“วีบียอนด์” จับมือ “MAGURO” ลงนาม MOU ผนึกกำลังขับเคลื่อนสวัสดิการยุคใหม่ มอบดีลที่อยู่อาศัยราคาพิเศษให้พนักงานกว่า 1,200 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การสร้างสวัสดิการที่ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หลายองค์กรให้ความสำคัญผ่านความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ล่าสุด บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร นำโดย ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณรวีวรรณ โสภณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและวางแผนกลยุทธ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับองค์กร มอบสิทธิประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัยแก่พนักงาน บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ผู้นำร้านอาหารพรีเมียมที่เข้าใจวัฒนธรรมการกินของคนไทยและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจร้านอาหาร โดย คุณจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง กรรมการบริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเซฟบ๊อกซ์ ออฟฟิศ

ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“สำหรับโครงการดังกล่าว ทางวีบียอนด์ฯ มุ่งเน้นในเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัยในแคมเปญที่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และการทำรูปแบบของที่อยู่อาศัยให้เข้ากับ Financial ที่ทำให้การมีบ้านเป็นเรื่องง่าย โดยเรามีโครงการให้เลือกหลากหลายทำเลกว่า 270 โครงการ ซึ่งทางวีบียอนด์เองก็ได้มีโครงการ “บ้านสร้างตัว” ทำให้งวดผ่อนชำระน้อยแค่หลักพัน ซึ่งพนักงานมากุโระที่เข้าร่วมสวัสดิการกับวีบียอนด์ก็จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการลดภาระรายจ่ายต่อเดือน และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ”

ด้าน คุณจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร ผ่านการเข้าถึงโครงการที่อยู่อาศัยในเงื่อนไขพิเศษที่เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงและความผูกพันในระยะยาวกับบุคคลากรของเราครับ”

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยสินค้าคุณภาพหลากหลายทำเลในราคาพิเศษ ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มพนักงานประจำ ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มที่มองหาบ้านเพื่ออยู่อาศัยและผู้ที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วม

“โครงการสวัสดิการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพนักงาน” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โทร 080-218-6269







