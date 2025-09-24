(คลิป)ชาววังน้ำเขียวร่วม อช.ทับลาน ปรับภูมิทัศน์“น้ำตกม่านฟ้า”ชื่อดัง รับนักท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาววังน้ำเขียว จับมือ อุทยานฯทับลาน ระดมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ “น้ำตกม่านฟ้า” รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาว หวังสร้างรายได้สู่ชุมชน เผยเป็นน้ำตกชื่อดังและสวยงามที่สุดใน อ.วังน้ำเขียว มวลน้ำไหลลงจากโขดหินเป็นเหมือนม่านฟ้าท่ามกลางผืนป่าพืชพรรณเขียวขจีสร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวชม พร้อมมีจุดกางเต็นท์รองรับ
วันนี้ (24 ก.ย.68) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 13 (สวนห้อม) ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวชิดชนก ปราบทุกข์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน พร้อมด้วย นายบรรพต โพธิ์คำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว , สิบเอกธงชัย ไชยฉิมพลี ประธานชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำเขียว , นางจีระพร เปี่ยม บริสุทธิ์ ปลัดอำเภอวังน้ำเขียว และนายสุทธิศักดิ์ ใจดี ปลัดอำเภอวังน้ำเขียว นำ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว , นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม , ชาวบ้านสวนห้อม และกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมชุมชนวังน้ำเขียว กว่า 60 คน รวมพลังกันพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกม่านฟ้า ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวในห้วงปลายฝนต้นหนาวที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้า
ทั้งนี้ น้ำตกม่านฟ้า เป็นน้ำตกในอำเภอวังน้ำเขียว ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เวลาน้ำไหลลงจากโขดหินเป็นเหมือนม่านฟ้า ที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสูง 50 เมตร กว้าง 30 เมตร ว่ากันว่าจะสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เพราะจะได้เห็นสายน้ำที่แผ่กระจายลงมา จากผาน้ำตกราวกับม่านน้ำ ท่ามกลางผืนป่ารอบด้านที่ความเขียวขจีชุ่มฉ่ำ และ มีเหล่าพืชพรรณพากันเจริญงอกงามอย่างดี จึงได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในอำเภอวังน้ำเขียว
นางสาวชิดชนก ปราบทุกข์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทำความสะอาดในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและชุมชน รวมถึง นักเรียนและหน่วยงานภาคเอกชนที่รวมใจกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 13 (สวนห้อม) จะมีพื้นที่ลานกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสทะเลหมอกในยามเช้าของผืนป่าทับลานด้วย
ด้าน สิบเอกธงชัย ไชยฉิมพลี ประธานชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำเขียว กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวังเขียว ไว้ต้อนรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะน้ำตกม่านฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและคนนิยมมาเที่ยวชมอย่างมาก จึงจะต้องพัฒนาให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ทุกคนสามารถมาสัมผัสและดูความสวยงามได้ ทางชมรมฯ จึงมีแนวคิดร่วมกับทางอุทยานฯ ทับลาน จับมือทำกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