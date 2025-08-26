“วีบียอนด์” ทำถึง จัดงาน “VVIP DAY” 30-31 ส.ค.นี้ เปิดตัวคอนโดทำเลทอง “Golden Condo Harbor” แหลมฉบัง-ศรีราชา

เดินหน้าขยายตลาดสู่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงาน “VVIP DAY” เปิดตัวคอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพใจกลางแหลมฉบัง - ศรีราชา จ.ชลบุรี “Golden Condo Harbor” แบบ Exclusive เป็นครั้งแรก ในวันที่ 30-31 ส.ค.นี้ เพื่อตอบสนอง Demand การอยู่อาศัยและนักลงทุน ราคาเริ่มต้นเพียง 1.49 ล้านบาท พร้อมเปิดโปรลับเฉพาะในงาน รวมทั้งส่วนลด ของแถม และราคา Shock Price 2 วัน เท่านั้น!!! ณ โครงการ Golden Condo Harbor แหลมฉบัง - ศรีราชา
สำหรับ “Golden Condo Harbor” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ที่มาใน Concept “Simple Living, Full of Joy ชีวิตสนุก กับความเรียบง่ายที่ลงตัว” โดดเด่นด้วยทำเลที่เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาคตะวันออก รายล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรม แหล่งงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในตลาดเช่าที่เติบโตต่อเนื่อง ด้วยราคาที่เข้าถึงง่าย ผ่อนสบาย พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ซึ่งทุกยูนิตตกแต่งครบ มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 28 ตร.ม. บนพื้นที่โครงการ 11 ไร่ เป็นคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น จำนวน 7 อาคาร รวม 777 ยูนิต โดยใช้เทคนิคการออกแบบที่เน้นการจัดสรรพื้นที่ให้สวยงาม คุ้มค่า และใช้ประโยชน์ได้เต็มฟังก์ชัน
ลงทะเบียนจองสิทธิ์ก่อนใคร!!! สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “VVIP DAY” ในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้ เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ณ โครงการ Golden Condo Harbor สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 063-3979865 Facebook : @VBeyondDevelopmentTH
Website : https://www.vbeyond.co.th