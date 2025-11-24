LivingInsider Next 8.0 เปิดเทรนด์ผู้บริโภค เผย Pet Friendly มาแรง ตลาดเช่าเติบโต หนุนอสังหาฯปี 2006

LivingInsider ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและมาร์เก็ตเพลสอสังหาริมทรัพย์ จัดงานเสวนาครั้งยิ่งใหญ่ “LivingInsider Next 8.0” ถ่ายทอดมุมมองใหม่ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเผยภาพรวมเทรนด์การอยู่อาศัย เปิดอินไซด์พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานสูงสุด
นางสาวขวัญฟ้า ชินเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด กล่าวว่า เป็นเวลากว่าทศวรรษที่บริษัทยังคงบทบาทความเป็นผู้นำการพัฒนาแพลตฟอร์ม และมาร์เก็ตเพลสอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในไทย จากการที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่าหลายล้านครั้งต่อเดือน
ขณะเดียวกันการจัดงานเสวนา LivingInsider Next 8.0 ถือเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ LivingInsider จัดต่อเนื่องมานานเป็นเวลาหลายปี และตอนนี้ได้เดินทางเข้าสู่ปีที่ 8 ภายใต้คอนเซปต์ “Living The NEXT chapter, together We build tomorrow”
โดยยึด 3 กุญแจสำคัญ คือ Challenge ความผันผวนและการแข่งขันที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ Change การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่สู่โลกดิจิทัลและ AI และ Chance โอกาสใหม่ในการเติบโตและการลงทุนอย่างชัดเจนมากขึ้น ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอสังหาฯ ด้วยดาต้าจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุนในยุคใหม่ของอสังหาฯ ไทยในปี 2026
นายภูวนัย ภัทรโภคิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด ได้สรุปภาพรวม Living Trends เกี่ยวกับการค้นหาประกาศอสังหาฯ บนเว็บไซต์ LivingInsider.com ช่วงปี 2025 ดังนี้
ความต้องการที่อยู่อาศัยคอนโดยังคงครองแชมป์ มีการค้นหามากถึง 80 กว่าล้านครั้ง คิดเป็น 73% หากเทียบกับแนวราบ ที่มีการเข้าค้นหาน้อยกว่าเป็นเท่าตัวเพียง 31 ล้านครั้ง คิดเป็น 27% แต่เมื่อเทียบการเติบโตจากช่วงเวลาเดียวกัน คอนโดกลับโตขึ้น 2% ขณะที่แนวราบโตกว่าอยู่ที่ 9%
ซึ่งหากเจาะลึกลงไปจะเห็นว่า การเช่าและซื้อคอนโด มีสัดส่วนการค้นหาใกล้เคียงกัน คือ 58% (เช่า) และ 42% (ซื้อ) ตามลำดับ ทั้งนี้รูปแบบห้องคอนโดขนาด 1 ห้องนอนยังคงได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ที่ 63% ตามด้วย 2 ห้องนอน 23% สตูดิโอ 9% และ 3 ห้องนอน 4%
ตัดภาพมาที่ แนวราบ เป็นไปตามคาดว่าการซื้อถูกค้นมากกว่าอยู่ที่ 65% ส่วนเช่า อยู่ที่ 35% ซึ่งแน่นอนว่าบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดได้รับความนิยมมากกว่าทาวน์โฮมอยู่ที่ 63% และ 37% ตามลำดับ
ส่วนเรื่องงบประมาณ นายภูวนัย เล่าว่า งบประมาณการซื้อที่อยู่อาศัยที่คนส่วนใหญ่มองหาในทำเลกรุงเทพฯ และปริมณฑล บ้านมีราคาเฉลี่ยประมาณ 30-50 ล้านบาท และคอนโด 3-6 ล้านบาท ส่วนในต่างจังหวัด บ้านมีราคาเฉลี่ยมากกว่า 5-10 ล้านบาทและคอนโด 1-3 ล้านบาท
สำหรับ งบประมาณการเช่าที่คนส่วนใหญ่มองหาในทำเลกรุงเทพฯ และปริมณฑล บ้านมีค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 100,000-300,000 บาทต่อเดือน และคอนโดมีราคาเฉลี่ย 10,000-30,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ในต่างจังหวัด บ้านมีค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อเดือน ส่วนคอนโดมีราคาเฉลี่ยค่อนข้างกว้างตั้งแต่ 5,000-30,000 บาทต่อเดือน.
นายภูวนัย ยังชี้ให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของ ภาพรวมในการค้นหาทำเลที่อยู่อาศัยโดยประเภทคอนโดสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 อโศก พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย อันดับ 2 อ่อนนุช พระโขนง อุดมสุข อันดับ 3 พระราม 9-เพชรบุรีตัดใหม่ อันดับ 4 รัชดาภิเษก- ห้วยขวาง และอันดับ 5 สาทร-นราธิวาส
ส่วน 5 อันดับทำเลที่มีการค้นหาบ้านมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา อันดับ 2 บางนา กม.7 รามคำแหง 2 และเมกา บางนา อันดับ 3 รามอินทรา-วัชรพล อันดับ 4 ปทุมธานี รังสิต ลำลูกกา และอันดับ 5 ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ
และ 5 อันดับทำเลต่างจังหวัดที่มีการค้นหาที่อยู่อาศัยมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 ชลบุรี-พัทยา อันดับ 2 เชียงใหม่ อันดับ 3 หัวหิน อันดับ 4 ภูเก็ต และอันดับ 5 สมุทรสาคร
ตลอดจนทำเลยอดฮิตอย่าง ที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้า ที่ปัจจุบันขยายออกเป็นวงกว้างหลายสายกระจายไปเกือบทั่วทุกทำเลเมืองโดย สถานี BTS ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1 ทองหล่อ อันดับ 2 เอกมัย อันดับ 3 พร้อมพงษ์ อันดับ 4 อ่อนนุช และอันดับ 5 ช่องนนทรี ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา
ด้านการค้นหาที่อยู่อาศัยใกล้ MRT ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 เพชรบุรี อันดับ 2 พระราม 9 อันดับ 3 สุขุมวิท อันดับ 4 ห้วยขวาง ขยับขึ้นมาจากอันดับ 6 ในปีที่แล้ว และอันดับ 5 พหลโยธิน หล่นลงไปจากอันดับที่ 4 ในปีที่แล้ว
“แต่เทรนด์ที่อยู่อาศัยสุดฮอตที่ผู้คนให้ความสนใจสูงขึ้นทุกปี ต้องยกให้ Pet Friendly ซึ่งซัพพลายไม่เพียงพอต่อความต้องการ สังเกตได้จากการสร้างประกาศที่พักเลี้ยงสัตว์ได้ โดยมีจำนวน 8,825 ประกาศ ซึ่งแม้จะเติบโตเพิ่มขึ้น 30% แต่ก็ยังสวนทางกับการค้นหาที่มากถึง 2,991,138 ครั้ง เพิ่มขึ้น 19% จากปีก่อนหน้า
อีกด้านหนึ่งพบว่าเทรนด์การเช่าระยะสั้นยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยทั้งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เศรษฐกิจ และอื่น ๆ สะท้อนผ่านการสร้างประกาศที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 9% และการค้นหาประกาศที่เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบจากปี 2024” นายภูวนัย กล่าว
ไม่เพียงเท่านั้น เพราะยังมีการค้นหาจากแบรนด์อสังหาฯ โดย แบรนด์ที่มีผู้เข้าชมประกาศเช่ามากที่สุด ได้แก่ “เอพี”, แสนสิริ, อนันดา, พฤกษา และ แอล.พี.เอ็น. ตามลำดับ ส่วนแบรนด์ที่มีผู้เข้าชมประกาศซื้อมากที่สุด ได้แก่ “แสนสิริ”, เอพี, อนันดา, แอล.พี.เอ็น., และ พฤกษา
นอกจากนี้ นายภูวนัย กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินธุรกิจว่า LivingInsider ยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผ่านแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ดังนี้
LivingInsider Feature
The Next-Level Real Estate Platform , We Understands You Better Than Ever
- AI Search มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Search like you speak
