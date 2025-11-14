CPN คว้ากำไรQ3 กว่า 5 พันล. ปีหน้าผุดมิกซ์ยูสที่ 2 ในขอนแก่น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 เติบโตมั่นคงต่อเนื่องจากธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,558 ล้านบาท โต 10% และกำไรสุทธิ 5,424 ล้านบาท โต 31% จากปีก่อน พร้อมฐานะทางการเงินแข็งแกร่งด้วยอัตราภาระหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ 0.50 เท่า สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2568 เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างการเติบโตตามแผน ปี 2569 พัฒนาโครงการมิกซ์ยูส ‘Central Khonkaen Campus’ โครงการแห่งที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น และ ‘Central Northville’ รัตนาธิเบศร์ โครงการที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ในไตรมาส 2 และเปิดตัวเมกะโปรเจกต์ ‘The Central’ พหลโยธิน ศูนย์การค้าแฟล็กชิพแห่งอนาคต ไตรมาส 4 ตอกย้ำบทบาทผู้นำการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจไทย ภายใต้แนวคิด ‘The Ecosystem for All’ เชื่อมโยงศักยภาพของทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 เริ่มเห็นการฟื้นตัวโดยเฉพาะในเดือนกันยายน ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคมจากภาคการผลิตที่ทยอยฟื้นตัว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ จากภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส และ โครงการเที่ยวดีมีคืน โดยประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศมาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 20,000 บาท ซึ่งรวมถึงร้านอาหารในศูนย์การค้า โดยค่าใช้จ่ายในเมืองรองสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งบริษัทฯ มีศูนย์การค้ากว่า 40 แห่ง ครอบคลุมกว่า 23 จังหวัด โดยอยู่ในเมืองรองกว่า 8 แห่ง”
สำหรับผลประกอบการบริษัทฯ ในไตรมาส 3 ยังคงเติบโตแข็งแกร่งโดยเฉพาะธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับทั้งปีก่อนและครึ่งปีแรกและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ปัจจัยสำคัญมาจาก 1) ความสำเร็จของโครงการเซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2) รายได้จากศูนย์การค้าเดิมที่เติบโตแข็งแกร่ง ซึ่งได้แรงหนุนจากกลยุทธ์ Holistic Partnership Solution การจัดกิจกรรมการตลาด และการนำเสนอแบรนด์ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เพิ่มเติมและการบริหารต้นทุนพลังงานที่ลดลง และ 4) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) อย่างมีวินัย บริษัทฯ มั่นใจว่าปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐประกอบกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสนี้และการเปิดโครงการใหม่ไตรมาสสุดท้ายของปี จะช่วยให้ผลประกอบการเติบโตได้เหนือกว่าครึ่งปีแรกอย่างต่อเนื่อง”
ไตรมาส 3 เปิด 2 โครงการแลนด์มาร์ก ย้ำความสำเร็จ โมเดล RETAIL-LED MIXED-USE
เซ็นทรัล พาร์ค แลนด์มาร์กที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ สร้างปรากฏการณ์ Talk of the town เต็มฟีด ยอดการเข้าถึงในโซเชียลมีเดียกว่า 30 ล้านคน ดึงทราฟฟิกนักท่องชาวไทย-ชาวต่างชาติต่อเนื่อง และเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศส อาคารสำนักงาน Grade A ใจกลาง Super Core CBD ตอบโจทย์ Future Work-Life, เซ็นทรัล กระบี่ ภายใต้คอนเซปต์ Made by Krabi สัมผัสความสุข จากทุกความเป็นกระบี่ กระแสตอบรับดีเยี่ยม ดึงดูดทราฟฟิกวันเปิดตัวกว่า 40,000 คน และโครงการที่อยู่อาศัย Phyll Krabi คอนโดมิเนียมหรูพร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว่า 4 ไร่ ผลตอบรับดีเกินคาด ทำยอดขายในวันแรกได้ถึง 20% และบ้านนินญา กระบี่ ที่เปิดจองไปในเดือนกันยายน เฟสแรกที่เป็นบ้านพร้อมโอน มียอดจองแล้วกว่า 90%
