“เดวิด เบ็คแฮม” สวมบทชาวสวนตัวพ่อ โชว์ฝีมือในเทศกาลดอกไม้เชลซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากแขวนสตั๊ด เลิกอาชีพนักฟุตบอล เราได้เห็น “เดวิด เบ็คแฮม” รับหน้าที่หลายบทบาท ทั้งเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจทีมฟุตบอล ทำแบรนด์สินค้าต่างๆ ไปจนถึงบทนายแบบและนักแสดง แต่ในอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้สักเท่าไหร่คือ การรับบทหนุ่มบ้านไร่เจ้าของฟาร์ม ที่ชอบปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ผันตัวจากตำนานซุป’ตาร์แข้งทอง ไปเป็นชาวสวนตัวพ่อ


ไม่น่าแปลกใจ ที่วันนี้หลังจากที่เขารับเข้ารับตำแหน่งอัศวิน ที่มียศนำหน้าชื่อเป็น “เซอร์” ภารกิจแรกในตำแหน่งนี้ คือการเป็นตัวแทนสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 ไปร่วมงานเทศกาลดอกไม้เชลซี ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้า โดยร่วมมือกับ นักพฤกษศาสตร์อีก 2 คน จัดทำสวน The Curious Garden ของ King's Foundation องค์กรในพระราชูปถัมภ์ของกษัตริย์ชาลส์

เทศกาลดอกไม้เชลซี (RHS Chelsea Flower Show) หรือที่เคยคุ้นชินในชื่อ The Spring Show นิทรรศการแสดงการจัดสวนและดอกไม้ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่กรุงลอนดอน โดยองค์กรการกุศลที่ทำงานด้านพืชพรรณและสวนต่างๆ ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และผู้คนในแวดวงพฤกษศาสตร์ตั้งตารอมากที่สุดในโลก


เบ็คแฮมกล่าวว่า “ในช่วงที่ผมเติบโตมา การบ่มเพาะความหลงรักวิถีชีวิตแบบชนบท มาจากช่วงเวลาที่ได้ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่นอกเมือง ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ และได้รับรู้ว่าการทำสวนให้ประโยชน์กับชีวิตแค่ไหน จึงอยากจะเผยแพร่ประสบการณ์นี้ ให้กับผู้คนได้สัมผัส อยากช่วยผลักดันให้ต้นไม้พรรณไม้ต่างๆ ส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับทั้งสุขภาพ ท้องถิ่น ไปจนถึงโลกเราได้”

หลังเลิกเล่นฟุตบอล เบ็คแฮมใช้ชีวิตที่ไมอามี่ สลับกับการอยู่ที่บ้านไร่ในฟาร์มชนบทของอังกฤษ ที่เมืองคอตส์วอร์ด ทั้งทำสวน มีเล้าไก่ เลี้ยงผึ้ง โดยเขาสนุกสนานกับชีวิตเอาต์ดอร์ กับสุนัขและลูกๆ แถมในช่วงวันว่าง หรือเทศกาลวันหยุด ยังเป็นพ่อบ้านเข้าครัว ขุดทักษะเชฟมาทำอาหารให้ลูกๆ และภรรยาทาน













