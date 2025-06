สมบูรณ์ เหมธรรมมา ร่วมเปิด บิ๊กซี สวนนงนุช พัทยา

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย สมบูรณ์ เหมธรรมมา ผอ.ฝ่ายอาวุโส พร้อมด้วย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช พัทยา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “บิ๊กซี สวนนงนุช พัทยา” สาขาใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมขนทัพสินค้า - โปรโมชันสุดคุ้ม และดีลเด็ดฉลองสาขาใหม่มากมาย ณ สวนนงนุช พัทยา





***

ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กก.ผอ.และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และประธานจัดงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือสหพัฒน์ ร่วมกันเปิดงาน “สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29” Big Shop Big Show ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา



***

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย บิ๊กบอสแห่ง DMT เตรียมปล่อยแคมเปญ “Tollway Lucky Way 2025” คอนเซ็ปต์ “ใช้ทางที่ใช่...ลุ้นรางวัลที่ชอบ” มูลค่ารวมกว่า 1.6 ล้านบาท เพื่อขอบคุณผู้ใช้บริการทางยกระดับดอนเมือง ผู้ใช้บริการสะสมแต้มเมื่อชำระค่าผ่านทาง และนำสิทธิ์มาร่วมสนุกตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2568 ติดตามที่ LINE : @donmuangtollway และ FB : Don Muang Tollway





***

เพิ่งลุยเปิดสาขาด้วยร้านรูปแบบ Kiosk ณ ชั้น G โซน Event Hall เซ็นทรัล นครปฐม ไปหมาดๆ ล่าสุด ตุ๊ก-ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ส่งสุขกลางปีด้วย คริสปี้ ครีม รูปแบบ Factory Store ณ OR Space นวมินทร์ คอมมูนิตี้ มอลล์แห่งใหม่ย่านรามอินทรา ในวันที่ 1 ก.ค. 68





***

PAÑPURI (ปัญญ์ปุริ) คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก Asia Pacific Spa & Wellness Coalition Awards 2025 คือ รางวัล HOTEL SPA OF THE YEAR: PAÑPURI ORGANIC SPA at Park Hyatt Bangkok กับสปาทรีตเมนต์ออร์แกนิกแบบส่วนตัว ผสานการนวดแบบ PAÑPURIและรางวัล RESORT SPA OF THE YEAR: PAÑPURI WELLNESS HARBOR at Andaz Pattaya, Jomtien Beach, Thailand จุดหมายแห่งการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยทรีตเมนต์ที่ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