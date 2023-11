พ่อใจสลาย! ลูกชายโดดช่วยชีวิตครอบครัวที่ติดอยู่ในรถตกน้ำ จนรอดทั้ง 3 ชีวิต ก่อนจมน้ำดับต่อหน้าต่อตา

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 28 ต.ค. ขณะที่นายจาง กำลังขับรถไปทำงาน โดยมีผู้เป็นพ่อนั่งไปด้วย ซึ่งระหว่างที่ขับรถผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ นายจางสังเกตเห็นรถคันหนึ่งที่กำลังจมน้ำ พร้อมคน 3 คนที่ตะโกนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือผ่านหลังคาซันรูฟนายจางจึงรีบจอดรถ ถอดเสื้อผ้าออกและกระโดดลงไปในน้ำทันที ด้านผู้เป็นพ่อซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ และรออยู่ที่ริมฝั่งหลังจากที่นายจาง กระโดดลงไป ชาวบ้านอีก 3 คน ก็โดดลงน้ำตามลงไปช่วยด้วยเช่นกัน โดยทั้ง 4 คนได้ดำน้ำลงไปรอบๆ ตัวรถ เพื่อพาคนที่ติดอยู่ในรถออกมาทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เพราะถึงแม้นายจาง จะสามารถช่วยคนทั้ง 3 ไว้ได้ แต่เขากลับหมดแรง ไม่มีแรงที่จะว่ายน้ำต่อ ก่อนที่จะจมน้ำและเสียชีวิตเมื่อเห็นลูกชายจมหายลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตา พ่อของนายจางก็ตะโกนสุดเสียง เรียกชื่อของนายจางอย่างต่อเนื่องจนคอแหบแห้ง ทว่าก็สายเกินไป สุดท้ายทีมกู้ภัยในพื้นที่ก็พบร่างของนายจางในอีก 3 ชั่วโมงต่อมาญาติของนายจางให้สัมภาษณ์กับสื่อ พร้อมเสริมว่า"เขาเป็นคนดี แม้ว่าเขาจะจากไป แต่จิตวิญญาณของเขาจะยังอยู่ตลอดไป" "พวกเรารู้ว่าการช่วยชีวิตผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ฉันสงสัยว่า เขาจะคิดบ้างเปล่าว่าพ่อของเขาจะต้องเศร้าโศกเสียใจและรู้สึกแย่แค่ไหนยามที่ต้องเฝ้าดูเขาจมน้ำตาย" และ "ขอให้ไปสู่สุคตินะ"ที่มา: His spirit will live on forever’: father in China watches son, 26, drown after saving 3 people trapped in submerged car (SCMP)