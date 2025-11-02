“กัน จอมพลัง” ภูมิใจได้รางวัลกลางดรามา เดินหน้าเป็นนักขาย ไม่ใช่นักแฉ สวนกลับ “ณวัฒน์” ไม่ขอร่วมงาน ถามผมยัง?

“กัน จอมพลัง” ภูมิใจรับรางวัล เป็นไอดอลเด็ก ประกาศผันตัวเป็นพ่อค้าออนไลน์ - นักช่วย ไม่ใช่นักแฉ ลั่นพร้อมช่วยทุกแบรนด์ - ชาวบ้าน ชื่นชม “เจนนี่ ได้หมดฯ” คือไอดอล ไม่กล้าเทียบ ไม่เคยคิดร่วมงาน “ณวัฒน์” ตกใจไม่ขอร่วมงาน เคยถามผมยัง? ใครแขวนใคร ขอต่างคนต่างอยู่ รอพิสูจน์ตัวเองก่อนกลับไปช่วยชายแดน
โดนสารพัดดรามา แต่ก็พร้อมต่อสู้และเคลียร์ทุกดรามา สำหรับ “กัน จอมพลัง” ล่าสุดเจ้าตัวมารับรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งปี เยาวชนและบุคคลต้นแบบ Best Young Award ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 เซ็นทรัล รามอินทรา งานนี้ทำเอากัน จอมพลัง เปิดใจ เป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อสังคม ดีใจและตื้นตัน พร้อมเปิดใจ หันมาเป็นนักขาย ไม่ใช่นักแฉแล้ว
“รางวัลนี้เป็นรางวัลทรงเกียรติอยู่แล้ว คนมาเยอะ แต่ละคนที่มารับก็มีคุณค่าทางสังคม วันนี้เอาตรงๆ ผมก็มีทั้งคนรักและคนที่รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับผมผมก็กลัวว่าถ้าผมมาแล้วทางรางวัลเขาจะได้รับผลกระทบไปด้วยไหม ก็เลยให้ทางทีมงานถามก่อนว่าเขายังโอเค ยังยืนยันจะให้ผมมาหรือเปล่า ซึ่งเขายังยืนยัน ผมรู้สึกดีใจมาก และตื้นตันใจมากๆ
วันนี้ที่ลงพื้นที่ไม่ว่าจะไปที่จังหวัดไหน โรงเรียนไหน กลุ่มที่ผมได้ตามมาเป็นเด็กวัยรุ่น บางคนยังตัวน้อยๆ อยู่เลย ผมรู้สึกภูมิใจมากในสิ่งที่ผมทำและไปถึงน้องๆ เหล่านั้น เขามองเราเป็นไอดอลตัวอย่าง เพราะสิ่งที่เราทำคือช่วยเหลือคนที่ลำบากยากจน การมีใจเอื้ออาทรให้กับคนที่เขาลำบาก จริงๆ เราจะมองว่าช่างแม่xเป็นเรื่องของเขาก็ได้ แต่วันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมทำมันส่งต่อให้น้องๆ ว่าคนลำบากพวกเราต้องช่วยนะ เห็นคนถูกรังแกพวกเราต้องช่วยนะ อันนี้เป็นสิ่งที่ดี สังคมเราจะเป็นสังคมที่ไม่ได้ว่าเห็นคนลำบากแล้วช่างแม่xแล้ว แต่เห็นคนลำบากมันคือเรื่องของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันแล้ว ก็รู้สึกดีมากครับ”
ผันตัวเองเป็นนักขาย และพ่อค้าออนไลน์ ไม่ใช่นักแฉแล้ว
“ตอนนี้ก็ผันตัวเองจากการที่เป็นนักช่วย ไม่ใช่นักแฉนะ จากนักช่วยมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ บริบทมันต่างกันมาก การเป็นพ่อค้าออนไลน์เป็นโลกใหม่ของผมมาก มันว้าวมากเลยครับ ผมเคยค้าขายนะ แต่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว ขายของทั่วไป แต่นี่เป็นพ่อค้าไลฟ์สดขายของ มันมีหลายเรื่องมากที่ผมไม่รู้และรู้สึกว้าวมากเลย
