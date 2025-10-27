ห้างเซ็นทรัล ฉลอง 78 ปี อันดับหนึ่งของไทย ส่ง “The Art of Flowers” จากกรุงเทพฯสู่นิวยอร์ก

สร้างเซอร์ไพรส์ให้คนไทยได้ชื่นใจสมกับเป็นงานใหญ่ของห้างอันดับ 1 ที่คนไทยรัก
สำหรับภาพสุดไวรัลของงานเทศกาลดอกไม้ “Central 78th Anniversary: The Art of Flowers” ของห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล
ที่สะกดทุกสายตาให้จับจ้องไปบนบิลบอร์ดยักษ์กลาง Times Square แลนมาร์คสำคัญของนิวยอร์ก จุดที่ผู้คนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมองเห็น
และนี่คือ บทพิสูจน์แห่งพลังของไทยที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจจาก “ห้างในดวงใจของคนไทย” สู่ “แรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลก” ให้ได้รู้สึกอบอุ่นเบ่งบานใจไปกับเทศกาลดอกไม้จากห้างเซ็นทรัลถึงมหานครนิวยอร์ก เมืองที่ผู้คนไม่เคยหลับไหล
จาก “ห้างในดวงใจของคนไทย” สู่ “แรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลก”
ตลอด 78 ปีแห่งความผูกพัน ห้างเซ็นทรัล ไม่เคยหยุดพัฒนา พร้อมเดินหน้าเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ประทับใจแบบเหนือความคาดหมาย
ในปีนี้ได้ถ่ายทอดพลังของงานดอกไม้จากกรุงเทพฯ สู่โลก ด้วยแนวคิด “Fall in Love with Every Visit” จากการเป็นห้างที่ลูกค้าตกหลุมรักทุกการมาเยือน สะท้อนจิตวิญญาณของห้างสรรพสินค้าที่เป็นมากกว่าสถานที่ช้อปปิ้ง แต่คือ “บ้านหลังที่สอง” ที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น และแรงบันดาลใจ
*** Collaboration แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย
การปรากฏของภาพเทศกาลดอกไม้บนจอใจกลางมหานครนิวยอร์ก เกิดจากความร่วมมือของสองพลังสร้างสรรค์ระดับแนวหน้า
ห้างเซ็นทรัล และ Plan B Media ผู้เชื่อในศักยภาพของไทยที่จะเปล่งประกายบนเวทีโลก
สะท้อน Creative Marketing Communication ที่ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และความงามจากไทยให้คนทั้งโลกจับตามอง
ยังนับเป็นอีกก้าวสำคัญ แห่งการยืนหยัดในบทบาท “The Store of Endless Inspiration for Every Moment of Your Life” ของห้างเซ็นทรัล ห้างของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการส่งมอบประสบการณ์ระดับโลก ที่ยกระดับภาพลักษณ์ของห้างเซ็นทรัลให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชาติ
ส่งต่อความสุขเบ่งบานใจ จากเมืองไทย ถึงคนไกล
ภาพความงดงามของเทศกาลดอกไม้จากห้างเซ็นทรัล ไม่ได้เพียงเบ่งบานอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ยังส่งต่อแรงบันดาลใจไกลข้ามทวีปไปถึงมหานครนิวยอร์ก ให้คนไทยที่อยู่ต่างแดนรวมถึงชาวต่างชาติที่พบเห็น ได้สัมผัสถึงพลังแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และอบอุ่นใจเสมือนอยู่ใกล้บ้านเมื่อเห็นภาพงาน ของ “Central 78th
Anniversary: The Art of Flowers” ปรากฏบนบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ ทำให้นี่ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลอง 78 ปีของห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทยเท่านั้น แต่คือการส่งต่อความอบอุ่น ความสุข และแรงบันดาลใจ สู่คนทั่วโลก
มาร่วมยินดีกับการเฉลิมฉลอง 78 ปีแห่งความผูกพันอันงดงามระหว่างห้างเซ็นทรัลและคนไทย และแชร์โมเม้นต์สุดประทับใจไปด้วยกันได้ผ่านแฮชแทก #CentralAnniversary2025 #Central78thAnniversary #CentralDepartmentStore
เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจ ในการร่วมนำพารีเทลไทย โดยห้างเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าของคนไทย เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับโลก
เทศกาลดอกไม้สุดตระการตาในคอนเซปต์ “The Art of Flowers” จัดระหว่างวันที่ 24 ต.ค. –28 ต.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม โดยห้างเซ็นทรัลร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรจัดไฮไลต์กิจกรรมสุดสร้างสรรค์มากมายที่จะทำให้ทุกคนตกหลุมรักทุกครั้งที่มาเยือน