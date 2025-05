ตามพรลิงค์ : สมาพันธรัฐที่โลกลืม ตอน เครือข่ายทางการค้าของสมาพันธรัฐตามพรลิงค์ในราชวงศ์ซ่ง

โดย ดร.เกียรติกำจร มีขนอน



สมาพันธรัฐตามพรลิงค์อยู่ในช่วงเวลาที่ร่วมสมัยกับยุคราชวงศ์ซ่งตอนปลายที่สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.1818 เมื่อสมาพันธรัฐตามพรลิงค์อ่อนแอลง เมืองตามพรลิงค์อาจจะหาพันธมิตรจากเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจักรวรรดิ์เขมร จารึกดงแม่นางเมืองที่เขียนเป็นภาษาเขมรหรือขอมโบราณในปีพ.ศ.1710 (จารึกหลักที่ 35) อาจจะเป็นหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์นี้ โดยจารึกกล่าวว่ามหาราชาธิราชหรือมหาราชาศรีธรรมาโศกราช (อโศกมหาราชา) ออกพระราชโองการให้ราชาสุนัตตะแห่งธานยะปุระจัดที่ดินสำหรับสร้างสถูปบรรจุพระอัฐิของกมรเต็ง ชัคตะ ศรีธรรมาโศก (แปลว่าเจ้าจักรวาลเป็นเกียรติให้แก่พระราชาผู้ล่วงลับโดยส่งพระราชสาส์นผ่านเสนาบดี ศรีภูวนาทิตย์ไปให้พระเจ้าสุนัตตะในปีพ.ศ.1710 ซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งแม่ทัพในสมาพันธรัฐศรีวิชัย ในช่วงเวลาดังกล่าวในหลิ่งว่ายไต้ต่า (พ.ศ.1731) และจูฟ่านจื้อ (พ.ศ.1768) การเดินทางจากจีนตอนใต้ไปอินเดียต้องอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดลมหนาวมาถึง 2 ครั้ง โดยใช้ลมมรสุมแรกเดินทางจากจีนไปแวะพักที่ทางเหนือของเกาะสุมาตราเพื่อรอลมมรสุมเดียวกันที่จะพัดในปีต่อไปเดินทางไปยังอินเดีย [Fukami 2004b]



เมื่อมหาราชาจันทรภาณุเห็นว่าสมาพันธรัฐศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลงจึงตัดสินพระทัยแยกหัวเมืองในแหลมมลายูออกไปในปีพ.ศ.1773 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อการค้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นในปลายสมัยราชวงศ์ซ่งทำให้เมืองตามพรลิงค์อดีตเมืองขึ้นศรีวิชัยสร้างความยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่เมืองครหิ (ไชยา) ทางเหนือจนถึงปาหังทางใต้โดยเมืองท่าเหล่านี้ให้บริการในเรื่องคลังสินค้า ที่พักลูกเรือและพ่อค้ารวมทั้งตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าที่พ่อค้าชวา จีนและอินเดียต้องการ ลินเนฮันกล่าวว่าตามพรลิงค์มีประชากรหลายเชื้อชาติโดยที่ชาวมลายูปกครอง [Linehan 1973] อาจเป็นเพราะเป็นผู้สืบทอดสมาพันธรัฐศรีวิชัยในแหลมมลายู [So 1998; Wade 2004a]



สมาพันธรัฐตามพรลิงค์ยังคงสืบทอดประเพณีพุทธศาสนามหายานและพราหมณ์ของสมาพันธรัฐศรีวิชัย ทั้งสองสมาพันธรัฐเป็นสมาพันธรัฐเมืองท่าที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน ลัทธิไศวนิกายให้ความเป็นเทวราชากับกษัตริย์ การรับเอาวรรณะกษัตริย์จากอินเดียและการสร้างพระราชวังใหญ่โตมโหฬารเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับราชวงศ์ที่ปกครอง [Kathirithamby-Well 1986] เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานเป็นสิ่งจำเป็น ชนชั้นทางสังคมของศรีวิชัยที่สืบต่อมายังสมาพันธรัฐตามพรลิงค์ เช่น เจ้าชายและขุนนางเป็นเจ้าเมืองที่ถือครองที่ดิน ตำแหน่งในราชวงศ์ เช่น ราชกุมารจะมีบิดาและมารดาเป็นเชื้อพระวงศ์ ราชบุตรจะมีมารดาเป็นสามัญชนซึ่งไม่มีสิทธิในราชบัลลังก์ ดาโต๊ะอาศัยอยูในบริเวณใกล้เคียง ฑปุนดาเป็นตำแหน่งที่อาจมาจากพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้นำทางโลกและได้รับตำแหน่งสูงในราชสำนักที่นับถือพุทธมหายานและพราหมณ์ ชนชั้นสูงที่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ เช่นปรัตยายะที่ดูแลการคลังของราชวงศ์ นายกะหรือผู้เก็บภาษีรวมทั้งหัวหน้าที่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองดินแดนรอบนอก [Kathirithamby-Well 1986]



