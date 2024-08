CPN โกยกำไร Q2/67 โต 24% ผุดเรสซิเดนส์ 10 โครงการ 1.3 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา หรือซีพีเอ็น/CPN เดินหน้าเปิดตัว Residence ใหม่ 10 โครงการทั้งแนวราบและแนวสูงบนทำเลศักยภาพทั่วประเทศ มูลค่าโครงการรวม 13,430 ล้านบาท ล่าสุดเปิดตัว “ESCENT BANGNA” ใกล้โครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล บางนาเพียง 500 เมตร พร้อมเดินหน้าแผนงานและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน สร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งระบบธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โมเดล ‘The Ecosystem for All’ ระบบที่ทุกคน ทุกฝ่าย เติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เปิดผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2567 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทำรายได้รวม 13,483 ล้านบาท โต 21% และกำไรสุทธิ 4,556 ล้านบาท โต 24% จากปีก่อน ปี 2567นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยงบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 2 ยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโต โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 17.5 ล้านคน ในครึ่งแรกของปี ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 35-36 ล้านคน ในปีนี้ และจากการพัฒนาโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use Development) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ทำให้ผลประกอบการไตรมาส 2 เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง เป็นผลมาจากพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เซ็นทรัล นครสวรรค์ และเซ็นทรัล นครปฐม รวมถึงรายได้จากธุรกิจที่พักอาศัยที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,483 ล้านบาท โต 21% จากปีก่อน และกำไรสุทธิ 4,556 ล้านบาท โต 24% จากปีก่อน”ทั้งนี้ หลังจากเปิดโครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ และนครปฐม ในไตรมาสที่ 1 เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ครบครันยิ่งขึ้น โดยเปิดขายในวันเดียวกับการเปิดตัวศูนย์การค้า ณ สิ้นไตรมาส 2 ทั้ง 2 โครงการมียอดขายแล้วกว่า 90% และ 100% ตามลำดับ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีอัตราการขายที่พักอาศัยที่ค่อนข้างสูงในไตรมาสนี้ และล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดขายคอนโดเอสเซ็นท์ บางนา ซึ่งอยู่ห่างจากเซ็นทรัล บางนา ประมาณ 500 เมตร เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังตอกย้ำบทบาท Global Player ขยายโมเดลธุรกิจ The Ecosystem for All สู่ระดับโลก ฉลองความสำเร็จครอบรอบ 5 ปี Central i-City (เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้) ศูนย์การค้าไทยในต่างประเทศเซ็นทรัลพัฒนา เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บุกเบิกจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ระดับโลกให้กับย่านเศรษฐกิจสำคัญด้านตะวันตกของกัวลาลัมเปอร์ พร้อมนำความเชี่ยวชาญในธุรกิจรีเทลและอสังหาริมทรัพย์สร้างความเติบโตให้กับพันธมิตรทั้งไทยและมาเลเซียพร้อมกันนี้ ยังวางแผนระยะยาวในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมสร้างปรากฏการณ์พัฒนาโครงการ “The World’s New Magnitude” โดยเราจะพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสจำนวน 5 โครงการ มีพื้นที่ทุกโครงการรวมกันกว่า 2.2 ล้าน ตร.ม. ประเดิมโครงการแรกคือ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ที่จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตใกล้ชิดพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง โดยในเดือนกันยายนปีนี้ เตรียมพบกับโรงแรมดุสิตธานีโฉมใหม่ พร้อมเปิดส่วนอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า Central Park ในปี 2568เซ็นทรัลพัฒนาเดินหน้าสร้างระบบธุรกิจที่แข็งแกร่งภายใต้โมเดล ‘The Ecosystem for All’ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งมิติ ของ People (ด้านชุมชน และสังคม) และ Planet (ด้านสิ่งแวดล้อม) ผ่านโปรเจ็กต์ต่างๆ ได้แก่• โครงการ Better Futures Project 2024 โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สานต่อการจัดงาน เพื่อร่วมกันแสดงพลังขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน โดยมุ่งมั่นให้เป็นนิทรรศการที่เข้าถึงและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม ชวนทุกภาคส่วนมาร่วมกันแสดงพลังรักษ์โลกผ่านกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่พื้นที่นิทรรศการให้ความรู้ที่รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงวิกฤติสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกับแบรนด์พันธมิตรจัดกิจกรรมส่งเสริม Eco-Lifestyle และปีนี้ยังได้จัด Roadshow ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาต่างๆ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล ขอนแก่น, เซ็นทรัล หาดใหญ่, เซ็นทรัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัล ศรีราชา• ยืนหนึ่งผู้นำ Festive Landmark Destination ชูความสำเร็จงาน “Thailand’s Songkran Festival 2024” คึกคักทั่วทุกภูมิภาค สร้าง World Phenomenon ผู้ร่วมงานมากถึง 10 ล้านคนทั่วไทย ผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ของไทยเป็น World Festival อย่างแท้จริง และจัด Thailand’s Pride Celebration 2024 “Pride for All” ยิ่งใหญ่ Pride Landmark ทั่วประเทศเหนือจรดใต้ ดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตอกย้ำบทบาท The Pioneer of Equality องค์กรแห่งความหลากหลายและเท่าเทียม เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกคนในสังคมเซ็นทรัลพัฒนาตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่ได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2024 Fortune Southeast Asia 500, รางวัลใหญ่หนึ่งเดียว ‘CEO of the Year’ จากเวทีระดับนานาชาติ Retail Asia Awards 2024 พร้อมพา “เซ็นทรัลเวิลด์” คว้าอีก 2 รางวัล คือ ศูนย์การค้าแห่งปี ‘Mall of the Year’ และนวัตกรรมกลยุทธ์การตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี ‘Marketing Initiative of the Year’ จากเวทีเดียวกัน, รางวัล ‘บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2567’ จากงาน Money & Banking Awards 2024 ด้วยผลประกอบการยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากวารสารการเงินธนาคาร, รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย “Top 10 Developers Awards 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในงาน BCI Asia Awards 2024 ด้วยผลงานพัฒนา 3 โครงการโดดเด่น นำโดยโครงการมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล นครสวรรค์” และ “เซ็นทรัล นครปฐม” พร้อมด้วยโครงการที่อยู่อาศัย “บ้านนิรดา พระราม 2”ทั้งนี้ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2567 เซ็นทรัลพัฒนา มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 42 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 40 แห่ง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 โครงการ ต่างจังหวัด 23 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ; ศูนย์การค้าเอสพละนาด 1 แห่ง; และศูนย์การค้าเมกา บางนา ภายใต้กิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง) คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังบริหารศูนย์อาหาร 36 แห่ง อาคารสำนักงาน 10 อาคาร โรงแรม 9 แห่ง โครงการที่พักอาศัย 37 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL และ BELLE GRAND RAMA 9 และโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ ESCENT TOWN (ทาวน์โฮม) ESCENT AVENUE (โฮมออฟฟิศ) NINYA (บ้านแฝด) NIYAM (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) และโครงการแนวราบหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ NIRATI และ BAAN NIRADA