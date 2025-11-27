“ธนกร” สั่งการ “ดีพร้อม” เปิดศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 11 เป็นที่พักพิงให้ผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัย

“ธนกร” สั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่หาดใหญ่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยเร่งเปิดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว รองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่กว่า 100 คน พร้อมลำเลียงเครื่องอุปโภค - บริโภคไปให้ประชาชนที่เดือดร้อน
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในภาคใต้ เกิดจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูง ประกอบกับเกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนและที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งบางพื้นที่มีระดับน้ำสูงถึง 3 เมตร ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เร่งติดตามสถานการณ์และเปิดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 11) เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่อพยพ พร้อมผนึกกำลังความช่วยเหลือจากชาวอุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยประสบภัยพิบัติ เร่งลำเลียงเครื่องนอน หมอน มุ้งนมพร้อมดื่ม และน้ำดื่ม ส่งตรงถึงดีพร้อมเซ็นเตอร์ 11 เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือกับประชาชน พร้อมทั้งติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเตรียมมาตรการต่าง ๆ รองรับสถานการณ์หลังน้ำลด
นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายเร่งด่วนจากรมว.อุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 11 จัดเตรียมพื้นที่ เพื่อเปิดอาคารเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีพื้นที่สามารถรองรับผู้อพยพชั่วคราวได้กว่า 100 คน พร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดหาและรวบรวมเครื่องอุปโภค – บริโภค สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยผ่านถุงยังชีพของอุตสาหกรรมรวมใจ ประกอบด้วย สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค-บริโภค และยารักษาโรค
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำมาตรช่วยเหลือ การเยียวยา และฟื้นฟูผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผ่าน 3 แนวทางหลัก คือ เยียวยาเร่งด่วน สนับสนุนเงินทุน และฟื้นฟูธุรกิจ โดยจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกมิติในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป