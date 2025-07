อีอีซี จัดงานมอบตรารับรอง EEC Select Best Service 2025 ให้ 25 ผู้ประกอบการอีอีซี ยกมาทุกผลิตภัณฑ์ มอบ Gift Voucher ให้ช้อปฟรี

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) หรือ อีอีซี จะเป็นประธานในพิธีมอบตรารับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ หรือ EEC Select Best Service ประจำปี 2025 ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 25 ราย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่การบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ มีมาตรฐาน สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดดเด่น มีนวัตกรรม สนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่นและการจ้างงานในพื้นที่อีอีซี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด EEC Select Best Service = Service + SMART & SMILE ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) หรือ อีอีซี กล่าวว่า “EEC Select Best Service คือกลไกยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนในพื้นที่อีอีซีสู่สากล ตามแนวคิด LOCAL ROOTS to GLOBAL REACH ซึ่งคาดหวังว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ หรือ EEC Select Best Service ของผู้ประกอบการทั้ง 25 รายในปีนี้ จะเป็นที่รู้จัก ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถขยายช่องทางการตลาดและโอกาสในการทำธุรกิจการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ ๆ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในแง่คุณภาพให้กับผู้บริโภค ที่สำคัญหวังว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชน”สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ หรือ EEC Select Best Service ประจำปี 2025 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทสถานประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ประเภทธุรกิจที่พักโรงแรม ประเภทร้านค้า ของที่ระลึก ประเภทสปา&สุขภาพ (Wellness) และประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ โดยมอบตรารับรอง EEC Select Best Service ประเภท 1 ดาว ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนน 65 คะแนน ส่วน 75 คะแนนจะได้รับ 2 ดาว และ 85 คะแนนจะได้รับ 3 ดาวผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานงานมอบตรารับรอง EEC Select Best Service 2025 สามารถเข้าร่วมได้ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช(ลานโปรโมชั่น ชั้น 1) พร้อมชมและช้อปสินค้าชุมชนทั้ง 25 ผู้ประกอบการ โดย 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนหน้างาน จะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าและบริการภายในงาน ลงทะเบียนรับสิทธิ์หน้างาน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป จำกัด 100 สิทธิ์แรกเท่านั้นนอกจากนั้น สายงานคราฟต์ต้องไม่พลาดกับ 3 กิจกรรม workshop จาก EEC Select Best Service 2025 ได้แก่ Workshop DIY กระเป๋าเงินทรงบะจ่างจากเศษผ้า ECO Print ลายใบไม้ โดย กูเก้ สไตล์ ชุมชนพนัสนิคม ชลบุรี , Workshop ปรุงอาหารด้วยน้ำยำปรุงรสสำเร็จรูป แบรนด์รสมือเรา โดยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสานฝัน ฉะเชิงเทรา และเรียนรู้เทคนิคการจัดแต่งจานให้สวยงาม กับเชฟจากัวร์ ดร.ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ และ Workshop สานตะกร้ากระจูด โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอน ระยอง สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ 062 465 9444 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด