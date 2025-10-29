“ธนกร” สั่งกระทรวงผนึกกำลังอุตสาหกรรมจังหวัดเปิดเกมรุกสกัดสินค้าด้อยคุณภาพทั่วประเทศ

“ธนกร” สั่งกระทรวงอุตฯ ผนึกกำลังอุตสาหกรรมจังหวัดเปิดเกมรุกสกัดสินค้าด้อยคุณภาพทั่วประเทศสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน พร้อมส่งชุดเต็มเหนี่ยวลุยทั่วประเทศ
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “อุตสาหกรรมรวมใจ ขับเคลื่อนมาตรฐานไทยทั่วประเทศ” ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทำงานร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
"ปัจจุบันมีสินค้าด้อยคุณภาพจำนวนมากที่แฝงตัวอยู่ในท้องตลาด โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศที่ทะลักเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็น 'ภัยเงียบ' ที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและระบบเศษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กเส้น ปลั๊กไฟ หรือ หมวกกันน็อกที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งผมได้มอบนโยบาย “ฝ่า ฟัน ดึง ดัน” ให้ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยใช้เครือข่ายเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด เป็น "กองกำลังม้าเร็ว" ลงพื้นที่ตรวจค้นกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานให้สิ้นซาก และจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดทุกราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า "หน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย จะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ผลิต หรือร้านจำหน่าย เอาเปรียบผู้บริโภค จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอันตรายต่อประชาชนจะสั่ง 'หยุด' ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติตามมาตรฐานที่ถูกต้องแล้ว เราก็พร้อมจะปลดมาตรการทางกฎหมายโดยเร็ว หรือ 'เปิด' โอกาสให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย "ปิดเร็ว เปิดเร็ว พึ่งพาได้" ซึ่งเป็นความยุติธรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะมอบให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ดี
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนายกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันแก่ SMEs และผู้ผลิตในเศรษฐกิจฐานราก โดยการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สมอ. และ สอจ. ทั้ง 76 จังหวัด จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”