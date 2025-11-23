"ภูเรือ" หนาวมาก เช้าวันหยุดสุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว

วันหยุดสุดคึกคัก เช้านี้ยอด "ภูเรือ" อุณหภูมิลดฮวบ เหลือ 10 องศาฯ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวบนยอดภูเรือ
วันที่ 23 พ.ย. 68 อุทยานแห่งชาติภูเรือ อากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง เช้านี้อุณหภูมิลดลงต่ำสุดเหลือเพียง 10 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวในช่วงวันหยุด มากกว่า 500 คน อากาศที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ เข้าสู่ช่วงหนาวจัด อุณหภูมิในช่วงเช้า อยู่ที่ตัวเลขหลักเดียวต่อเนื่องกัน 5 วันติดต่อกัน ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นบนยอดภูเรือก็เป็นที่ถูกใจของบรรดานักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาว พร้อมชมทะเลหมอกและแสงแรกของวันที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ทั้งนี้ อากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเลยคึกคักมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลยหลายแห่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันเดินทางไปสัมผัสกับความหนาวเย็น โดยคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกเรื่อยๆ ในช่วงสิ้นปีนี้
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวว่า ช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา อากาศเริ่มหนาวเย็นมากอย่างเห็นได้ชัด มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ มาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือมากพอสมควร และมีทะเลหมอกให้เห็นในช่วงเช้าตรู่ สำหรับยอดภูเรือ และ จะมีหมอกในช่วงเวลา 05.30-07.00 น. และได้ชมแสงพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลหมอก ซึ่งในช่วงนี้ นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังกับการรอคอยในช่วงท้ายปี อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ เจ้าหน้าที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาว ให้เพียงพอ เนื่องจากอุณหภูมิในช่วงกลางคืนและช่วงเช้าตรู่ค่อนข้างหนาว 9-17 องศาฯ กันเลยทีเดียว สัญญาณลมหนาวที่ภูเรือในปีนี้ จึงไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจ แต่ยังเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวจังหวัดเลยคึกคักรับช่วงท้ายปี
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมกันลดปริมาณขยะภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ ณ จุดคัดแยกขยะของอุทยานฯ การงดใช้พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้ง การงดใช้ภาชนะที่ทำด้วยโฟมภายในอุทยานแห่งชาติ การนำขยะที่เกิดจากประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวกลับออกไป (ขยะคืนถิ่น) การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น แก้วเก็บอุณหภูมิ เป็นต้น เป็นการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมง่ายๆ ที่เริ่มต้นจากตัวเรา ตามแนวทาง Zero Food Waste ภายใต้นโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และนโยบาย Zero Waste ของทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline