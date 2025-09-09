ยอดจองทะลัก!!! “วีบียอนด์” จัดงาน “VVIP DAY” เปิดตัว “Golden Condo Harbor” แหลมฉบัง – ศรีราชา

ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ทั้งยอดจอง ยอดขาย และจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่หลั่งไหลให้ความสนใจกันอย่างคับคั่ง สำหรับงาน “VVIP DAY” ที่ บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวโครงการ Golden Condo Harbor คอนโดมิเนียมศักยภาพใจกลางแหลมฉบัง-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างสถิติใหม่ ปิดยอดจองทะลุถึง 309 ยูนิต ภายใน 2 วัน ตอกย้ำกระแสความนิยมและศักยภาพของโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนอย่างแท้จริง
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักจากแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรทางธุรกิจ และ สื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศงานเปิดตัว Golden Condo Harbor แหลมฉบัง-ศรีราชา ในคอนเซ็ปต์ “Simple Living, Full of Joy ชีวิตสนุก กับความเรียบง่ายที่ลงตัว” พร้อมชมห้องตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการออกแบบที่เน้นการจัดสรรพื้นที่ให้สวยงาม คุ้มค่า และใช้ประโยชน์ได้เต็มฟังก์ชัน บนพื้นที่ใช้สอยขนาด 28 ตร.ม. พื้นที่โครงการ 11 ไร่ สูง 7 ชั้น จำนวน 7 อาคาร รวม 777 ยูนิต โดยทุกยูนิต ตกแต่งครบ นอกจากนี้ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ ทั้งบูธเล่นเกมรับของรางวัล บริการอาหารและเครื่องดื่มจาก Food Truck ร้านดัง และการแสดงดนตรีสด เป็นต้น ซึ่งสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานตลอด 2 วันเต็ม
ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นเจ้าของคอนโดคุณภาพใน “โครงการ Golden Condo Harbor” แหลมฉบัง-ศรีราชา จากงาน “VVIP DAY” ครั้งนี้ ทำให้วีบียอนด์ฯ สามารถสร้างสถิติยอดปิดจองสูงถึง 309 ยูนิต ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เกินความคาดหมาย New High / 2 Days พิสูจน์ความเชื่อมั่นในศักยภาพของทำเลและคุณภาพที่คุ้มราคา เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เรายังคงเดินหน้าคัดสรรและนำเสนอสินค้าอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและนักลงทุนต่อไปครับ”
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของโครงการ Golden Condo Harbor แหลมฉบัง-ศรีราชา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-917-8642