อีอีซี มอบตรา ‘EEC Select Best Service 2025’ รับรอง 25 ผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้า-บริการชุมชนอีอีซีสู่มาตราฐานสากล

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ กลุ่มที่ได้รับ 2 ดาว จังหวัดชลบุรี ได้แก่ กระเป๋าเงินทรงบะจ่างและผ้าพันคอ “ห่มย้อม ห่มเย็บ” โดย กูเก้ สไตล์ ชุมชนพนัสนิคม, นาฬิกาฉลุลาย ปลากัดฉลุลายและแจกันฉลุลาย โดย Realy Trend แกะสลักฉลุลาย, สุวรรณเบต้าไพนีน บอดี้บาล์ม สุวรรณเบต้าไพนีน สเปรย์ และสุวรรณลูกกลิ้งผ่อนคลาย โดย บริษัท เบญสุ จำกัด, แตงโมกิมจิ โดย บริษัท ณิชชา ชามม์ จำกัด, น้ำยาถูพื้นประจำวัน กลิ่นฟลอรัล น้ำยาล้างห้องน้ำ กลิ่นพฤกษาและสบู่เหลวล้างมือ กลิ่นพิงค์เลิฟลี่ แบรนด์ EVOSTAR โดย บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ซอสผัดไทย น้ำยำปรุงรสสำเร็จรูปและน้ำส้มตำไทย แบรนด์ รสมือเรา โดย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสานฝัน, ไวน์อินทผลัม สปาร์คกลิ้งไวน์พีช สปาร์คกลิ้งไวน์องุ่น แบรนด์ BUZZ โดย วิสาหกิจชุมชนทิพย์วารี จังหวัดระยอง ได้แก่ ผ้าหมักโคลนทะเลเพ้นสีธรรมชาติและผ้าหมักโคลนทะเลลายใบไม้ โดย วิสาหกิจชุมชนลีลาฝ้าย, เจลลี่เนื้อสำรอง แบรนด์ “อิมดี” โดย วิสาหกิจชุมชนครัวแม่ฉัน By Nana, กระเป๋า แจกัน ตะกร้ากระจูด โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอน

“EEC Select Best Service” คือกลไกยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนในพื้นที่อีอีซีสู่สากล ตามแนวคิด LOCAL ROOTS to GLOBAL REACH ซึ่งคาดหวังว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ หรือ EEC Select Best Service ของผู้ประกอบการทั้ง 25 รายในปีนี้ จะเป็นที่รู้จัก ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถขยายช่องทางการตลาดและโอกาสในการทำธุรกิจการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ ๆ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในแง่คุณภาพให้กับผู้บริโภค ที่สำคัญหวังว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชน”​ล่าสุดได้มีพิธีมอบตรารับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ หรือ EEC Select Best Service ประจำปี 2025 ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 25 ราย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่การบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ มีมาตรฐาน สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดดเด่น มีนวัตกรรม สนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่นและการจ้างงานในพื้นที่อีอีซี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด EEC Select Best Service = Service + SMART & SMILE ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ลานโปรโมชั่น ชั้น 1นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) หรือ อีอีซี กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ หรือ EEC Select Best Service ประจำปี 2025 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทสถานประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ประเภทธุรกิจที่พักโรงแรม ประเภทร้านค้า ของที่ระลึก ประเภทสปา&สุขภาพ (Wellness) และประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ด้าน คือ ปัจจัยที่ใช้ในการผลิต การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ ความโดดเด่นการให้บริการ และการตลาด โดยบริการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการที่ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 65 คะแนน จะได้รับ 1 ดาว ตั้งแต่ 75 คะแนน จะได้รับ 2 ดาว และตั้งแต่ 85 คะแนน จะได้รับ 3 ดาว25 ผู้ประกอบการที่ได้รับตรารับรอง EEC Select Best Service ประจำปี 2025 มีดังนี้ ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ร้านอาหารบ่อทองบุรี จ.ชลบุรี 2 ดาว Uncloud Coffee (บริษัท เจพีเจเอ็น จำกัด) จ.ชลบุรี 2 ดาว และร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ จ.ระยอง 1 ดาว ประเภทสถานประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี 3 ดาว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพัทยาก็มีนา ตำบลหนองปลาไหล จ.ชลบุรี 3 ดาว และมีสุขฟาร์ม โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา 3 ดาว ประเภทธุรกิจที่พักโรงแรม ได้แก่ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง 2 ดาว และโรงแรม บีซีพี บ้านฉาง ระยอง 2 ดาว ประเภทสปา&สุขภาพ (Wellness) ได้แก่ Deya Massage จ.ชลบุรี 3 ดาว​ส่วน ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 ผู้ประกอบการ 38 ผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มที่ได้รับ 3 ดาว จังหวัดชลบุรี ได้แก่ แตงโมผลสด โดย บริษัท ณิชชา ชามม์ จำกัด, แชมพูเปลี่ยนสีผม ดำธรรมชาติ โดย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม, จ๊อปลานิลและปลานิลแดดเดียว โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่, ซินไบโอติก JU LIN C จากโปรตีนจี้งหรีด โดย บริษัท คามิสุ ซุปเปอร์ เอ็นโต โปรดักส์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ซอสมะม่วงสามรสและซอสสุกี้ โดย กลุ่มมะม่วงท่าพลับโรงสีล่าง, ไวน์เมล่อน ไวน์มะม่วงและไวน์มะพร้าว แบรนด์ FURANO โดย วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยสูง อ.บ้านโพธิ์ จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุดอาบน้ำ ถุงหอมและบาล์ม แบรนด์มีสุขฟาร์ม โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร ผลิตไม้กฤษณา​ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ กลุ่มที่ได้รับ 1 ดาว ได้แก่ เสื้อพิมพ์ลายธรรมชาติ (Eco Print) โดย ทิสาผ้าไทย จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งชุมชนที่ได้รับตรารับรอง EEC Select Best Service นอกจากจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในแง่คุณภาพให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างกว้างขวาง ร่วมจัดจำหน่ายสินค้ากับภาคีเครือข่ายของอีอีซี อาทิ ปาร์คนายเลิศ สมาคมมิตรภาพไทยเวียดนาม ตลาดบางคล้า และภายหลังจบงานมอบตรารับรอง ยังจะได้ร่วมแสดงสินค้าในงาน Smart SME Expo 2025 ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2568 ที่อิมแพคเมืองทองธานี