เปิดตัว 'ยาสีฟันคอลเกต เมอร์รี่ คริสต์มาส' ลิมิเต็ด อิดิชั่น สดชื่นด้วยเนื้อเจลใสและกลิ่นฟรุ้ต พั้นช์ ม็อกเทล ที่ทุกคนรอคอย

คอลเกต ผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก กลับมาสร้างปรากฏการณ์ความสุขอีกครั้งตามคำเรียกร้อง! เปิดตัว 'ยาสีฟันคอลเกต เมอร์รี่ คริสต์มาส' ลิมิเต็ด อิดิชั่น ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการกลับมาเป็นปีที่สอง หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดในปีที่ผ่านมา
ยาสีฟันสุดพิเศษนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบความสนุกสนานและรอยยิ้มสุขภาพดีในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ ชูจุดเด่นที่ทำให้เป็นที่รักของแฟนๆ คือ เนื้อเจลใส พร้อมแผ่นรูปต้นคริสต์มาส ที่ไม่เหมือนใคร และกลิ่นหอมสดชื่นของฟรุ้ต พั้นช์ ม็อกเทล ที่จะทำให้กิจวัตรการแปรงฟันกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
ไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์
1. การกลับมาของ Limited Edition Item สุดฮิต: ตอกย้ำความสำเร็จจากการเป็นสินค้าขายดีในปี 2567 แสดงให้เห็นว่า 'คอลเกต เมอร์รี่ คริสต์มาส' ได้กลายเป็นไอเท็มประจำเทศกาลที่ผู้บริโภคชาวไทยรอคอย
2. กลิ่นสุดพิเศษ 'ฟรุ้ต พั้นช์ ม็อกเทล': มอบประสบการณ์การแปรงฟันที่หอมหวาน สดชื่น และเต็มไปด้วยบรรยากาศการเฉลิมฉลอง เป็นอีกทางเลือกของลมหายใจหอมสดชื่นพร้อมรอยยิ้มที่มั่นใจ
3. เนื้อเจลใสพร้อมดีไซน์รูปต้นคริสต์มาส: โดดเด่นด้วยเนื้อยาสีฟันแบบ เจลใส ที่สามารถบีบออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ สร้างความสนุกสนานบนแปรงสีฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาในแพ็คเกจจิ้งสีแดงสดใส เหมาะสำหรับเป็น 'ของขวัญ' หรือ 'ของฝาก' ที่สร้างความประทับใจในช่วงเทศกาล
4. สร้างสรรค์ข้อความส่วนตัวได้หลังกล่อง: มอบประสบการณ์การให้ที่ไม่เหมือนใคร ผู้ให้สามารถเขียนข้อความอวยพร ข้อความจากใจ หรือคำพิเศษต่างๆ ลงบนพื้นที่ว่างด้านหลังกล่องผลิตภัณฑ์ได้เอง ทำให้ของขวัญชิ้นนี้มีความหมายและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น
ยาสีฟันคอลเกต เมอร์รี่ คริสต์มาส ลิมิเต็ด อิดิชั่น พร้อมวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ https://shopee.co.th/colgatepalmolive_official สินค้ามีจำนวนจำกัด (Limited Stock)