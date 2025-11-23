นายกฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย จัดศูนย์พักพิงรองรับ ปชช.อย่างดีที่สุด เร่งสำรวจและเยียวยา

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมจัดพื้นที่ศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างดีที่สุด และให้เร่งสำรวจและเยียวยาโดยเร็ว
วันนี้ (23 พ.ย. 68) เวลา 18.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงได้เยี่ยมประชาชนภายในศูนย์พักพิงพร้อมกล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งหลายครอบครัวจำเป็นต้องออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงพื้นที่ในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน หลังจากเมื่อวานได้มาดูสถานการณ์แล้วพบว่ายังมีบางประเด็นที่น่าเป็นห่วง จึงตัดสินใจกลับมาติดตามสถานการณ์อีกครั้ง
วันนี้ได้เห็นถึงการปรับปรุงรูปแบบการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งด้านที่พัก อาหาร และการดูแลสุขภาพ โดยคาดว่าภายในอีกประมาณ 3–4 วัน ระดับน้ำจะค่อย ๆ ลดลง ทั้งนี้มั่นใจได้ว่าพี่น้องทุกคนมีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดภายในศูนย์พักพิงแห่งนี้
นอกจากนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันยืนยันและบอกต่อว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้มีความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งพื้นที่พักพิงรวมกว่า 5 แห่ง เพื่อรองรับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในนามของรัฐบาลต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้คงความปลอดภัยไว้ก่อน หากต้องพักอาศัยอยู่ที่นี่ เจ้าหน้าที่จะดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ และเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว จะมีการประเมินอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนกลับที่พักอาศัย
“รัฐบาลได้สั่งการให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด แม้ไม่อาจเอาชนะภัยธรรมชาติได้ แต่เราสามารถเอาใจใส่และร่วมมือกันเพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ โดยจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็ว ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ หากยังไม่ปลอดภัย ขอให้อยู่ในพื้นที่พักพิงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนี้จะสั่งการให้ อส. และชุด ชรบ. ดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล”
ทั้งนี้ ภายหลังการเยี่ยมเยียนศูนย์พักพิง นายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งยังได้เข้าให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงภายในศูนย์พักพิงอีกด้วย