ตกใจกับเจ้าของแบรนด์หลายท่าน พอเกิดเรื่องตรงนี้กลับมาสนับสนุน คนทักมา 3,000 แบรนด์แล้วตอนนี้ ของแต่ละคนที่เอามาเหมือนเอามาช่วยเป็นการช่วยอีกบริบทนึง ยกตัวอย่างยาสีฟันหลอดละ 100-200 เหลือ 60 บาท เอฟซีเราก็ได้ใช้ของที่ไม่แพง มีมาตรฐาน ผมรู้สึกดีใจมาก มันส์กับการทำแบบนี้มากเลย เป็นโลกใหม่มาก
ราคาลดแล้ว แพลตฟอร์มก็ช่วยลดอีก แล้วเวลาได้ช่วยเจ้าของแบรนด์ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ แล้วขายได้ทีเป็นหมื่นบ้าน ผมก็รู้สึกดีใจกับเขาไปด้วย เหมือนได้ช่วยอีกแบบนึง ดีใจมาก แต่ในบริบทเดิมการที่เราไปอยู่ในป่าหรือไปอยู่กับคนที่เขาลำบากยากจน ส่วนตัวผมตอนแรกอยากหยุด แต่พอผมได้รางวัลนี้ทำให้ผมอยากกลับไปทำต่อก็ยังชั่งใจครึ่งๆ ลูกค้าที่นัดไว้ผมก็พยายามเร่งเคลียร์ ผมจะไม่ให้รางวัลนี้สูญเปล่า ต้องหาเวลาเพื่อที่จะออกไปช่วยครับ”
คิวแน่นเอี๊ยด อยู่กันจนถึง 6 โมงเช้า
“อย่างตอนนี้มีไปถึงช่วง 11:11 แล้ว ผมตั้งใจจะให้ไปถึงวันที่ 11 เดือน 11 มาก เราทำการบ้านทุกคืน พอไลฟ์เสร็จประมาณตี 1 ตี 2 ผมอยู่กันถึง 6 โมงเช้า วางแผนกัน ทำการบ้านกัน ถ้าเรารับหมดก็ไปอีกหลายเดือนครับ เพราะคนทักมา 3,000 แบรนด์แล้วผมก็ไม่อยากจะเก็บเงินทุกคนไปก่อน คือการเก็บเงินเขาก็ต้องรอจัดคิว แต่ถ้าเราเก็บเงินทุกคนไปก่อนแล้วเลื่อนลอยไปอีกหลายเดือน ผมก็เกรงใจเขา ก็เลยเอาที่เราล็อกไว้แล้วมันพอไปได้ก่อน
วิธีเลือกสินค้า ตอนนี้พยายามคุยกับทางหลังบ้าน ของในลักษณะเดียวกัน ประเภทเดียวกัน พยายามไม่อยากให้มาอยู่วันเดียวกันทั้งหมด เพราะผมเกรงใจเจ้าของแบรนด์ คือผมก็ทำได้นะ เก็บเงินมาเยอะมากๆ แล้วเขาจะได้ไม่ได้ผมไม่รู้ คือก็อยากให้เป็นอาหารบ้าง ของใช้บ้าง พวกสกินแคร์ บิวตี้ก็มารวมๆ กันให้เกิดความหลากหลาย คนดูก็ไม่เบื่อ เจ้าของแบรนด์ก็ปล่อยของได้”
โต้ดรามาไม่ช่วยดันยอด ยันเต็มที่มาก
“ถ้าทุกคนดูผมนะ ผมเต็มที่มากเลย เมื่อคืนเจอที่นอนผมยังไปนอนให้เลย แล้วคนกดเยอะด้วย ผมพยายามทำให้เต็มที่มาก และถ้าสมมติสินค้าที่ยังใหม่ คนอาจจะยังไม่เข้าใจ ก็ให้เขาเอาคลิปที่เราไลฟ์สดไปใช้ได้เลย เดือนนึงก็เอาไปใช้ แล้วจะกลับมาใหม่หรือบอกกับทีมงานว่าจะใช้ต่อ ก็ยินดีเลยครับ ก็พยายามจะช่วยทุกคนเท่าที่ช่วยได้ครับ อย่างถ้า 5 นาทีแล้วยังปล่อยไม่ได้ ผมให้ค้างตะกร้าไว้เลยจนจบไลฟ์เผื่อคนที่ตามมาดูก็สามารถไปกดได้อยู่”
ลั่นพร้อมช่วยทุกแบรนด์ รวมถึงชาวบ้าน
“ผมว่าในเวลานี้ทุกคนได้รับผลกระทบหมด แม้กระทั่งเจ้าของแบรนด์ บางคนบอกว่าเจ้าของแบรนด์รวยแล้วไม่ได้ลำบากอะไร แต่เจ้าของแบรนด์หนึ่งแบรนด์เขามีลูกน้องอีกเป็นหลายร้อยคน ถ้าวันนี้ตัวเขาไปต่อไม่ได้ก็ยังมีอีกหลายร้อยคนที่เขาไปต่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยเจ้าของแบรนด์ คนที่เป็นลูกจ้างเขาก็ได้รับความช่วยเหลือไปด้วย บางแบรนด์เป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวบ้านที่เขามาทำของขาย เราสนับสนุนตรงนี้ คนที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับด้วย และอย่างตอนนี้ของที่ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของใช้ อะไรต่างๆ ถ้าคุณมีศักยภาพ ของถูกต้อง อร่อย มีคุณภาพ มีมาตรฐานก็ติดต่อมาได้ ไม่ต้องเป็นแบรนด์ใหญ่นะ ชาวบ้านผมก็ช่วย ทักมาได้เลยครับ”
ยก “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ เป็นไอดอล เก่ง สู้ชีวิต ไม่กล้าเทียบด้วย
“จริงๆ เขาเป็นไอดอลผม ถ้าใครจำได้ว่าตอนที่ผมมีปัญหาถูกยกเลิกงาน ผมเกือบได้มีโอกาสไปหาน้องเจนนี่แล้วนะ อีกไม่กี่วันเองที่จะได้ไปไลฟ์ด้วยกัน ลูกค้านัดผมแล้ว แต่สุดท้ายพอเกิดเรื่องลูกค้าเขาไม่อยากมีปัญหาด้วย ก็เลยยกเลิกไป ผมก็เลยหมดโอกาสที่จะได้ไปเจอน้องเจนนี่ แต่เขาก็เหมือนเป็นไอดอลผม เขาเก่งมาก เขาสู้ชีวิตและผมก็ชื่นชมเขา แล้วไม่กี่วันก่อนน้องเจนนี่ก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ไปไลฟ์คนละช่องแล้วเอามาคู่กัน ผมก็ยินดีมากครับ แต่ผมไม่กล้าเทียบเขานะ เขาเก่งจริง ไม่กล้าขนาดนั้น แต่ผมยินดีอย่างยิ่งถ้าได้มีโอกาสร่วมกันครับ”
เอาแพลตฟอร์มเจนนี่มาปรับใช้
“แน่นอนครับ เขาเหมือนเป็นไอดอลนะ อะไรที่เอาของเขามาแล้วมันสามารถช่วยเจ้าของแบรนด์ได้ก็เป็นอีกช่องทางนึง แล้วก็อาจจะเอามาปรับเพิ่มในส่วนของเรานิดๆ หน่อยๆอย่างเช่นตะกร้าผมก็ปักค้างเลย เพราะผมเกรงใจเจ้าของแบรนด์ บางคนปล่อยได้ บางคนปล่อยไม่ได้ ก็ปล่อยค้างยันจบไลฟ์เลยครับ”
ชายแดนให้มูลนิธิฯ ทำ เปลี่ยนช่วยเหลือคนลำบาก
“ตอนนี้ผมก็จะหาคิวแล้วครับ อย่างน้อยอาจจะไม่ได้ไปชายแดนหมดก็ได้ มูลนิธิเขาก็ยังทำในส่วนของชายแดนอยู่ แต่ในส่วนอื่นๆ ที่ผมเคยทำแล้วคนเห็นในสิ่งที่ผมทำ ก็คือการช่วยเหลือคนลำบากยากจน ช่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเด็กน้อย ก็เดี๋ยวผมจะไปนั่งในส่วนของประธานเอง แล้วส่วนอื่นๆ ที่เขารู้สึกไม่สบายใจก็ดำเนินการเปลี่ยนให้ทั้งหมด ภารกิจเดิมที่มีอยู่ตอนนี้ก็ดำเนินการไป เดี๋ยวพอผมไปนั่งก็จะเดินหน้าต่อ”
ตกใจ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ไม่ขอร่วมงาน บอกถามตนสักคำไหม อยากทำงานด้วยหรือเปล่า
“ตอนนี้ทางมูลนิธิเขาก็มีการลงสลิปแล้วว่าโอนเงินกลับไปที่บริษัทมิสแกรนด์ก็ตามที่คุณณวัฒน์เขาขอ ผมเชื่อว่าเขาก็คงดูได้แหละ (เคลียร์กันแล้ว?) ส่วนตัวผมไม่เคยคุยอะไรกับเขานะ
เขาบอกไม่ขอร่วมงานกับเรา ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกัน ตกใจที่ว่าได้ถามผมสักคำไหมว่าผมอยากทำงานกับพี่ณวัฒน์หรือเปล่า (หัวเราะ)แต่ต้องบอกว่าผมไม่ได้เอาเงินคือส่วนตัวของพี่ณวัฒน์นะ ผมโอนเข้าไปให้มูลนิธิ คือตอนแรกผมโอนไปให้คุณณวัฒน์ แล้วคุณณวัฒน์บอกว่าไม่เอา เราก็เลยโอนไปให้มูลนิธิก็เหมือนเราช่วยแหละ แล้วมูลนิธิก็ไปดำเนินการให้ถูกต้อง ในประชุมอะไรของเขาแล้วก็ออกมติคืนไปครับ”
ย้อนใครแขวนใคร ไม่อยากยุ่งด้วย ต่างคนต่างอยู่
“จะไปแขวนยังไง คนดูเพจเขาหรือเพจผม ใครแขวนใครเนี่ย (หัวเราะ) ผมพยายามไม่อยากไปยุ่งด้วยเลยเอาตรงๆ ก็คือต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำมาหากินเถอะเพราะอย่างตอนนี้ผมก็มาขายของแล้ว ผมก็ไม่รู้จะไปมีปัญหากับเขาทำไม ทุกคนก็ดูเอาเองว่าใครไปทำอะไรใคร”
คนขอเงินคืนอีกไหมต้องถามมูลนิธิฯ พิสูจน์ตัวเองได้พร้อมกลับไปชายแดน
“อันนี้ต้องถามทางมูลนิธิ เพราะผมไม่ได้ดูอินบ็อกซ์เอง อย่างของทหารที่เขาทักมาผมก็ไม่ได้ดูเอง ผมก็ไม่รู้หรอกครับ ถามว่าอยากกลับไปช่วยชายแดนไหม (ถอนหายใจ) ผมพูดตรงๆ นะ ตอนนี้เป็นช่วงที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเอง ผมไม่อยากให้ตัวผมตอนนี้ไปแปดเปื้อนของคนอื่น ถ้าพิสูจน์ตัวเองได้ผมก็พร้อมที่จะกลับไป และผมมั่นใจว่าผมสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ครับ”
พ้อทุกอย่างถูกตรวจสอบแล้ว ไม่เห็นมีใครมาแก้หรือรับผิดชอบอะไรเลย
“คือส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนึงว่าเหมือนมาจากทุกทิศทุกทาง แต่เวลาคนที่ออกมาพูดหรือตั้งคำถาม พอผมตั้งคำถามกลับไม่มีใครมีหลักฐานหรือเปิดอะไรมาเลย มีแต่คำพูด วันนี้มีคำถามมาร้อยอย่างโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรแล้ว ถ้ามั่นใจคุณก็เปิดมาเลย วันนี้สังคมกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่ตอบ คุณไม่เอาของที่เขาอยากเอามา แปลว่าคุณไม่บริสุทธิ์ มันกลายเป็นอย่างนั้นไป
ถ้าคุณกล่าวหา คุณก็เอาของออกมาสิ อย่างวันนี้กรรมการ ประธาน ไม่มีใครได้รับเงินเดือนเลย พอตรวจสอบก็ไม่มีใครได้รับเงินเดือนด้วย แล้วใครจะแก้ที่บอกว่าได้เงินเดือน บอกว่าถอนเงินสดออก แต่พอไปตรวจสเตทเมนต์แล้วไม่มีใครกดออกเลยอย่างนี้ใครแก้ให้ ก็ไม่มี มันต้องกลับกันไหม คนที่กล่าวหาก็ต้องมีหลักฐานออกมาแล้ว วันนี้กลายเป็นพูดไปใหญ่แล้ว เดี๋ยวฟอกเงินบ้าง เป็นเงินสีเทาบ้าง เป็นโน่นเป็นนี่บ้าง ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบกับคำพูดเลย แล้วบางคนก็พร้อมจะเชื่อ ผมถามว่าถ้าต่อไปบอกว่าผมจะไปยึดครองโลก คนยังต้องเชื่อไหม ไปเรื่อยแล้ว
เรายินดีให้ตรวจสอบ อย่างตอนนี้เราก็ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตรวจสอบ เพราะเขาดูแลในเรื่องของมูลนิธิ แล้วมีคนให้ไปตรวจสอบเรื่องป.ป.ง. ก็ยินดี เราก็เข้ากระบวนการหมด วันนี้ผมถามว่าถ้าเราไม่อิงตามระบบ ไม่อิงตามกระบวนการ แล้วเราต้องอิงใครล่ะ”