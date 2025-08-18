“ไมเร็กซ์” ชี้ 6 เหตุผลดันเครื่องครัวพุ่ง ไมย์เออร์เปิดแผนชิงตลาด3.5 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์เครื่องครัวชั้นนำของโลก เปิดเผยข้อมูล6 เหตุผลของคนชอบทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน พร้อมเสิร์ฟไอเดีย ‘EASY COOKING BY MEYER’ (อีซี่ คุกกิ้ง บาย ไมย์เออร์) รับกระแส Home Cooking (โฮม คุกกิ้ง) ที่ยังคงแรงต่อเนื่อง แบรนด์ MEYER (ไมย์เออร์) เปิดตัวสินค้าใหม่ MEYER Multipan และ MEYER Easy Cooker ภายใต้แนวคิด If you cook, you’re chef เจาะตลาดเครื่องครัวไทย 3.5 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าภายในสิ้นปี 68 ปิดยอดขายเพิ่ม 15%
นายโจเซฟ โล ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และ บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Cookware and Bakeware ระดับท็อปของโลก มีศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายแบรนด์เครื่องครัวคุณภาพหลายแบรนด์ชั้นนำมาตรฐานระดับสากล
ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญกับทีม R&D(Research and Development) ด้วยการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์เชิงลึกเป็น Consumer Insight พร้อมวางแผนพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแบบ Outside-In ครบทุกเจอเนเรชั่นอย่างแท้จริง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลล่าสุดพบว่า ปัจจุบันคนไทยยุคใหม่อายุระหว่าง 18 – 45 ปี อาศัยอยู่ในคอนโดและบ้านพัก มีแนวโน้มเข้าครัวทำอาหารรับประทานเองเพิ่มขึ้น 10-15% จากปัจจัยบวกด้านการดูแลสุขภาพและรูปร่าง, ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ตลอดจนมี 6 เหตุผลหลักที่ทำให้กลุ่มผู้บริโภคสนใจทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน ประกอบไปด้วย 1.ใส่ใจเรื่องสุขภาพและโภชนาการ ได้เลือกวัตถุดิบที่ดี สะอาด สดใหม่ มีคุณภาพ นำมาปรุงอาหารตามต้องการ เพื่อดูแลรูปร่างและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆในอนาคต, 2.ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเมนูยอดนิยมที่มีราคาสูงในร้านอาหารชื่อดัง ซึ่งสามารถวางแผนเลือกวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมและทำตามได้ง่ายๆในงบประมาณที่จำกัด, 3.ผ่อนคลายความตึงเครียด การเข้าครัวทำอาหารต้องโฟกัส อาศัยสมาธิ การเรียนรู้ ความตั้งใจ เป็นส่วนสำคัญช่วยบำบัดสมอง ฟื้นฟูอารมณ์และจิตใจ
4.เชื่อมความสัมพันธ์ ลดอาการเสพติดโซเชียลมีเดีย มีกิจกรรมให้ทำด้วยกัน สร้างความรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดกันมากขึ้นภายในครอบครัว, 5.ความภาคภูมิใจที่มากกว่ารสชาติ แม้ว่าจุดเริ่มต้นอาจมีบางครั้งที่ไม่เป็นไปตามที่หวัง แต่ประสบการณ์จากการได้ลงมือฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเอาชนะใจตัวเอง และสร้างความเป็นมืออาชีพได้ในอนาคต และ 6.ตัวช่วยในการทำอาหาร ปัจจุบันมีนวัตกรรมเครื่องครัวที่สามารถช่วยให้การทำอาหารเป็นเรื่องสนุก ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป อีกทั้งยังมีดีไซน์สวยทันสมัยเหมาะกับทุกเจนทุกไลฟ์สไตล์ เป็นแรงกระตุ้นให้อยากเข้าครัวทำอาหารและแชร์โมเม้นท์แห่งความสุขในโลกโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) ยังคงเดินหน้าสร้างกระแส Home Cooking ให้ฟีเวอร์ตลอดกาล ด้วยแคมเปญ ‘EASY COOKING BY MEYER’ พร้อมบุกตลาดเครื่องครัวไทยที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจในการเข้าครัว สร้างโมเม้นท์แห่งความสุข สนุก อบอุ่น ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้สุขภาพดี ภายใต้แนวคิด If you cook, you’re chef
พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องครัวคุณภาพจากแบรนด์ MEYER 2 รุ่น ได้แก่
·MEYER Multipan 6 in 1 การดีไซน์ที่เรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ พร้อมสารเคลือบลื่นกระทะเซรามิค เพิ่มความแข็งแรงทนทานขึ้น 8 เท่า มีฟังก์ชั่น 6 in 1 ตอบโจทย์ทุกเมนูทั้ง ผัด ต้ม แกง ทอด ได้ในกระทะใบเดียว ปลอดภัยสำหรับการปรุงอาหารที่อุณหภูมิร้อนจัด ใช้ได้กับเตาทุกประเภท รวมถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารยุคใหม่ที่อาศัยอยู่ในคอนโดและบ้านพัก
·MEYER Easy Cooker หม้ออัดแรงดันไมโคเวฟ 3-in-1 อเนกประสงค์ สามารถสร้างสรรค์เมนูสุดฮิตผ่านไมโครเวฟ ทั้ง ต้ม ตุ๋น ผัด ได้ครบจบในหม้อเดียวในระยะเวลาเพียง 15 นาที สามารถทนความร้อนได้ถึง 140°C ผ่านมาตรฐาน มอก.
บริษัทฯ วางเป้าหมายสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 15% ภายในสิ้นปี 68 แบ่งเป็นยอดขายในห้างสรรพพสินค้าชั้นนำ-โชว์รูมไมย์เออร์ 50% และช่องทางออนไลน์อื่นๆ อีก 50% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งงบประมาณกว่า 30% ของเป้าหมายยอดขาย เจาะกลุ่มลูกค้าฐานใหม่ รวมไปถึงรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมที่ต้องการอัพเกรดเครื่องครัวที่ตอบโจทย์การใช้งานยิ่งขึ้น
โดยวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ตอกย้ำ Branding ทั้ง Mass Media และ Social Media ในทุกช่องทางได้แก่ Facebook : meyercookware, Instagram: meyerthai, Web site : potsandpans.in.th และ Line : @meyercookware นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับพลังการบอกต่อผ่านโซเชียลมีเดีย โดยอาศัย Influencer ที่น่าเชื่อถือเป็นหลักอีกด้วย
ทั้งนี้ ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม และยังมุ่งเน้นการผลิตแบบ Net Zero รักษาสิ่งแวดล้อม Reduce GHG emission, Reduce waste to landfill, and Corporate Social Responsibility (CSR)