“โคเมเฮียว” โหมแบรนด์เนมมือสอง ขยายสาขาที่ 7 ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว

ผู้จัดการรายวัน 360 - KOMEHYO (โคเมเฮียว) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมมือสองจากญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 78 ปี ประกาศเปิดสาขาใหม่ล่าสุด ที่เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เป็นสาขาที่ 7 ในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดสินค้า Pre-loved Luxury ในไทย
มร.โทรุ อิมาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์และกลุ่ม KOMEHYO (โคเมเฮียว) ผู้นำด้านสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 78 ปี เปิดเผยว่า หลังจากที่ KOMEHYO เข้ามาในประเทศไทยแล้วถึง 6 สาขา ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และมองว่าตลาดสินค้าแบรนด์เนมมือสองในไทยยังคงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพราะสินค้าเหล่านี้มีคุณค่าทางจิตใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดให้บริการสาขาที่ 7 ขึ้น ณ ชั้น 2 “เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว” ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้
KOMEHYO ให้บริการรับซื้อ – ขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญในการคัดเลือกสินค้าคุณภาพ ภายใต้แนวคิด ‘Relay Use’ ส่งต่อสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปให้บุคคลอื่นที่ยังต้องการ เพื่อนำไปใช้งานให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถเชื่อมั่นได้ในชื่อเสียงและคุณภาพตามแบบฉบับญี่ปุ่น
“สินค้าแบรนด์เนมมือสองไม่เพียงแค่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่ยังมี “มูลค่า” ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะสามารถช่วยสร้างการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจได้ และตลาดสินค้าแบรนด์เนมมือสองยังคงเติบโตได้ดีในไทย เนื่องจากเป็น Pre-loved Items ที่มีคุณค่าทางจิตใจกับลูกค้า ซึ่ง KOMEHYO ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งจุดแข็งของ KOMEHYO คือการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือ และความสามารถ ด้วยคอนเซ็ปต์ความสุขที่ส่งต่อได้ไม่รู้จบ ‘Spread Joy, Spark Happiness’ ทำให้การซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองได้รับการยกระดับเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน แนวคิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่อสินค้าให้กับเจ้าของคนใหม่ แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย” มร. อิมาอิกล่าว
KOMEHYO คาดว่า ในปีนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองได้เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะสาขาแห่งใหม่ที่เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ที่นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของคนกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นสถานที่แหล่งนัดพบที่สำคัญของคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะแวะเวียนมาใช้บริการเป็นลูกค้าของ KOMEHYO สาขาใหม่นี้ โดยคาดว่าการเปิดสาขาใหม่นี้ จะช่วยทำให้ยอดขายเติบโตได้ตามแผน
ปัจจุบัน KOMEHYO มีสาขาให้บริการรวม 7 สาขา ได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล@เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา ชั้น 1, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 ชั้น G, เจพาร์ค นิฮอนมูระ ศรีราชา ชั้น 2, ศูนย์การค้าเดอะ มอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น M, คิงสแควร์ คอมมูนิตี้ มอลล์ ชั้น 2 และเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 2
โคเมเฮียว (KOMEHYO) ตั้งใจจะร่วมส่งต่อความสุขจากการนำสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้แล้วมาส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการในคอนเซ็ปต์ความสุขที่ส่งต่อได้ไม่รู้จบ ‘Spread Joy, Spark Happiness’ โดยสินค้าทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ จะผ่านการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการรับซื้อ - ขายอย่างมืออาชีพ ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านโคเมเฮียว สามารถเชื่อมั่นได้ในชื่อเสียงและคุณภาพแบบญี่ปุ่น ทำให้มีความน่าเชื่อถือในการซื้อหรือขายของแบรนด์เนมมือสองได้อย่างสบายใจและมั่นใจโดยสามารถนัดขายสินค้าได้ในห้องรับรองส่วนตัว ซึ่งปัจจุบัน โคเมเฮียวยังคงพร้อมรับซื้อสินค้าแบรนด์เนมได้เป็นจำนวนมาก
จากคอนเซ็ปต์ “ความสุขส่งต่อได้ไม่รู้จบ” โคเมเฮียว (KOMEHYO) ดูแลสินค้าในฐานะตัวกลางที่สร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือในการการันตีสินค้า จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 คนในญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลสินค้าแต่ละประเภท โดยทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมและประเมินผลให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งเรื่องการรับซื้อ การดูแลรักษาสินค้า รวมถึงการตั้งราคาขาย ภายใต้หลักสูตรเฉพาะของทางบริษัทที่ผ่านการทำธุรกิจมายาวนาน มีฐานข้อมูลสินค้ามากกว่า 1.4 ล้านชิ้นต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อขายในทุก ๆ รายการมีความน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจจนนำไปสู่ความสุข ของทั้งลูกค้าที่มาซื้อและมาขายเพื่อส่งมอบสินค้าแบรนด์เนมที่พวกเขารักในทุก ๆ กระบวนการ