CPN โกยกำไรไตรมาสแรก 4.2 พันล. ชู Festive landmark ดันไทย Tourism Hub

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2568 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง รายได้รวม 12,162 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4,227 ล้านบาท เผยวิสัยทัศน์ ‘Pioneering Growth & Beyond’ เสริมศักยภาพย่านและเมืองต่างๆ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ระดับโลก สร้างปรากฏการณ์พัฒนาเมกะโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ เดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ‘Global Destination’ ทำแคมเปญการตลาดต่อเนื่อง สร้าง Festive landmark สนับสนุนประเทศไทยเป็น Tourism Hub ของภูมิภาค ผ่านแคมเปญและเทศกาลต่างๆ ตลอดปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ CFO and President, Hotel and Office บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสแรกปี 2568 ได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ อาทิ โครงการ Easy E-Receipt โดยคาดหวังว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมตั้งแต่ไตรมาสสองเป็นต้นไป โดยมาตรกฯารต่างๆ ผนวกกับกลยุทธ์ Retail-Led Mixed-use Development ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของบริษัทฯทั้งนี้ได้ผลักดันผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2568 ให้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมีกำไรที่ 4,227 ล้านบาทและรายได้รวม 12,162 ล้านบาท โดยรายได้ที่แข็งแกร่งมาจากธุรกิจให้เช่าและบริการและธุรกิจโรงแรม ขณะที่กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะเครือเซ็นทาราและ Go Hotel เดินหน้าฟื้นตัวอย่างโดดเด่น สะท้อนความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้งอย่างมั่นคงโดยบริษัทยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดตัวโครงการ Market Place เทพรักษ์ เมื่อ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ “Urban Fresh Market” โมเดลคอมมูนิตี้มอลล์ใจกลางย่านพหลโยธิน–วัชรพล บนพื้นที่กว่า 7,300 ตร.ม. รวมร้านค้กว่า 360 ร้านค้า ครบครันทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนในกรุงเทพฯ ตอนเหนือนอกจากนี้ ยังเดินหน้าดึง แบรนด์ชั้นนำระดับโลกและแบรนด์ไทยขยายสาขาในศูนย์การค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ Nitori แบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น ขยายสาขานอกกรุงเทพฯ ครั้งแรกในไทย บุกตลาดภาคตะวันออกที่ เซ็นทรัล พัทยา และ เซ็นทรัล ศรีราชา, POP MART ที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต และในรูปแบบ ป๊อปอัพสโตร์ ที่เซ็นทรัล พัทยา สะท้อนความเชื่อมั่นของแบรนด์ระดับโลกต่อศักยภาพศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาบริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ ‘Pioneering Growth & Beyond’ เดินหน้าลงทุนระยะยาว 120,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการมิกซ์ยูสและโครงการ Transformation ทุกภูมิภาค ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2568–2572) ภายใต้กลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development เสริมศักยภาพย่านและเมืองต่างๆ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ระดับโลกโดยเตรียมเปิดตัวเมกะโปรเจกต์และโครงการใหม่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 3 โครงการใหม่ล่าสุด ได้แก่ ‘The Central’ พหลโยธิน เมกะโปรเจกต์แห่งอนาคตที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ (New CBD) แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ, ‘Central Northville’ มิกซ์ยูสขนาดใหญ่ใจกลางนนทบุรี และ ‘Central Khonkaen Campus’ โครงการแห่งที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่นขณะเดียวกันในปี 2568 ยังเตรียมเปิดตัวโครงการสำคัญอย่าง ‘Central Park’ ศูนย์การค้าระดับ Masterpiece บน Prestigious Address ดีที่สุด ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยคอนเซ็ปต์ Here for Bangkok, ‘Central Krabi’ ที่จะผลักดันศักยภาพเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และจะเป็นศูนย์การค้าต้นแบบด้าน Sustainable & Mindful Travel ควบคู่ไปกับเมือง รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยในมิกซ์ยูส บ้านนินญา กระบี่, คอนโดมิเนียม Phyll กระบี่ (เปิดพรีเซลล์เดือนกรกฎาคม) และบ้านนิรดา แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี (เปิดพรีเซลล์เดือนพฤษภาคม)นอกจากนี้สร้างปรากฏการณ์ Festive landmark ทั่วประเทศ ดึงนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ชูความสำเร็จจากงาน “Thailand’s Songkran Festival 2025” คึกคักทั่วทุกภูมิภาค สร้าง World Phenomenon ผู้ร่วมงานมากเกิน 10 ล้านคนทั่วไทย สร้างปรากฏการณ์อันดับ 1 ทุกแพลตฟอร์ม Engagement กว่า 30 ล้าน ผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ไทยเป็นเทศกาลระดับโลกอย่างแท้จริง พร้อมเบิกรับศักราชใหม่ด้วยการฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุดในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025” เป็นแลนด์มาร์กจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยวที่ดีที่สุด กระตุ้นจับจ่าย สร้างเงินสะพัดทั่วประเทศโดยตอกย้ำสถานะ “องค์กรยั่งยืนระดับโลก” ติดอันดับ DJSI World ต่อเนื่องปีที่ 7 และ DJSI Emerging Markets ปีที่ 11 ในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 244 บริษัททั่วโลก สะท้อนความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ครอบคลุมครบทุกมิติ People–Place–Planet ควบคู่กับการคว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Company 2024–2025 จากนิตยสาร BrandAge เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันในฐานะบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ด้วยจุดแข็ง 6 ด้านหลัก: นวัตกรรม, การดำเนินธุรกิจ, ภาพลักษณ์, การบริหารจัดการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริการทั้งหมดนี้ สะท้อนศักยภาพขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส และเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลทั้งนี้ เมื่อ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนา มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 42 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 40 แห่ง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 โครงการ ต่างจังหวัด 23 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ; ศูนย์การค้าเอสพละนาด 1 แห่ง; และศูนย์การค้าเมกา บางนา อีก 1 แห่ง) คอมมูนิตี้ มอลล์ 16 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังบริหารศูนย์อาหาร 37 แห่ง อาคารสำนักงาน 10 อาคาร โรงแรม 10 แห่ง โครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงรวม 44 โครงการ