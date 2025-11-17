“วีบียอนด์” ปิดดีลแรง! ประกาศ Sold Out ปิดจองยกตึก โครงการ “BLOCK CONDO รังสิต-พหลโยธิน”

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฎการณ์ Sold Out ในงาน “BLOCK DAY BLOCK DEAL” เปิดตัวโครงการคอนโดฯ Low Rise สุดชิกบนทำเลศักยภาพติดถนนพหลโยธิน และใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ณ โครงการ “BLOCK CONDO รังสิต-พหลโยธิน” อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองในสไตล์ Homie's cafe โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ลูกค้า และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจเยี่ยมชมโครงการและห้องตัวอย่างที่ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน สะท้อนรสนิยมการอยู่อาศัยที่แตกต่าง สำหรับ “BLOCK CONDO รังสิต-พหลโยธิน” เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 150 ยูนิต มาพร้อมพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 22-100 ตร.ม. ออกแบบอย่างลงตัว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนส Co-working Space และสวนพักผ่อนสีเขียว โดยรอบโครงการรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์การค้า และโรงพยาบาล รวมถึงเส้นทางคมนาคมหลัก เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุนในตลาดเช่าที่กำลังเติบโต ซึ่งงานนี้ วีบียอนด์ฯ ได้จัดโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือจองภายในงาน ทั้งส่วนลดพิเศษและของแถมมากมาย นอกจากนี้ยังมีบูทเล่นเกมรับของรางวัล และบริการอาหารเครื่องดื่มจากร้านชื่อดัง พร้อมฟังดนตรีสดสร้างบรรยากาศและความเพลิดเพลินตลอดงาน
ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “การเปิดตัว BLOCK CONDO รังสิต-พหลโยธิน ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ “วีบียอนด์” ในการตอกย้ำกลยุทธ์การเป็นผู้นำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ เรามุ่งมั่นคัดสรรสินค้าที่ไม่เพียงตอบโจทย์การอยู่อาศัย แต่ยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนในอนาคตได้จริง โดยทำเลรังสิต-พหลโยธิน ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม และเศรษฐกิจ ผมมั่นใจว่า “BLOCK CONDO” จะเป็นอีก 1 ตัวเลือกที่ดีที่สุดทั้งสำหรับผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและนักลงทุนครับ”
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของโครงการ “BLOCK CONDO รังสิต-พหลโยธิน” เฟสใหม่เตรียมเปิดเร็วๆ นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1917-8642 #วีบียอนด์ #VBEYOND