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าโปรเจ็กต์พลิกโฉม Transformation อีก 2 โครงการ ยกระดับย่าน-สร้างจุดหมายใหม่ของเมือง ได้แก่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ภายใต้คอนเซปต์ New Soul of Pinklao และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้คอนเซปต์ Reimagining Lanna, พร้อม Upcoming Projects ได้แก่ GO HOTEL Bangkok Suvarnabhumi Airport ใกล้สนามบิน 10 นาที ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เปิดตัว ไตรมาส 4/2568 และ Phyll Khon Kaen โครงการใหม่ คอนโดหรู 33 ชั้น ในเซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส เปิดขายปี 2569
โชว์ความเป็นเลิศรอบด้าน Q3/2568 เดินหน้ากวาดรางวัลทุกมิติ
ตอกย้ำผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2568” หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากวารสารการเงินธนาคาร ในงาน Money & Banking Awards 2025 นับเป็นการคว้ารางวัลอันโดดเด่น 2 ปีซ้อน นอกจากนี้ ยังคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ระดับโลก 2025 Extel Asia (ex-Japan/ANZ) Executive Team รวม 2 รางวัลใหญ่ เป็นปีที่ 3 ได้แก่ Honored Company – Asia Small & Midcap และรางวัล Top 3 Company in Asia ex-Mainland China Property จัดโดย Extel Insights (เดิมคือ Institutional Investor Research) บริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลกที่สำรวจความคิดเห็นจากผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ 7,600 คนทั่วโลก
นอกจากนี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์ในประเทศ คว้า 2 รางวัลจากเวที IAA Awards for Listed Companies 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน คว้า 2 Gold Awards บนเวทีนานาชาติ Marketing Excellence Awards 2025 จัดโดย MARKETING-INTERACTIVE เพื่อยกย่องผลงานยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมการตลาดของประเทศไทย โดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกแคมเปญ นำทีมคว้ารางวัล ‘Marketing Team of The Year’ สุดยอดทีมการตลาดแห่งปี และรางวัล ‘Excellence in Viral Marketing’ จากแคมเปญ ‘International Tourist Privileges’ ที่พลิกความท้าทายการแข่งขันที่ดุเดือดของเซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยกลยุทธ์การตลาด User Generated Content (UGC) เจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มจีนและเอเชียที่นิยมใช้แพลตฟอร์ม Xiaohongshu (XHS) ดันทราฟฟิกและยอดใช้จ่ายทะลุเป้าเป็นประวัติการณ์, และคว้า 3 รางวัลใหญ่ จากเวที PropertyGuru Thailand Development Award 2025 งานประกาศผลรางวัลสุดยอดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่ทำผลงานดีเด่น จัดโดย PropertyGuru Group นำโดยรางวัล People’s Choice Awards จากคะแนนโหวตของผู้บริโภคคนไทย, รางวัล Best Condo Architectural Design (Phuket) จากโครงการ “Phyll Phuket II” และรางวัล Best Condo Development (Krabi) จากโครงการ “Phyll Krabi”
ณ สิ้นปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนา จะมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 44 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 41 แห่ง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 โครงการ ต่างจังหวัด 24 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ; ศูนย์การค้าเอสพละนาด และศูนย์การค้าเมกา บางนา) คอมมูนิตี้ มอลล์ 16 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงาน 11 อาคาร โรงแรม 11 แห่ง โครงการที่พักอาศัย 51 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL และ BELLE GRAND RAMA 9 และโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ ESCENT TOWN (ทาวน์โฮม) ESCENT AVENUE (โฮมออฟฟิศ) NINYA (บ้านแฝด) NIYAM (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) และโครงการแนวราบหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ NIRATI, BAAN NIRATI และ BAAN NIRADA