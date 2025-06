“วิมานสุริยา”ผุดแคมเปญ“Roof Park”ชวนคนไทยประกวดตั้งชื่อ“สวนลอยฟ้า”

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

“วิมานสุริยา” บริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ.เซ็นทรั่ลพัฒนา และ บมจ.ดุสิตธานี ผู้พัฒนาโครงการ ดุสิต เซ็นทรั่ล พาร์ค ได้เชิญชวนให้คนไทยทั่วโลกร่วม ตั้งชื่อ ‘Roof Park at Dusit Central Park: The Landmark of Thai Pride’ ส่งเข้าประกวดในแคมเปญตั้งชื่อ Roof Park ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-15 ส.ค.68



โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักโรงแรมดุสิตธานี เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 3 วัน 2 คืน และรางวัลชมเชย บัตรรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร Pavilion โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มูลค่า 3,000 บาท 5 รางวัล ซึ่งจะประกาศผลประกวดบนช่องทาง ttps://dusitcentralpark.com/roofparknamingcampaign”

กล่าวว่าภายใต้ข้อกำหนดที่สะท้อนเนื้อหาและเรื่องราวเกี่ยวกับ 1. การเป็นพื้นที่สีเขียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) 2. ความเป็นจุดหมายสำคัญของเมือง (Landmark) 3. ผสานความเป็นธรรมชาติกับความเป็นเมือง (Nature meets urban) 4. ความเป็นไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai) และ 5. การเชื่อมต่อกับผู้คนและชุมชน (Community Connection) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมตัดสินสำหรับ “Roof Park” เกิดจากวิสัยทัศน์ของทีมบริหารที่ต้องการพัฒนาพื้นที่มิกซ์ยูสของโครงการ Dusit Central Park ให้เป็นมากกว่าพื้นที่เชิงธุรกิจบน Prime Location แต่เป็นพื้นที่ที่ตอบแทนสังคม ต้อนรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รองรับทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อมอบความสุขพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพเมืองที่ดีให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่านการสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ 7 ไร่ หรือ กว่า11,200 ตารางเมตร(ตร.ม.) ครอบคลุมพื้นที่ชั้น 4 ต่อเนื่องถึงชั้น 7โดยได้วางเป้าหมายให้ Roof Park เป็น “สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand’s Largest Urban Roof Park)” และสามารถให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายเพราะเชื่อมต่อทั้งจากระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง และรถไฟใต้ดิน MRT สถานีสีลม อย่างไร้รอยต่อ เทียบเคียงสวนสาธารณะระดับโลกอย่าง Central Park ในมหานครนิวยอร์ก และ Hyde Park ในมหานครลอนดอน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของทุกคนที่ตั้งอยู่บน Prime Location ใจกลางเมืองกล่าวว่า การออกแบบพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ ได้นำเสนอมุมมองที่สร้างอัตลักษณ์ให้โครงการฯ ควบคู่การรองรับความต้องการของคนเมืองได้อย่างลงตัว ผ่านแนวคิดทั้ง3 เรื่องราว ได้แก่1.การสานต่อมรดกอันงดงามของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ในบริบทร่วมสมัย2.การนำUniversal Designผสานเข้า Inclusive Design for Allมุ่งเน้นไปที่การออกแบบเพื่อคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปเพื่อใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยง และ 3. Urban Sanctuary & Ecosystemเพื่อสร้างระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวผ่านการเลือกสรรพันธุ์ไม้จากหลายกลุ่มมาผสมผสานกัน