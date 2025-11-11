บขส.เปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าเทศกาลปีใหม่ 2569 แล้ว! การันตีจองก่อนได้ที่นั่งชัวร์ สะดวก ปลอดภัยทุกเส้นทาง

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้ ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันรวม 5 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 ทำให้ บขส. คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมาก เพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ความต้องการบริการของรถโดยสารสาธารณะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเป็นการบริหารจัดการรถโดยสาร และเที่ยววิ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีรถโดยสารเพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม
บขส. จึงขอเชิญชวนประชาชนจองตั๋วล่วงหน้า ได้ที่เว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th, Application E – ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2936-3660
ปัจจุบันมีประชาชนจองตั๋วล่วงหน้าแล้วประมาณ 15-20% ในทุกเส้นทางทั่วประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าประชาชนจะเริ่มจองตั๋วจำนวนมากในช่วงเดือนธันวาคม 2568 เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตารางวันหยุดเริ่มชัดเจน และวางแผนการเดินทางได้เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ดี บขส. ได้กำชับทุกหน่วยงานกำกับดูแลรถโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพนักงาน ให้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น ตรวจความพร้อมรถโดยสารตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำออกมาให้บริการ ส่วนพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสารเสพติด และตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
นอกจากนี้ บขส.เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 บขส. จัดเตรียมรถโดยสาร ประมาณ 4,000-6,000 เที่ยววิ่งต่อวัน เพื่อรองรับผู้โดยสารเดินทางเที่ยวไป-กลับ มากกว่า 90,000-120,000 คนต่อวัน และเตรียมจัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (ทะเบียน 30) ให้บริการเสริม เพื่อให้มีรถโดยสารเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง