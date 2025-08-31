"การ์นาโช" ทุบสถิติเด็กปั้นแพงสุด เซ็นสัญญา "เชลซี" 7 ปี

เชลซี จ่าฝูง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยืนยันคว้า อเลฮันโดร การ์นาโช กองหน้า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรียบร้อยแล้ว ค่าตัว 40 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,744 ล้านบาท)
ตามมูลค่าดังกล่าว ส่งผลให้ การ์นาโช กลายเป็นนักเตะอคาเดมีราคาขายแพงสุดของสโมสร แซง เดวิด เบ็คแฮม ย้ายไป รีล มาดริด 24.5 ล้านปอนด์ (ล้านบาท) เมื่อปี 2003
ปีกชาวอาร์เจนไตน์ เซ็นสัญญาระยะยาว 7 ปี หลังผ่านขั้นตอนตรวจร่างกายวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ส.ค.) โดย ยูไนเต็ด สอดแทรกเงื่อนไขส่วนแบ่งราคาขายต่อ 10 เปอร์เซ็นต์บนข้อตกลงซื้อ-ขาย
จอมเลื้อยวัย 21 ปี นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เกมชนะ ฟูแลม 2-0 วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม
การ์นาโช จะฝึกซ้อมกับทีมของ เอ็นโซ มาเรสกา ช่วงเบรกทีมชาติ และลุ้นลงเล่นนัดแรกเยือน เบรนท์ฟอร์ด วันที่ 13 กันยายน