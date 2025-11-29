CPN ปั้น“Market Placeประชาอุทิศ” ชูกลยุทธ์ Neighborhood-Centric

เซ็นทรัลพัฒนา ถอดสูตรพลิกโฉม คอมมูนิตี้ มอลล์ มาร์เก็ตเพลส เจาะทำเลศักยภาพย่านประชาอุทิศ-ทุ่งครุ ที่กำลังเติบโตสูง ดึงอินไซต์เชิงลึก มาวิเคราะห์และตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด รวมร้านค้า-แบรนด์ดังกว่า 40 ร้านค้า บนพื้นที่โครงการรวม 8,600 ตร.ม.และต้นปี 2569 พบร้านสุกี้ช้างเผือก สตรีทฟู้ดชื่อดังจากเชียงใหม่ แห่งแรกในย่านคัน
นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Chief Operating Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มีความเชี่ยวชาญกว่า 45 ปี ในการพัฒนา "พื้นที่" ให้เป็น Center of Life พร้อมมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในแต่ละย่านอยู่เสมอ โดย คอมมูนิตี้ มอลล์ มาร์เก็ตเพลส เป็น Retail Format ที่เข้าถึงง่าย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและ Synergy ใน Ecosystem ของเซ็นทรัลพัฒนา
“ Market Place ประชาอุทิศ” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์บนทำเลศักยภาพ ย่านประชาอุทิศ-ทุ่งครุ ที่ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ Neighborhood-Centric ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของแต่ละย่านได้อย่างตรงจุด ทั้งในแง่ความสะดวกสบาย มีร้านค้า แบรนด์ดัง ครบครัน เป็นพื้นที่ของทุกคนได้มาใช้เวลาร่วมกันได้ทุกวัน พร้อมเจาะกลุ่มครอบครัวและลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ต้องการความสะดวกสบายทุกวัน ครบครันในที่เดียว
โดยย่านประชาอุทิศ-ทุ่งครุ เป็นย่านที่มีการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์สูง ด้วยโอกาสทางธุรกิจและความต้องการของคนในย่านจากโซนหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่อาศัยกว่า 25,000 ยูนิต มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 2.5% ต่อปี และมีจำนวนประชากรในพื้นที่กว่า 200,000 คน โดยเราตั้งเป้าทราฟฟิก 5,000 คน/วัน
เผย 3 สูตร พลิกโฉม ‘Market Place ประชาอุทิศ’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ย่านประชาอุทิศ–ทุ่งครุ
1. ดีไซน์ใหม่ คอมมูนิตี้ มอลล์ มาร์เก็ตเพลส โมเดล อีกหนึ่ง Retail Format ของ เซ็นทรัลพัฒนา ผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกกว่า 45 ปี นำเสนอในรูปแบบใหม่ คอนเซปต์ Modern Contemporary ทันสมัย สะดวกสบาย มีคุณภาพ เพื่อสร้างมิติใหม่ในวงการค้าปลีกไทย ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองในแต่ละย่านได้อย่างตรงจุด
2. อินไซต์ใหม่ จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ย่านประชาอุทิศ–ทุ่งครุ พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า เป็นย่านที่อยู่อาศัยเติบโตสูง มีทั้งที่อยู่อาศัยกว่า 25,000 ยูนิต แหล่งมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษารวมกว่า 15,000 คน และโรงเรียนกว่า 15 แห่ง กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อสูง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว (Family with kids) อายุ 31-65 ปี ต้องการความสะดวกสบาย อยากได้พื้นที่ในการใช้เวลาร่วมกับคนใกล้ชิด รวมถึงคนเมืองมีเวลาจำกัด และหลังเลิกงานอาจจะไม่อยากเดินทางไกล แต่ยังต้องการแหล่ง Hangout & Social Life ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบในที่เดียว และใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีในการเดินทางโดยรถยนต์
3. รีแบรนด์ใหม่ ปรับ Brand Identity ให้มี Mood & Tone ที่ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์และเสน่ห์ของย่านนั้นๆ ไว้ ตอบโจทย์ทั้ง Daily Convenience, Flexible Hour และ Lifestyle ยกระดับมาตรฐานคอมมูนิตี้ มอลล์ของไทย
ไฮไลต์ Market Place ประชาอุทิศ ครบครันและดีที่สุดในย่าน รวมแบรนด์ร้านค้าดัง-ทำเลดีที่สุด-เดินทางสะดวกที่สุด
1. ตอบโจทย์ความต้องการของคนในย่าน ด้วยพื้นที่ Community Mall ขนาด 8,600 ตร.ม. นำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบครบวงจร ด้วยแบรนด์ในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ Tops Supermarket พร้อมด้วยร้านค้าและแบรนด์ดังรวมกว่า 40 ร้าน ภายใต้คอนเซปต์ Neighborhood-Centric ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
2. Food Destination ครบที่สุดในย่านประชาอุทิศ รวมร้านชาชื่อดัง CHAGEE, GAGA, JIAN CHA และร้านอาหารแบรนด์ดัง JONES' SALAD, SHINKANZEN SUSHI, SUBWAY, THE STEAK & MORE พร้อมโซน Take Home ที่รวม Ready to Eat และ Grab & Go จากร้านดังย่านวังหลัง เช่น JAPANG รวมถึงร้านยอดฮิต กะเพราโบราณ, นครสยาม, เปาโซโห และ WHITE STORY เตรียมพบร้านสุกี้ช้างเผือก สตรีทฟู้ดชื่อดังจากเชียงใหม่ สาขาแรกในย่านประชาอุทิศ ต้นปี 2569 พร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพและความงาม อาทิ WATSONS, FLEX REHAB และอีกมากมาย
3.. ดีไซน์ใหม่ด้วยตัวอาคาร 3 ชั้น ในคอนเซปต์ Modern Contemporary บรรยากาศร่มรื่น พร้อมกลิ่นอาย Harvest ที่ถูกตีความใหม่อย่างร่วมสมัย ให้มีความเป็นธรรมชาติกลมกลืนไปกับย่าน พร้อมพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว
4. Family & Co-Creation Space พื้นที่ผ่อนคลายสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว พร้อมกิจกรรมและอีเวนต์หมุนเวียนทุกเดือนตลอดทั้งปี
5. เดินทางสะดวกที่สุด ตั้งอยู่บนทำเลดีที่สุดบนถนนประชาอุทิศ ซอย 69/1 โดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาเพียง 5 นาทีจากถนนสุขสวัสดิ์ และเพียง 10 นาทีจากพระราม 2 พร้อมพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 126 คัน