วัน แบงค็อก โชว์ภาพ People Centric มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในงาน SX2024

เปิดเส้นทางการเดินทางสู่ “The Heart of Bangkok” หรือ “เมืองกลางใจ” ที่ใช้ใจสร้าง ด้วยการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ให้มากขึ้น และมอบประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิต สร้างแรงบันดาลใจด้วยงานศิลปะ และวัฒนธรรมให้กับทุกคน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ภายในงานจัดให้มีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Pathways to a Sustainable Urban Future เส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน” และ “Time to CHANGE: Shaping Bangkok’s Future เปลี่ยนวันนี้ เพื่ออนาคตกรุงเทพฯ ที่ยั่งยืน”ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่า “วัน แบงค็อก ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน งาน Sustainability Expo มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของผู้คน เราจึงมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองต้นแบบแห่งอนาคต “กรีนสมาร์ทซิตี้” เมืองที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกมิติ โดยล่าสุด วัน แบงค็อก เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับแพลตตินัม รวมถึง มาตรฐาน WiredScore และ SmartScore ในระดับแพลตตินัมเช่นเดียวกัน ทั้งยังมุ่งสู่การรับรองโดยมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการอีกด้วย”ภายในงานพบกับนิทรรศการ One Bangkok Experiential Pavilion ที่ใช้เทคนิค 360 Degree Projection Mapping Theatre นำเสนอแนวคิด Better Quality of Life in One Bangkok มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโครงการที่ครอบคลุมใน 3 มิติมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับทุกคน อาทิ การออกแบบทางเดินเท้าที่สามารถเดินทั่วทั้งโครงการภายใน 15 นาที ด้วยระยะทางเดินยาวต่อเนื่อง 5 กิโลเมตร โอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เรียงรายยาว 2.6 กิโลเมตร ให้ทุกคนได้เดินเล่นพักผ่อนได้อย่างสบายใจ​ อาคารต่าง ๆ ภายในโครงการเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ พร้อมระบบปรับแสงสว่างอัตโนมัติ รวมถึงระบบกรองอากาศและฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงเพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่น ตลอดจนระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคมและจิตใจ ด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะเปิดโล่งทั่วทั้งโครงการรวมกันกว่า 50 ไร่ อาทิ ในบริเวณ One Bangkok Park รวมถึง Parade Park และ Wireless Park เป็นต้น เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทางสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิต ด้วย Art Loop ศูนย์รวมผลงานและโปรแกรมทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกรอบโครงการความยาวกว่า 2 กิโลเมตร เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์สำหรับทุกคนใส่ใจดูแลความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้พักอาศัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมงด้วย District Command Center ศูนย์บัญชาการกลางที่ควบคุมบริหารจัดการระบบต่าง ๆ และดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ ด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะกว่า 250,000 ตัว เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนั้นยังออกแบบพื้นที่ตามมาตรฐานสากล (Universal Design) ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้รถเข็น หรือการปูทางเท้าสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หรือพิการทางสายตา รวมถึงการออกแบบป้ายและสัญลักษณ์นำทางที่เข้าใจง่ายทั่วโครงการวัน แบงค็อก ยังได้จัดเตรียมเวทีเสวนาพิเศษ 2 หัวข้อ ประกอบด้วยโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, คุณปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด และ คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสวนาโดย คุณอาลิซาเบธ แซดเลอร์ ลีนานุไชย ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 13:00 – 14:00 น. ที่ SX Grand Plenary Hall ชั้น Gมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก, คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนาโดย ดร. พร้อม อุดมเดช ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 15:00 – 16:00 น.ที่ SX Talk Stage, Exhibition Hall ชั้น Gร่วมสัมผัสประสบการณ์ในการสร้างสรรค์เมืองแห่งความยั่งยืนในงานระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน Better Community บริเวณฮอลล์ 4 ชั้น G และเตรียมพบกับการเฉลิมฉลองแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ วัน แบงค็อก สถานที่ที่คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนจะกลายเป็นจริง ผ่านการออกแบบที่คำนึงถึงความสุขของทุกคนในทุกมิติ เพื่อให้เมือง ๆ นี้ ไปอยู่กลางใจของทุกคน รอติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเมืองในครั้งนี้ ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2567 แน่นอน