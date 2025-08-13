CPN ซื้อหุ้นคืนวงเงิน 5 พันล. เผยQ2/68 โกยกำไรเฉียด 4 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นทรัลพัฒนา เปิดผลงานไตรมาสสองปี2568ธุรกิจศูนย์การค้ารายได้รวม 11,653 ล้านบาท โต 3% กำไรสุทธิ 3,902 ล้านบาท โต 10% จากปีก่อน ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งกว่าเดิม เพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยจ่ายปันผลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน พ.ค. พร้อมประกาศซื้อหุ้นคืนวงเงิน 5 พันล้านบาท เผยเปิดเซ็นทรัล พาร์ค ดุสิต 4 กันยายน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องจากธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,653 ล้านบาท โต 3% และกำไรสุทธิ 3,902 ล้านบาท โต 10% จากปีก่อน (ไม่รวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) โดยในไตรมาส 2 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล 2.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยอัตราภาระหนี้สินต่อทุนที่ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ พร้อมสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2568 โดยประกาศซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาทระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2568 - 17 กุมภาพันธ์ 2569
พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการเติบโตครั้งใหญ่ เปิดตัวเมกะโปรเจกต์ "เซ็นทรัล พาร์ค" ไตรมาส 3 และ "เซ็นทรัลกระบี่" ไตรมาส 4 เติมเต็มแลนด์มาร์กระดับโลกและกระจายศักยภาพสู่เมืองท่องเที่ยว ตอกย้ำบทบาทผู้นำการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจไทย ภายใต้แนวคิด "The Ecosystem for All" ที่เชื่อมโยงความแข็งแกร่งของทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมคว้ารางวัลแห่งความสำเร็จในทุกมิติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความ “ภูมิใจที่ได้พัฒนา” ตลอด 45 ปีของเซ็นทรัลพัฒนา เพราะความสุขของคุณคือความภูมิใจของเรา
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยงบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบบางส่วนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม แต่ได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ขณะที่มาตรการทางการคลังและนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จะส่งผลดีต่อจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์การค้าและการกระจายกำลังซื้อทั่วประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2568
ผลประกอบการไตรมาส 2 ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจหลักคือศูนย์การค้าที่มีรายได้และอัตรากำไรเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด สอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายผู้เช่า โดยเฉพาะแบรนด์ผู้เช่าใหม่จากในและต่างประเทศ ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ด้วยแผนเปิดตัวโครงการศูนย์การค้าและที่พักอาศัยในช่วงครึ่งปีหลังและมาตรการภาครัฐต่างๆ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการครึ่งปีหลังเติบโตกว่าครึ่งปีแรก”
โดย 4 กันยายนนี้ เตรียมพบกับการเปิดตัวแลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยจะเป็นแลนด์มาร์กที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมยกระดับวงการค้าปลีกไทยสู่เวทีโลก โลเคชั่น interchange สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ หัวมุมถนนสีลมตัดพระราม 4 ตรงข้ามสวนลุมพินี ดึงดูดทราฟฟิกและรายได้มหาศาล ร้านค้าเช้าเต็มพื้นที่รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส พร้อมอาคารสำนักงานที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองทุกมิติ
ส่วนวันที่ 24 ตุลาคม เตรียมเปิดตัวศูนย์การค้า “เซ็นทรัล กระบี่” ศูนย์การค้าลำดับที่ 44 ของเซ็นทรัลพัฒนา มิกซ์ยูสแห่งดียวในจังหวัดกระบี่ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยช่วงไฮซีซั่น ตุลาคม 68 ถึงมีนาคม 69 กระบี่เตรียมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่บินเข้ามากว่า 4,000 เที่ยวบิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง และกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป ตะวันออกกลาง (ข้อมูลเมื่อ 17 ก.ค. 68) นอกจากนี้ ช่วงไตรมาส 3 และ 4 บริษัทยังเตรียมเผยโฉมใหม่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า หลังประกาศ Transformation ต้อนรับแบรนด์ดังเต็มพื้นที่ ดึงดูดทราฟฟิกมหาศาลรองรับ catchment ย่านกว่า 3 ล้านคน รวมทั้งเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ที่ทราฟฟิกโตต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงในย่าน
ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Festive Landmark ด้วยความสำเร็จของงาน Thailand’s Pride Celebration 2025 ภายใต้แนวคิด “Pride for All” อย่างยิ่งใหญ่ คนร่วมงานทั่วประเทศกว่า 1.3 ล้านคน ครอบคลุม Pride Landmark ทั่วประเทศจากเหนือจรดใต้ ดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมดันไทยสู่ Global Shopping Destination ด้วยแคมเปญ “Summer Grand Sale 2025” ประสบความสำเร็จ ผนึกกำลังค้าปลีกใหญ่ที่สุดในประเทศ สร้างเงินสะพัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
เดินหน้าสร้างระบบธุรกิจที่แข็งแกร่งภายใต้โมเดล ‘The Ecosystem for All’ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งมิติ ของ People (ด้านชุมชน และสังคม) และ Planet (ด้านสิ่งแวดล้อม) ผ่านโปรเจ็กต์ต่างๆ ได้แก่ โครงการ Better Futures Project 2025 ปีที่ 4 ครั้งแรกกับ “RE” Lifestyle Roadshow รักษ์โลก I รักชุมชน ผ่านไฮไลท์กิจกรรม “รถพุ่มพวงไฟฟ้าสไตล์รักษ์โลก” ปรับแนวคิดเพื่อลดคาร์บอนจากการจัดอีเว้นต์และการเดินทาง เปลี่ยนรถกระบะไฟฟ้าให้กลายเป็นอีเว้นต์เคลื่อนที่ เดินสายเล่าเรื่องความยั่งยืนทั่วไทย
ทั้งยังส่งเสริมแนวคิด Worry-Free Journey การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากเหนือจรดใต้แบบไร้กังวล ชาร์จได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทยตลอดเดือนมิถุนายนหรือเดือนสิ่งแวดล้อม
เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย ติดอันดับ 205 จาก 500 บริษัทใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการจัดอันดับ 2025 Fortune Southeast Asia 500 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบริษัท Real Estate จากประเทศไทย สะท้อนศักยภาพองค์กรไทยบนเวทีระดับโลก, คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Retail Asia Awards 2025 นำโดย รางวัล ‘Eco-Friendly Mall of the Year - Thailand’ จากการพัฒนาโครงการ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา และรางวัล ‘Integrated Campaign of the Year – Thailand’ จากการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกประสบความสำเร็จ, นอกจากนี้ ยังคว้า 2 รางวัลจากเวที Employee Experience Awards Thailand 2025 ได้แก่ ‘Best In-House Certification Programme’ และ ‘Best Soft Skills Training Programme’ ระดับ Bronze ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากล พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ติด TOP 50 บริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ที่มี ASEAN CG Scorecard สูงที่สุดในปี 2024 จากทั้งหมด 569 บริษัทที่เข้าร่วมประเมิน สะท้อนองค์กรธรรมาภิบาลดีเด่น นักลงทุนให้ความเชื่อมั่น และเดินหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน
สิ้นไตรมาส 2 ปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนา มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 42 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 40 แห่ง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 โครงการ ต่างจังหวัด 23 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ; ศูนย์การค้าเอสพละนาด และศูนย์การค้าเมกา บางนา) คอมมูนิตี้ มอลล์ 16 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงาน 10 อาคาร โรงแรม 10 แห่ง โครงการที่พักอาศัย 44 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL และ BELLE GRAND RAMA 9 และโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ ESCENT TOWN (ทาวน์โฮม) ESCENT AVENUE (โฮมออฟฟิศ) NINYA (บ้านแฝด) NIYAM (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) และโครงการแนวราบหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ NIRATI, BAAN NIRATI และ BAAN NIRADA