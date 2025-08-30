เครือสหพัฒน์จับมือซัมซุงเปิดตัว ศูนย์จัดแสดงเทคโนโลยี โซลูชัน

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI จับมือ ซัมซุง ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก เปิดตัว “Samsung Business Experience Studio” พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีสุดล้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนชั้น 3 ของโครงการคิงสแควร์ คอมมูนิตี้ มอลล์ ภายใต้การบริหารของเครือสหพัฒน์ บนพื้นที่กว่า 898 ตารางเมตร เพื่อยกระดับประสบการณ์ด้านธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการนำเสนอโซลูชันและคำปรึกษาจากซัมซุงแบบครบวงจร
นายวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI กล่าวว่า “ความร่วมมือกับซัมซุงในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของเครือสหพัฒน์ในฐานะพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของนวัตกรรมระดับโลกผ่านพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการคิงสแควร์ คอมมูนิตี้ มอลล์ ที่ SPI ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของกรุงเทพ ฯ ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่แห่งนี้ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจแห่งอนาคต ทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่องค์กร ผู้ประกอบการและเยาวชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือสหพัฒน์ ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”
ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมการเติบโตของนวัตกรรมและการใช้งานเทคโนโลยีในโลกธุรกิจอย่างรอบด้าน ได้แก่
• ความร่วมมือด้านการจัดตั้ง Samsung Business Experience Studio ศูนย์กลางสำหรับนำเสนอเทคโนโลยี โซลูชัน และให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแบบครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร
• ความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาและนวัตกรรมร่วมกับโรงเรียน King’s College International School Bangkok เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรได้สัมผัสเทคโนโลยีจริงนอกจากนี้ยังรวมไปถึงความร่วมมือในการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ร่วมกันที่อันอาจมีขึ้นในอนาคต
ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพของซัมซุงในการนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีระดับโลกให้แก่ภาคธุรกิจไทย และยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเครือสหพัฒน์ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่ร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล สร้างโอกาสใหม่ในด้านการเรียนรู้ การเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนาคตอย่างยั่งยืน
ด้านนายเซยุน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีต้องเข้าถึงได้ รวมทั้งสามารถสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจทุกระดับ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม โดยความร่วมมือกับเครือสหพัฒน์ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการต่อยอดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อภาคธุรกิจ ผ่านการเปิดตัว Samsung Business Experience Studio ที่เป็นมากกว่าแค่พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่ยังเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด โดยซัมซุงมุ่งหวังให้พื้นที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Business Ecosystem ที่เชื่อมโยงโซลูชันและพันธมิตรทางธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี”
Samsung Business Experience Studio (BES) แห่งนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงในโลกธุรกิจยุคใหม่ โดยใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ที่มีในทุกผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อ ผ่านSmartThings แพลตฟอร์มในอุปกรณ์ IoT ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ เรื่องการบริหารจัดการแบบควบคุมระยะไกล ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวัน ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทั้งในภาคการศึกษา การค้าปลีก การบริการ และองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโซลูชันสำหรับลูกค้าองค์กร ( B2B) อย่างเต็มรูปแบบ โดยศูนย์จัดแสดงแห่งนี้ถือเป็น Top Global Showroom ซึ่งได้รับการออกแบบโดยมีต้นแบบมาจาก บริษัทซัมซุง สำนักงานใหญ่ ที่ ซูวอน โดยมีแนวคิดแบบ “Business Solutions Like No Other” ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีล้ำสมัยของซัมซุงในรูปแบบที่จับต้องได้จริง ในห้องต่างๆ เช่น AI Control Room, AI Office, AI Residential, AI Hotel, AI Education, AI Retail และพบประสบการ์ณเติมรูปแบบจาก Mobile Experience และ Air Conditioning System
Samsung Business Experience Studio (BES) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00am-17:00pm หยุดวันนักขัตฤกษ์ โดยรับการนัดหมายผ่านทางเจ้าหน้าฝ่ายขายภาคธุรกิจ
เกี่ยวกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)
SPI ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดย ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นบริษัทโฮลดิ้งในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนใน 3 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ SPI ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและแนวทาง ESG โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน" และดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด "คนดี สินค้าดี สังคมดี"
เกี่ยวกับ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จุดประกายแรงบันดาลใจ พร้อมสร้างวิถีแห่งอนาคตด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ครอบคลุม ตั้งแต่โทรทัศน์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ แท็บเล็ต เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และระบบเครือข่าย ไปจนถึงธุรกิจหน่วยความจำ ชิปประมวลผลระบบ (System LSI) และการผลิตชิป (Foundry) อีกทั้งยังขยายขอบเขตนวัตกรรมไปสู่เทคโนโลยีภาพทางการแพทย์ ระบบปรับอากาศ (HVAC) และหุ่นยนต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยานยนต์และเครื่องเสียงคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ Harman นอกจากนี้ด้วยจุดแข็งของระบบนิเวศ SmartThings ความร่วมมือแบบเปิดกับพันธมิตรทั่วโลก และการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับทุกผลิตภัณฑ์ ทำให้ซัมซุงมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อที่ชาญฉลาดและไร้รอยต่ออย่างแท้จริง สามารถเยี่ยมชมข่าวสารล่าสุดของซัมซุงได้ที่ (news.samsung.com)