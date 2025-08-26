“สว.อังกูร” ผลักดันพัฒนา “จุดชมนกเหยี่ยวหูดำ” นครนายก สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับประเทศ สร้างรายได้ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ศูนย์ประสานงานและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สมาชิกวุฒิสภา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา ประชุมหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษา ทีมงานวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
ทั้งนี้ พล.ต.ต.อังกูร พร้อมคณะ ยังได้เข้าพบนายสรรเสริญ คำทอง นายอำเภอปากพลี เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ ก่อนจะลงพื้นที่ประชุมเชิงลึก ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียง ตำบลท่าเรือ โดยมีผู้แทน อปท. ผู้นำชุมชน และภาคประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ที่ประชุมมุ่งผลักดัน “จุดชมนกเหยี่ยวหูดำ” ตำบลท่าเรือ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูดูนก รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่วัดลำบัวลอย–จุดชมนกเหยี่ยว–ดงละคร และแนวคิดพัฒนาการเดินทางด้วยระบบราง เชื่อมสถานีรถไฟปากพลี ลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล
อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์หายาก เช่น ปลาซิวสมพงษ์ และการดูแลระบบนิเวศของนกเหยี่ยวหูดำ โดยเสนอให้กรมประมง กรมอุทยานฯ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามาบูรณาการงบประมาณและมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม
พล.ต.ต.อังกูร ย้ำว่า การพัฒนาจุดชมนกเหยี่ยวและเส้นทางเชื่อมโยง จะช่วยสร้างรายได้ด้านท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมภาพลักษณ์ให้นครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าจับตาในระดับประเทศ