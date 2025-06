SHISEIDO PROFESSIONAL ระเบิดพลังสีผม เขย่าวงการแฮร์แฟชั่น เปิดตัว “ULTIST by PRIMIENCE” ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ปลุกพลังไอดอลในตัวคุณ

SHISEIDO PROFESSIONAL แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโปรเฟสชั่นแนลชั้นนำของโลก จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ภายใต้แบรนด์ “ULTIST by PRIMIENCE” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธีรศักดิ์ ไตรทิพย์ General Manager Henkel Consumer Brands Thailand ตอกย้ำถึงพันธะกิจและความมุ่งมั่นของ Shiseido Professional ผลิตภัณฑ์แฮร์โปรเฟสชั่นแนลสำหรับผู้เชี่ยวชาญการทำผมอย่างมืออาชีพ พร้อมพบกับแฮร์แฟชั่นโชว์สุดพิเศษ “GLOW IN YOUR IDOL COLOR” นำทีมโดย “แองจี้ ใบเตย และเพลง 3 สาว T-POP จากวง ‘Wizzle’ ที่รังสรรค์โดย คุณปิ่น - วรินทร ดวงมณี Thailand ULTIST Ambassador คนล่าสุด จากร้าน TUR HAIR SALON และคุณ FUGA NULL แฮร์สไตลิสต์ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่มาแบ่งปันความรู้และเทคนิคการทำสีผมสไตล์ J-IDOL อย่างใกล้ชิด โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯนายธีรศักดิ์ ไตรทิพย์ General Manager Henkel Consumer Brands Thailand กล่าว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก และให้ความสำคัญกับอิสระในการเลือกสไตล์เฉพาะตัว จึงได้พัฒนาเฉดสีใหม่ภายใต้แบรนด์ ULTIST by PRIMIENCE ที่มาพร้อมมาตรฐานคุณภาพระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘GLOW IN YOUR IDOL COLOR’ ที่ให้ผลลัพธ์สีผมหม่นและเปล่งประกายความสวย เพียงมีลุค สีผมที่ใช่ ช่างที่เข้าใจและไว้วางใจ ก็สามารถสะท้อนตัวตนในแบบที่ทุกคนต้องการได้อย่างเต็มที่“ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมใหม่นี้ ยังได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้เหมาะกับเส้นผมของเอเชียและคนไทย มาพร้อมนวัตกรรม COLOR-in-CORE™ Technology ที่ช่วยให้เม็ดสีซึมลึก มีสีที่ชัดเจนและติดทนนาน รวมถึง Triple Hair Protein Guard เพื่อเสริมเกราะโปรตีนเส้นผม และช่วยปกป้องเส้นผมระหว่างการทำ ซึ่งสามารถสนุกไปกับการทำสีได้บ่อยครั้งโดยไม่ทำร้ายเส้นผม โดยมีมาให้เลือกถึง “15 เฉดสีซิกเนเจอร์” เพื่อให้ทุกคนสามารถเปล่งประกายในแบบไอดอลที่เป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง” นายธีรศักดิ์ กล่าวนอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำคอนเซ็ปต์ “GLOW IN YOUR IDOL COLOR” ทาง SHISEIDO PROFESSIONAL ยังได้เปิดตัว Thailand ULTIST Ambassador คนล่าสุด ได้แก่ คุณปิ่น วรินทร ดวงมณี แฮร์สไตลิสต์ชื่อดังจากร้าน TUR HAIR SALON ที่มีสไตล์เฉพาะตัว ความคิดสร้างสรรค์ กล้าเป็นตัวเอง และมีมุมมองแฟชั่นอันโดดเด่น สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์อย่างชัดเจน เพื่อร่วมนำเสนอนิยามสไตล์การทำสีผมใหม่ในแบบของตัวเองผ่านแฮร์แฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่นำ 3 ศิลปินไอดอลสาว “แองจี้ ใบเตย และเพลง จากวง Wizzle” มาแปลงโฉมกับบทบาทใหม่ ULTIST IDOL เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนได้อย่างจัดเต็ม และเปล่งประกายความสวยด้วยพลังแบบไอดอล ผ่าน 3 ลุคสุดจี๊ด ดังนี้1. Pink Latte: กลิ่นอายของลาเต้หวานละมุน ที่ผสมผสานกับความเท่ ในแบบฉบับของ Pink Latte โทนสีเบจซอฟต์พิงค์ เพิ่มความละมุนด้วยประกายหม่นเทา โดยใช้เทคนิค Color Melting เพิ่มความนุ่มนวล ที่ Mix&Match กันอย่างลงตัว เน้นความโปร่งใสของเม็ดสีเพื่อให้แสงตกกระทบเกิดมิติหรูหราอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ULTIST by PRIMIENCE สะท้อนแบบฉบับสาวหวานน้อยเท่ ยุค Gen Z Era2. Tiger Ember: ลุคร้อนแรงแบบสวยแพง ที่ชวนให้ลุ่มหลง นุ่มนวล กับ Passion Orange สีหม่นสวยละมุนที่เย้ายวน และน่าค้นหา โดยใช้เทคนิค Dimensional Coloring สร้างความลึกด้วยเฉด Amber Red Copper สีน้ำตาลส้มคอปเปอร์ ผสานเลเยอร์สีดำเงาที่ด้านใน เพื่อเพิ่มความพลิ้วไหวของสี และประกาย สะท้อนเฉดสีสวย เด่นชัด เงางามจากภายใน คุณภาพระดับ salon exclusive ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงาน ระดับช่างผมมืออาชีพ เอกลักษณ์เฉพาะของ ULTIST by PRIMIENCE3. Ocean Smoke: สวยทุกองศา คมทุกมิติ สีนี้ไม่ใช่แค่สีผม แต่คือ statement บ่งบอกตัวตน ด้วยแรงบันดาลใจ จากเสน่ห์แบบฉบับสาว WIZZLE แห่งโลก T-Pop โดดเด่นด้วยผมบ๊อบตรงแบบฮิเมะคัท สุดเนี๊ยบ ตัดกับหน้าม้าคมที่เป๊ะทุกองศา ซ่อนกลิ่นอายของสาวน้อยญี่ปุ่น ที่มั่นใจและแอบหวานในเวลาเดียวกัน ผ่านการใช้เทคนิค Double Pre-Lightening และ Cool-Tone Glazing และโทนสี Midnight Sapphire Blue ด้วยสี Sheer Perl ใหม่ของ ULTIST ให้ลุคสวย พร้อมเฉดสีนุ่ม ชัด เปล่งประกายทุกมุมมอง กับ Core-In-Core technology เทคโนโลยีล็อกสีผมสวยชัด เอกสิทธิ์เฉพาะของเราสำหรับใครที่อยากลองสัมผัสประสบการณ์ในการเปลี่ยนสีผมกับ “ULTIST by PRIMIENCE” โฉมใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของ SHISEIDO PROFESSIONAL ได้ที่เว็บไซต์ www.shiseido-professional.com และช่องทาง Facebook: Shiseido Professional Thailand