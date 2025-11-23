xs
xsm
sm
md
lg

นทท.แห่สัมผัสอากาศหนาว “วังน้ำเขียว” โคราช ชมกระทิง นอนกางเต็นท์ เขาแผงม้า คึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว ชมกระทิง นอนกางเต็นท์ เขาแผงม้า วังน้ำเขียว โคราช คึกคัก ด้านสมาคมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลของขวัญจากป่า ซีซั่น 3 ตอน “ดินแดนแห่งสายหมอก” 28 พ.ย. - 7 ธ.ค. นี้

วันนี้ ( 23 พ.ย.68) ที่จุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุด มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางแห่มาสัมผัสอากาศหนาวในยามเช้า และชมกระทิงที่มีมากที่สุดในประเทศไทย จนได้ชื่อว่าวังน้ำเขียวเมืองกระทิง หรือ ซาฟารีกระทิงเมืองไทย หลายครอบครัวมานอนกางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวตั้งแต่เมื่อวานนี้จนทำให้พื้นที่ลานกางเต็นท์เต็ม


ด้าน นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว เปิดเผยว่า ในช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวังเขียวเต็มไปด้วยความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารที่พักของชุมชนได้รับอานิสงส์ สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ในช่วงสภาพอากาศหนาวเย็น โดยอุณหภูมิลดเหลือ 12-14 องศา ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่เต็มไปด้วยความคึกคัก


สำหรับแหล่งท่องเที่ยวลานกางเต็นท์ อาทิ ลานกางเต็นท์ จุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า , ลานกางเต็นท์ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน หรือ ลานกางเต็นท์ ขญ.4 บ้านคลองบ้านกั้ง และลานกางเต็นท์ ภูร่าเริง ต.ระเริง มีนักท่องเที่ยวจองเต็ม

ขณะที่ สวนดอกไม้ในพื้นที่ออกดอกบานสะพรั่งต้อนรับลมหนาว อาทิ ศูนย์เรียนรู้ฯ ฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว กับเทศกาลดอกไม้เมืองหนาว สวนดอกไม้ฟูจิฟูใจ สวนดอกไม้ฮักดอยสตอเบอรี่วังน้ำเขียว สวนสับปะรดสี วังน้ำเขียว มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากเช่นกัน


สมาคมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวจึงใคร่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเทศกาล "ของขวัญจากป่า" ซีซั่น 3 ตอน "ดินแดนแห่งสายหมอก" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2568 จัดโดย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ผลไม้ พุทรานมสด ของดีวังน้ำเขียว รวมถึงการแสดงของชุมชน และตักบาตรพระถ่อแพไม้ไผ่ในอ่างเก็บน้ำ วันที่ 29 พฤศจิกายนนี้





















นทท.แห่สัมผัสอากาศหนาว “วังน้ำเขียว” โคราช ชมกระทิง นอนกางเต็นท์ เขาแผงม้า คึกคัก
นทท.แห่สัมผัสอากาศหนาว “วังน้ำเขียว” โคราช ชมกระทิง นอนกางเต็นท์ เขาแผงม้า คึกคัก
นทท.แห่สัมผัสอากาศหนาว “วังน้ำเขียว” โคราช ชมกระทิง นอนกางเต็นท์ เขาแผงม้า คึกคัก
นทท.แห่สัมผัสอากาศหนาว “วังน้ำเขียว” โคราช ชมกระทิง นอนกางเต็นท์ เขาแผงม้า คึกคัก
นทท.แห่สัมผัสอากาศหนาว “วังน้ำเขียว” โคราช ชมกระทิง นอนกางเต็นท์ เขาแผงม้า คึกคัก
+9
กำลังโหลดความคิดเห็น