ระบบการค้นหาที่ค้นหาได้มากกว่าชื่อโครงการแต่มาจากชีวิตจริงของผู้ใช้ ซึ่งสามารถค้นหาโดยการใช้ภาษาพูด ระบบจะคัดกรองอสังหาฯ และแสดงผลลัพธ์เฉพาะบุคคลได้ทันทีและแม่นยำ
- AI Create Listing กับแนวคิด Create Perfect Listings in Seconds
สร้างประกาศอัตโนมัติ มาพร้อมคำบรรยายภาพให้น่าสนใจ และสรุปข้อมูลซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ลดเวลาการทำประกาศ
- The AI assistant “LiVii” — Your AI Home-Finding Co-Pilot
ผู้ช่วยค้นหาที่อยู่อาศัยในฝัน เพียงบอกไลฟ์สไตล์และความต้องการ LiVii จะค้นหาและนำเสนอตามความต้องการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ประเภทอสังหาฯ ทำเลในฝัน ไปจนถึงนัดหมายเข้าชมจากประกาศที่อยู่ใน LivingInsider เพื่อค้นหาอสังหาฯในฝันที่ดีที่สุด
My Own Web+ :Create Your Own Real Estate Website in Minutes.
บริการระบบเว็บไซต์ส่วนตัว ดีไซน์พรีเมียมและการแสดงผลภาพคมชัดที่โพสต์ ดัน และจัดการประกาศได้ครบจบในที่เดียว เชื่อมต่อกับ LivingInsider แบบไร้รอยต่อ และจะเปิดให้ใช้งานในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2026 เพื่อยกระดับอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ไปอีกขั้น
- Sync with iStock : Real-time inventory powered by seamless automation
ระบบฟีเจอร์ที่ช่วยดึงประกาศอย่างมีคุณภาพจากOwner ทั่วประเทศ ที่ฝากไว้กับ LivingInsider ส่งตรงถึง Agent ทำให้นายหน้ามีเวลามากขึ้นในการบริหารลูกค้าและปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- AGENTFLOW CRM : Reinvent Your Selling Experience
ระบบ CRM เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลลูกค้า ด้วย Dashboard ที่ใช้งานง่าย พร้อมระบบ e-Sign ที่ช่วยให้ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือในการทำงาน
อย่างไรก็ตามภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น
Market Outlook 2026 เปิดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมตลาดอสังหาฯโดย คุณณัฏฐา คหาปนะ Managing Director Knight Frank ThailandMagnetic Selling with AI - ขายให้โดนใจ ไม่ใช่ขายให้ทุกคนโดย คุณชลิกา กุลดิลก CEO Clap Your Hands Co., Ltd.From Product to Lifestyle Brandโดยคุณพัลลภ คมน์อนันต์ General Manager Marketing Management Hafele (Thailand) Co., Ltd. คุณเสาวนีย์ เสริมศุภกรวงศ์ Sales Director Hafele (Thailand) Co., Ltd. และคุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอนThe Future Buyer ความสามารถของผู้ซื้อในอนาคต โดย คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ เจ้าของเพจ Kim Property Live
ท้ายที่สุดยังมีการถ่ายทอดมุมมองต่าง ๆ ต่ออสังหาฯ ผ่านการพูดคุยของผู้พัฒนา นักลงทุน และนายหน้า ภายใต้หัวข้อ เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างไรในยุคนี้โดย คุณภูวนัย ภัทรโภคิณ CEO LivingInsider, คุณนิธิธัช จิรเวศยกุล Managing Director Thaipropertyinvester Co., Ltd., คุณธรรศ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย CEO Home Real Estate Service Co., Ltd. คุณปติมา จิราธำรงชาติ CEO Agentplus (Thailand) Co., Ltd. และ คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ เจ้าของเพจ Kim Property Live.