อย่างไรก็ตามชนชั้นสูงใหม่ที่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ เช่นโอรัง คะยา (เศรษฐี) ที่ร่ำรวยจากการค้าขายเริ่มก่อตัวขึ้นในสมาพันธรัฐตามพรลิงค์และมีตำแหน่งเจ้ากระทรวงเกิดขึ้นมาใหม่ เช่น บันดาหรา ตำมะหงง บันดาหรีและลักษมาณา [Kathirithamby-Well 1986] บิลลี่ โซ คีลงทบทวนเอกสารจีนที่เกี่ยวกับศรีวิชัยใหม่และสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าทำให้สมาพันธรัฐศรีวิชัยเสื่อมลง [So 1988] พ่อค้าจีนมีเสรีภาพในการเดินทางไปค้าขายในต่างประเทศ ทำให้การส่งบรรณาการแบบรัฐต่อรัฐไม่มีความจำเป็นในการดำรงสถานภาพทางการค้า นอกจากพ่อค้าจีนแล้ว พ่อค้าอินเดีย ศรีลังกา อาหรับและเปอร์เซียอาจเดินทางมาค้าขายและตั้งถิ่นฐานในแหลมมลายู ฮารดี้และซาคารอฟ [Hardy 2019; Zakharov 2019] เสนอว่าอาณาจักรจามปาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่สมาพันธรัฐแบบที่นักวิชาการรุ่นเก่าเข้าใจโดยมีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดกับโลกมลายู (นูซันตารา) โดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางการค้านี้ซึ่งเชื่อมกับแหลมมลายูและชวาไปยังอินเดียและจีน จามปาได้รับประโยชน์จากการค้าขายในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย มีการอพยพไปมาระหว่างชาวจามจากชายฝั่งเวียดนามและชาวมลายูในแหลมมลายูมากว่า 2000 ปีแล้ว ดังนั้นชาวจามยังคงอพยพมายังเมืองต่างๆในสมาพันธรัฐตามพรลิงค์โดยที่บางส่วนตั้งถิ่นฐานเหมือนกับบรรพบุรุษของตนในยุคศรีวิชัย



เครือข่ายทางการค้าของสมาพันธรัฐนครศรีธรรมราชในราชวงศ์หยวน

สมาพันธรัฐนครศรีธรรมราชอยู่ร่วมสมัยกับราชวงศ์หยวนหลังจากการเปลี่ยนผ่านจากตามพรลิงค์สู่นครศรีธรรมราชเมื่อมหาราชาจันทรภาณุและราชบุตรไม่เสด็จกลับมาจากศรีลังกาสอดคล้องกับตำนานเมืองนครศรีธรรมราชและตำนานพระธาตุนครศรีธรรมราชที่เขียนขึ้นในปีพ.ศ.2171 โดยศรีมหาราชา [Munro-Hay 2001] เต้าอี้จาจื้อ อี้หยูจื้อและจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชยืนยันการมีอยู่ของสมาพันธรัฐนี้ รีดกล่าวว่าพ่อค้าชาวอินเดียและอาหรับมักจะแลกเปลี่ยนสินค้าตามเมืองท่าฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย เช่น ปาไซ อาเจะห์ พะโค (หงสาวดี) มะริด ตะนาวศรี เคดาห์และมะละกาส่วนพ่อค้าจีนจะมาค้าขายที่อยุธยา ปัตตานี บรูไน มะนิลา มะละกาและเมืองท่าในเกาะชวา และพ่อค้าชาวอินเดียมักจะไม่เข้ามาค้าขายที่อยุธยาและชวา [Reid 1980] แต่การสำรวจดีเอ็นเอของคุตานันและคณะยืนยันว่ามีชาวอินเดียเข้ามาอาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแล้ว [Kutanun et al 2018] เครือข่ายการค้าของสมาพันธรัฐนครศรีธรรมราชยังคงเชื่อมกับแหลมมลายูและชวาไปยังอินเดีย จีน และตะวันออกกลาง แต่ในยุคนี้พ่อค้าชาวจีนและเรือสินค้าจีนออกค้าขายยังทะเลใต้และมหาสมุทรอินเดียมาก เมืองในสมาพันธรัฐจึงไม่มีบทบาทในการขนถ่ายสินค้า (Transshipment) แต่เป็นเพียงผู้นำเข้าระหว่างเมืองชายฝั่งแหลมมลายูตะวันออกกับจีนเป็นหลัก



