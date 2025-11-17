ท่องเที่ยวเลยคึกคัก! รับไฮซีซัน นักเที่ยวแห่สัมผัสไอหนาว ยอดจองห้องพักทะลักกว่า 95% ยาวถึงต้นปีหน้า

เลย - ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลยยิ้มรับไฮซีซัน หลังอากาศหนาวเป็นใจดึงดูดนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งหวังมาสัมผัสไอหนาวพร้อมชมทะเลหมอกตามแหล่งเที่ยวธรรมชาติทั้งภูกระดึง ภูเรือ ภูทอก ไฮตาก ชี้ยอดจองห้องพักโรงแรมล้นทะลักกว่า 95% ตั้งแต่ต้นธันวาคม ลากยาวไปถึงต้นปี 2569
ว่าที่ร้อยตรี กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเลยอุณหภูมิได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง อากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า อุณหภูมิลดลงต่ำสุดอยู่ระหว่าง 11-12 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะตามยอดภูต่างๆ และเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ 12 องศาเซลเซียส ดึงดูดนักท่องเที่ยวเตรียมวางแผนจะเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดเลยอย่างต่อเนื่องเพื่อสัมผัสอากาศหนาว ทำให้ที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สายแคมปิ้ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างถูกจับจองที่พัก บางแห่งถูกจองยาวถึงต้นเดือนมกราคม ปี 2569
สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ช่วงวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์นี้จะเห็นได้ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยกลับมาคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง อ.เชียงคาน อ.ภูกระดึง อ.ภูเรือ อ.นาแห้ว และ อ.ด่านซ้าย ตลอดจนพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานต่างๆ และที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มแคมปิ้งที่จะมาสัมผัสไอหนาว ดูทะเลหมอกรับแสงแรกวันใหม่ ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ทั้งในเขตอำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ เช่น ภูค้อ ภูหมอก ภูทอก อำเภอนาแห้ว และที่โป่งพาน อำเภอด่านซ้าย และอีกหลายแห่งในอำเภอภูเรือ อย่างไฮตาก แต่ละแห่งจะมีทะเลหมอกสวยสุดอลังการ
โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นักท่องเที่ยวเข้าจองที่พักรีสอร์ตไว้แล้ว ซึ่งทางจังหวัดเลยกำลังจะจัดงานเทศกาลต้นคริสตฺมาส ครั้งที่ 14 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ โดยปีนี้อำเภอภูเรือ พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเนรมิตสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือกว่า 5 ไร่เป็นลานต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำต้นคริสต์มาสหลากหลายสายพันธุ์ประมาณ 5,000 ต้น มาประดับประดาให้มีสีสันสดใสสวยงามตระการตา ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ
“เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเลย ตลอดจน สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ เพราะอำเภอภูเรือเป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาส และไม้ดอกไม้ประดับใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับช่วงปลายปี จังหวัดเลยมีการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ที่อำเภอเชียงคาน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย” ว่าที่ร้อยตรี กฤษณ์ชาณัฏฐ์กล่าว และว่า
ทั้งนี้ จากการสอบถามสมาชิกธุรกิจโรงแรมที่พัก รีสอร์ต ร้านอาหาร ทุกพื้นที่ในจังหวัดเลยทั้ง 147 โรงแรม ทราบว่ามียอดจองที่พักเข้ามาช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 ไปจนถึงมกราคม 2569 มียอดจองที่น่าพอใจมาก ยอดจองกว่า 80-95 เปอร์เซ็นต์แล้ว คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยประมาณ 110-130 ล้านบาท