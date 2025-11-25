รวมโครงการบ้านและคอนโด จาก AP Thai ใกล้รถไฟฟ้า ใช้ชีวิตสะดวก

AP Thai ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้” พร้อมรังสรรค์แบบบ้านและคอนโดที่ตอบโจทย์คนเมืองในทุกมิติ บนทำเลคุณภาพ ใกล้รถไฟฟ้า เดินทางง่าย ใช้ชีวิตสะดวก ลงตัวทั้งการทำงาน ไลฟ์สไตล์ และกิจวัตรประจำวัน บทความนี้ AP Thai ได้รวบรวมโครงการบ้านและคอนโดตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ให้ทุกคนใช้ชีวิตเชื่อมต่อใจกลางเมือง ไปต่างจังหวัด ออกต่างประเทศ ได้ง่ายดายทุกปลายทาง
โครงการบ้านเดี่ยวใกล้รถไฟฟ้า
1. CENTRO ลาดพร้าว - เสรีไทย
CENTRO ลาดพร้าว-เสรีไทย โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Rusty Farmhouse หลังคาจั่วสูงช่วยลดความร้อน พร้อมไฟกิ่งเอกลักษณ์อังกฤษ เข้า-ออกเมืองง่ายด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง สถานีบางกะปิ เพียง 10 นาที* และมุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิใน 20 นาที* มาพร้อมบ้านขนาด 235-311 ตร.ม. จำนวน 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ และระบบ Smart Oxyflow กรอง PM 2.5 ด้วย HEPA Filter เพิ่มอากาศบริสุทธิ์
2. CENTRO วิภาวดี - รังสิต
CENTRO วิภาวดี-รังสิต โครงการบ้านเดี่ยวบนทำเลคุณภาพ ใกล้รถไฟฟ้า SRT สายสีแดง สถานีรังสิต เพียง 10 นาที* มอบพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง 173-225 ตร.ม. กับ 4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ดีไซน์มุมพักผ่อนส่วนตัวสไตล์ Botanic Garden และพื้นที่อเนกประสงค์ชั้นล่างที่สามารถจัดสรรได้ตามใจ พร้อมส่วนกลางที่มีฟิตเนสสำหรับสาย Weight Training & Cardio สระว่ายน้ำระบบเกลือ Co-Working Space และสวนธรรมชาติ
3. MODEN ประชาอุทิศ 90
MODEN ประชาอุทิศ 90 โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Japanese บนทำเลสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ เชื่อมต่อย่านสาทร-พระราม 3 สะดวก ออกแบบโครงสร้างภายในแบบ Conventional พร้อมรับการต่อเติม กับพื้นที่ใช้สอย 175-235 ตร.ม. ด้วยฟังก์ชัน 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ มาพร้อมห้องนอนชั้นล่างที่มีห้องน้ำในตัวทุกแบบบ้าน* พักผ่อนในห้องนอน Double Master Bedroom พร้อมมุม L-Shaped Living ที่ดัดแปลงได้อย่างอิสระ
โครงการคอนโดใกล้รถไฟฟ้า
1. LIFE สาทร - นราธิวาส 22
LIFE สาทร-นราธิวาส 22 คอนโดมิเนียม Low Rise 8 ชั้น ให้คุณใช้ชีวิตติดสาทร 5 นาที* ใกล้ BTS สายสีเขียว สถานีช่องนนทรี เพียง 10 นาที* ดีไซน์สเปซภายในขนาด 26-52 ตร.ม. ฟังก์ชัน 1-2 ห้องนอน และ 1 ห้องนอนพลัส ด้วยสไตล์ Modular Flow Design เน้นปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามการใช้งาน พร้อม Stand-alone Facilities ส่วนกลางที่แยกจากอาคารพักอาศัย รองรับการพักผ่อนกว่า 25 ฟังก์ชัน รายล้อมด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ อาทิ เซ็นทรัล พระราม 3 ดิอัพ พระราม 3 และมาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่
2. GOOD DAY สุขุมวิท 93
GOOD DAY สุขุมวิท 93 โครงการคอนโด Low Rise 8 ชั้น ที่พิถีพิถันการออกแบบสไตล์น่ารัก กับพื้นที่ใช้สอย 26-35 ตร.ม. ฟังก์ชัน 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส พร้อมแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์* บนทำเลทองสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีบางจาก เพียง 5 นาที* เชื่อมต่อย่านสยาม-อโศก-อุดมสุข-บางนา ใกล้บางจากสแควร์ และ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เต็มอิ่มกับส่วนกลางใหญ่ 4 ไร่ สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด 20 เมตร พร้อมวิวสวนสีเขียวเย็นตา
3. LIFE เจริญนคร - สาทร
LIFE เจริญนคร-สาทร โครงการคอนโดมิเนียมหรู High Rise 28 ชั้น ที่สุดบนทำเลเจริญนคร เชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีกรุงธนบุรี เพียง 650 เมตร* ซึ่งเป็นจุด Interchange ไปยังรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีเจริญนคร ถึงไอคอนสยามใน 1 สถานี มาพร้อมรูปแบบห้องทั้งแบบ Simplex และ High-ceiling Simplex 29.5-57 ตร.ม. ฟังก์ชัน 1-2 ห้องนอน และ 1 ห้องนอนพลัส อยู่สบายด้วยส่วนกลางใหญ่ 5,800 ตร.ม.* แลวิวแม่น้ำเจ้าพระยา 270 องศา
4. ASPIRE อิสรภาพ สเตชั่น
ASPIRE อิสรภาพ สเตชั่น โครงการคอนโด Low Rise 8 ชั้น ถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองเก่าแบบร่วมสมัยสไตล์ Modern Heritage Twist ใจกลางย่านอิสรภาพ-วังเดิม เชื่อมต่อฝั่งพระนคร-ฝั่งธนฯ สะดวก ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีอิสรภาพ เพียง 350 เมตร* และเพียง 5 นาที* ถึง รพ.ศิริราช พร้อมบริการรถ Shuttle Service มอบพื้นที่ใช้สอยพอดีขนาด 25.5-47.5 ตร.ม. กับห้องสตูดิโอ, 1-2 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส ครบครันแหล่งไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียง เช่น ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า ตลาดวังหลัง ไอคอนสยาม และเยาวราช
5. ASPIRE ห้วยขวาง
ASPIRE แอสปาย ห้วยขวาง คอนโดมิเนียม High Rise 35 ชั้น บนทำเลพรีเมียม เชื่อมต่อรัชดา-พระราม 9-อโศก-วิภาวดีรังสิต ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีห้วยขวาง เพียง 750 เมตร* มาพร้อมพื้นที่จัดเต็ม 27-45 ตร.ม. กับห้องสตูดิโอ, 1-2 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส พิเศษกับห้อง New Triplex เพดาน Double Volume สูง 4.45 ม. เสริมความผ่อนคลายเต็มที่กับส่วนกลางขนาดใหญ่ เชื่อมต่อ 3 อาคาร 3 ชั้น รองรับ 33 กิจกรรม
คล่องตัวทุกจุดหมาย ด้วยบ้านและคอนโดใกล้รถไฟฟ้าจาก AP Thai
ลงตัวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งการไปทำงาน พักผ่อน ใช้เวลาแบบมีคุณภาพ ในบ้านและคอนโดจาก AP Thai ที่คัดสรรทำเลรอบแนวรถไฟฟ้าหลายสาย ช่วยอำนวยความสะดวกให้เดินทางคล่องตัว ไม่ต้องเจอรถติดหรือเผื่อเวลาเยอะ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างมีความสุข
