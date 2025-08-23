มข.เปิดตัวนวัตกรรม “เครื่องพ่นอัตโนมัติพ่วงท้ายแทรกเตอร์” ต่อยอดเกษตรอัจฉริยะ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-ปลอดภัย

รศ. ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้คิดค้นและพัฒนาต้นแบบระบบพ่นปุ๋ยน้ำและสารเคมีแบบอัตโนมัติสำหรับติดตั้งพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาต้นแบบระบบพ่นปุ๋ยน้ำและสารเคมีแบบอัตโนมัติสำหรับติดตั้งพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เพื่อมุ่งยกระดับการทำเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนการดูแลแปลงอ้อยแบบแม่นยำ ลดต้นทุนแรงงานและเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยออกแบบให้ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 25–30 แรงม้า ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้งานแพร่หลาย
รศ. ดร.ศุภสิทธิ์ กล่าวถึงจุดเด่นนวัตกรรมนี้ว่า มีแขนพ่นกางได้กว้าง 180 องศา ปรับขึ้น-ลงในแนวดิ่งให้เหมาะกับความสูงของต้นอ้อยและพืชอื่นๆ มีระบบควบคุมจากตำแหน่งคนขับ ปลอดภัย ไม่ต้องสัมผัสสารเคมี ลดความเมื่อยล้า และย่นระยะเวลาการทำงาน ชุดควบคุมการกางแขนและการฉีดทำงานอิสระ แยกซ้าย–ขวา หมุนมาด้านหลังได้ 0–60 องศา ปรับระดับความสูงแขนและระยะหัวฉีดได้ ส่วนสเปกและสมรรถนะหลักนั้น ประกอบด้วยถังบรรจุ 200 ลิตร พ่นได้ประมาณ 5 ไร่ต่อการเติม 1 ครั้ง ขับเคลื่อนด้วย PTO 540 rpm โดยรอบเครื่องยนต์ 2,600 rpm ระบบปั๊มและวาล์วปรับแรงดันควบคุมปุ๋ยน้ำ/สารเคมี/ฮอร์โมน ควบคุมได้จากที่นั่งคนขับ มีหัวฉีด 2 ขนาด: 1.0 และ 1.2 มม.
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 6.5 ลิตร/ชั่วโมง ความเร็วที่เหมาะสมขณะพ่น 5–10 กม./ชม. ใช้เกียร์ระดับกลาง (2L, 3L หรือ 1H)
“ที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบเครื่องต้นแบบผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้ง 4 ภาค ได้แก่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ชลบุรี และอุดรธานี เปิดให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน ทดลองใช้งาน และต่อยอดสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำในพื้นที่จริง ด้วยต้นทุนที่เข้าถึงได้ ช่วยให้เครื่องจักรที่มีอยู่สร้างประโยชน์ได้สูงสุด” รศ.ดร.ศุภสิทธิ์กล่าว
รศ. ดร.ศุภสิทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า นวัตกรรมเครื่องพ่นอัตโนมัติพ่วงท้ายแทรกเตอร์นี้ คืออีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยสู่เกษตรอัจฉริยะที่ปลอดภัย คุ้มค่า และยั่งยืน ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในพื้นที่ใกล้คุณเพื่อเข้าชมและรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้