จากชุมชนพนัสนิคม จ.ชลบุรี ที่ยกองค์ความรู้มาสร้างฐานการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหนองปลาไหล อิ่มอร่อยกับอาหารชุมชน เมนูแกงไก่กะลาของ “ชุมชนตะเคียนเตี้ย” ว้าวกับ โปรตีนอนาคตจากฟาร์มจิ้งหรีด “SiamBugs” ทำความรู้จัก JU LIN C ซินไบโอติกสุดเฮลท์ตี้ ปิดท้ายชิล ๆ ด้วย Deya Massage ที่ขึ้นชื่อเรื่อง wellness ชิมเมนูสุดสร้างสรรค์จากร้านอาหารบ่อท่องบุรี เมืองแห่งความอร่อย ร้านอาหารขนาดใหญ่ในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา – Sweet & Chic
ชิมอินทผลัมสด ๆ จากต้น ชิมไวน์จากอินทผลัม และทดลองทำไวน์ผลไม้โฮมเมดสูตรพิเศษกับวิสาหกิจชุมชนทิพย์วารี และสนุกกับ Workshop ECO Print จาก “ทิสาผ้าไทย” ที่เปลี่ยนผืนผ้าเป็นงานศิลป์
ปีนี้มีผู้ประกอบการถึง 25 ราย ที่ได้ตรารับรอง EEC Select Best Service ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหาร เครื่องดื่ม การท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจที่พักโรงแรม Wellness ไปจนถึงของร้านของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ โดยคัดเลือกจากเกณฑ์มาตรฐานทั้งคุณภาพ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสื่อสารอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ ทุกที่ที่พาคุณไปสัมผัสคือมาตรฐานระดับโลก ที่ยังคงเสน่ห์แบบชุมชนไว้อย่างครบถ้วน
อย่าปล่อยให้ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นแค่แรงบันดาลใจ ถึงเวลาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่า อีอีซี คือดินแดนที่ “เที่ยวแล้วต้องแชร์” สกพอ. อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักลงทุน และผู้ที่สนใจ มาสัมผัสประสบการณ์พิเศษที่หาจากที่อื่นไม่ได้ และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแกร่งให้กับชุมชนในพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EEC และ EEC select ได้จาก FB: Eastern Economic Corridor-EEC https://www.facebook.com/share/1Az1a63mGD/?mibextid=wwXIfr